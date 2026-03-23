Нисанзон - Зоар - Том 9

Вашему вниманию представлен девятый том серии Зоар на ТаНаХ - недельные главы: Экев (вторая часть), Шофтим, Ки Тецэ, Ки Таво, Ваелех и Аазину. Этот том завершает комментарий Зоара на книгу (хумаш) Дварим. Эта книга глубоко разбирает темы важные для каждого из нас: как должен есть еврей? Как следует обращаться с новой женой? Как полагается платить наёмному работнику?

Святые мудрецы приоткрывают нам глубокие тайны высших миров и даже рассказывают о том, как можно убить Ангела смерти. Описывается духовное различие между рыбами и животными. Моше Рабейну, величайшему праведнику всех времён, не было дозволено войти в землю Израиля. В этом томе подробно объясняется этот парадокс. Что такое левиратный брак и какова его связь с перевоплощениями? Нет ли жестокости в заповеди: уничтожить потомство Амалека? И не является ли суеверием правило: не начинать и не завершать важных дел по понедельникам и средам?

В этой книге приводится утверждение, что самый опасный враг человека - это его дурное начало, и именно с ним необходимо постоянно воевать. Мы постигаем тайны святости субботы и важность произнесения слова амен. Что ждёт нас в раю, а что - в аду? Страшно?! Однако страшнее наказаний ада - тот ущерб, который наносит грешник высшим мирам, как мы учим из этой книги. В конце этого тома описываются методы лечения болезней, которыми пользовались мудрецы Зоара.

Перевод, общая редакция и комментарий - р. Цви Элазара Давида Нисанзона

Израиль , 5774 – 538 с.

ISBN 978-965-91497-8-0

Зоар - на ТаНаХ - от Б-жественного Таны Рабби Шимона Бар Иохая - с комментарием «Сулам» Святого Бааль Сулама рабби Йеhуды Лейба аЛеви Ашлага - 9 - Экев (вторая часть) - Шофтим - Ки Тецэ - Ки Таво - Ваелех - Аазину - Содержание