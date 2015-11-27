Японский профессор К. Ниши создал уникальную Систему Здоровья, представляющую собой целую философию образа жизни — жизни согласно законам природы. В этой книге представлены его методики, направленные на оздоровление крови и сосудов.

Это не случайно, ведь, по мнению автора, «здоровье человека зависит от того, как обращается кровь по сосудам, насколько беспрепятственно протекает она, какова скорость и сила ее движения, насколько совершенен ее состав». Инфаркт, атеросклероз, инсульт, варикозное расширение вен и множество других заболеваний поможет вам победить Система Здоровья К. Ниши.

Движение - это жизнь! Можно купить горный велосипед недорого и ударить по гиподинамии - вы почувствуете снова радость жизни. Движение - основа системы Ниши.

Кацудзо Ниши - Оздоровление сосудов и крови

Издательство: Вектор, 2009 Серия: Система здоровья Ниши ISBN 978-5-9684-1149-5; 2009 г.

Кацудзо Ниши - Оздоровление сосудов и крови - Предисловие

Я родился слабым и болезненным ребенком. Диагнозы, поставленные врачами, не оставляли мне никаких шансов; моим родителям было прямо и недвусмысленно сообщено, что я вряд ли доживу до 20 лет. Печать смерти, которой отметила меня медицина в столь юном возрасте, довлела над моим детством и отрочеством, делая меня одиноким, нелюдимым, замкнутым и несчастным. Сверстники избегали меня, слабого и обреченного, и я был целыми днями предоставлен сам себе. Одиночество сделало меня поистине мыслителем.

Я думал о жизни и о смерти, и иногда подлинные озарения посещали меня. Я понимал, что моим беззаботным сверстникам не приходили в голову те мысли, которые посещали меня; что они живут более поверхностно и не углубляются в суть вещей и явлений, как это делаю я. Тем горше было у меня на душе: я не мог смириться с тем, что мой ум, мои способности, которые я явственно ощущал в себе, мои склонности к философским размышлениям, мои суждения, мои мысли, мои озарения — все это обречено погибнуть вместе со мной всего лишь через каких-нибудь несколько лет и, значит, никогда не сможет реализоваться.

В этом я видел какую-то чудовищную несправедливость, я ощущал, что здесь что-то не так, и все мое существо восставало против всех зловещих диагнозов. Я должен, должен, должен жить!

Я не мог больше доверять врачам, я не мог надеяться на них — ведь они отказались от меня, оставив меня один на один с неминуемо приближающейся смертью. Путь за помощью к медицине был закрыт. Мне не оставалось ничего другого, как искать новые пути к исцелению. И я начал нащупывать их в самом себе. Я начал искать их в окружающем меня мире, в природе, во всей Вселенной.

Подростком я привык подолгу сидеть в одиночестве на берегу моря, встречая рассветы и закаты. Я смотрел на небо и облака, наблюдал за игрой красок на морской поверхности и ощущал каждой клеткой своего тела красоту окружающего мира. Я восхищался его законченным совершенством и гармонией. Я видел, что в мире все прекрасно. Я наблюдал за животными и растениями и видел, что в мире ни одно существо не страдает так, как человек. Если животное болеет, оно ищет ту траву, которая его излечит, но при этом не мучается мыслями о том, как оно больно и несчастно.

Если животное старится, оно достойно и как должное принимает это, не переживая из-за того, что ему много лет, что седеет его шерсть, слабеют его зубы и стачиваются когти. Если животному приходит время умирать, оно уходит в какое-нибудь потаенное место, прячется там и тихо отходит в мир иной, не страдая перед этим от душевных мук из-за того, что приближается смерть. Несчастен в этом мире только человек — только его жизнь, вся от начала до конца, пронизана болью, мукой, страданиями…

Кацудзо Ниши - Оздоровление сосудов и крови - Нормальное кровообращение — «река жизни»

Кровь — это жизнь, об этом знали люди еще в древнейшие времена. Каждая клетка организма получает питание от крови. Кровь соединяет и питает все органы и системы организма. Кровь прошла через больной орган и отправилась дальше — значит, она уже несет в себе болезнь. Так могут ли оставаться здоровыми остальные органы, если болен хоть один? Что же на самом деле болеет — только один орган или нездоров организм в целом? Конечно, нездоров организм в целом, и нездоров он именно из-за того, что в нем нарушена гармония, нарушен баланс.

