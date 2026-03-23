Нисанзон - Зоар - Том 5

Вашему вниманию представлен пятый том серии Зоар на ТаНаХ - недельная глава Балак (часть третья) и недельная глава Пинхас (часть первая). Несравненно глубока и свята книга Зоар. С одной стороны - в этом томе вскрывается природа нечистоты, а с другой - описывается процесс Избавления. Эта книга пробуждает в нас любовь к Торе и к праведникам. Особо подчёркивается в ней важность заповеди брит.

Тот человек, который сумеет действительно выполнить эту заповедь и будет ревностно относиться к Имени, сумеет подняться к уровню пророка Элияhу. В этом томе нам раскрываются секреты зимних праздников и радуги, рассказывается о перевоплощении. Наш народ не подвластен звёздам, но только Творцу мы подчинены... В этой книге мы найдём ответ на много вопросов: почему страдают праведники и почему евреи раскачиваются во время учёбы и молитвы?

Как нужно вести себя, чтобы Шхина покоилась на нас? Будет ли последний Дом Вс-вышнего отстроен человеком, и как будет происходить оживление мёртвых? Книга рассказывает нам (на основании подхода, установленного Давидом) о принципах молитвы и о том, какое отношение к ней имеют ангелы. Глубоко описываются и разъясняются секреты жертвоприношений и секрет Видений пророка Йехезкеля.

Чтение такой книги для каждого является серьезным трудом, а не развлечением, но именно этот святой труд раскроет нам лицо Машиаха - с Б-жьей помощью (смотри "пояснение переводчика" на странице 190). Уважаемые читатели, хочу напомнить, что у вас всегда есть возможность связаться с автором по телефону и по Skype. Здоровья и успеха всем вам.

Перевод, общая редакция и комментарий - р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль , 5772 – 445 с.

ISBN 978-965-91497-4-2

Зоар - на ТаНаХ - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 5 - Балак 3 - Пинхас 1 - перевод Нисанзона - Содержание