Вашему вниманию представлен восьмой том серии Зоар на ТаНаХ - недельная глава Ваэтханан и недельная глава Экев (первая часть). Этот том - начало комментария Зоара на книгу (хумаш) Дварим. Изучая святую Тору лишма (ради её Имени), мы совершаем единение Имён Творца. Таким образом - везде: и в нижних, и в высших мирах происходит еди- нение ступеней и осуществляется "обмен веществ".

Благодаря этому человечество существует, процветает и продвигается к окончательному исправлению. Чтобы быть достойным принять участие в этом тончайшем и искусном деле, приходится много работать над собой: вставать к полночи, приучать себя к скромности - и в отношениях с людьми, и в отношении к Творцу... Не следует делать это ради вознаграждения, ведь даже великий Моше не удостоился войти в землю Израиля, хотя он передал нам Тору. Адам, а значит, и все мы - были изгнаны из Сада наслаждений (из Ган Эдена). Наша цель - вернуть туда весь мир. Как этого добиться?

Многие, к сожалению, пренебрегают практическими действиями, но, внимательно изучив эту книгу, вы поймёте, чего можно достичь: накладывая тфилин, произнося "Шма Исраэлъ" со страхом и с любовью, устанавливая мезузы на косяках дверей ваших домов; и какие несчастья происходят (не дай Б-г), когда люди не делают этого. Как нам заслужить, чтобы земля Израиля действительно стала нашей? Как суметь полюбить Творца, чтобы эта любовь проникла в наши кости, стала нашей сутью?! Как противостоять злому началу? Тот, кто занимается Торой, удостаивается высшего наследия!

Эта работа именуется средней линией и подробно описывается в книге в отрывке "Линия меры (качества)". Завершение книги - первая часть недельной главы Экев, где объясняется глубокий смысл брахот, показывая, каким образом благословение привлекается в этот мир...

Зоар - на ТаНаХ - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 8 - недельная глава Ваэтханан и недельная глава Экев (первая часть)

Перевод, общая редакция и комментарий - р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль , 5773 – 481 с.

Зоар - на ТаНаХ - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 8 - недельная глава Ваэтханан и недельная глава Экев (первая часть) - Содержание