Питание всех клеток осуществляется с помощью мельчайших сосудиков — капилляров. Все знают, что кровь движется по венам и артериям. Но многие забывают, что до каждой клеточки организма она доставляется именно капиллярами. Все человеческое тело пронизано капиллярами — именно поэтому от укола иголкой в любом месте тела, даже там, где нет видимых крупных сосудов, вен и артерий, выступит кровь.

Капилляры невидимы, они в 50 раз тоньше человеческого волоса. Каждая клеточка тела окутана капиллярами как паутиной. Это трудно себе представить, но если все капилляры человеческого тела вытянуть в одну линию, то длина этой линии составит 60–90 тысяч километров!

Поступающая по капиллярам кровь несет клеткам кислород, витамины, жиры, углеводы, минеральные соли, она же уносит продукты распада. Без капилляров жизнь клеток, а значит, жизнь тканей, органов, систем, жизнь всего организма невозможна!

И при питании организма через капилляры тоже должен соблюдаться тот самый баланс созидательных и разрушительных сил, та самая гармония. То есть кровь должна доставлять всем клетками именно столько полезных веществ, сколько необходимо, и удалять именно столько продуктов распада, сколько необходимо. Если в крови наблюдается избыток продуктов распада, если кровь циркулирует плохо, наталкиваясь на своем пути на всевозможные препятствия, если артерии, вены и капилляры не справляются со своими функциями, то неизбежно возникают болезни не только крови, сосудов, сердца, но и всего организма.

Вот почему начинать работу по оздоровлению организма желательно именно с оздоровления крови и сосудов.

В организме 60–90 тысяч километров капилляров, и больше всего их в конечностях. Огромная, гигантская сеть капилляров, чрезвычайно тонкая… Какая же сила нужна, какой мощный насос, чтобы протолкнуть кровь в каждый капилляр, доставить в каждую клеточку?

Извечно считалось, что сила эта — сердце, мощный мотор, разгоняющий кровь по всему телу. Но современные исследования доказали, что мощность сердца не так уж и велика. Ее хватает только на то, чтобы протолкнуть кровь через артерии и довести до капилляров. Мощности сердца не хватает, чтобы продвигать кровь по гигантской сети капилляров! И тем не менее кровь проходит по капиллярам, а затем возвращается назад и попадает в вены.

Вот что получается: кровь из сердца поступает в артерии, которые представляют собой нечто вроде растягивающихся, обладающих способностью к расширению высасывающих трубок — они словно «высасывают» кровь из сердца. Затем артерии доносят кровь до капилляров и, пройдя по капиллярам, кровь забрасывается в вены, чтобы вернуться обратно к сердцу. Вена — это нечто вроде всасывающей трубки, которая продвигает кровь к сердцу и не позволяет ей вернуться обратно — для этого в венах есть специальные клапаны. Мощности сердца хватает лишь на то, чтобы прогнать кровь по артериям до капилляров. Тогда какими же силами кровь из капилляров поднимается в вены? Гд е находится этот насос, заставляющий кровь идти в вену? Ответ может быть только один: этот насос находится в капиллярах.

Роль капилляров недооценена медицинской и анатомической наукой. Значение этой гигантской сосудистой сети до сих пор не понято. А это — огромное количество своеобразных микросердец! Капилляры сокращаются, пульсируют и выполняют роль двигателя крови — не только не вторичного по отношению к сердцу, но, смею утверждать, главного! Да, это так: главный двигатель крови расположен вовсе не в сердце, а в капиллярах. И пока современная медицина не откажется от своего традиционного взгляда на сердце и капилляры, она не в состоянии будет справиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В капиллярах — главная причина заболеваний крови, сердца, сосудов и всего организма в целом. Поэтому главная задача при оздоровлении — очищение, восстановление и обновление капилляров. Капилляры очень тонки и потому легко засоряются продуктами распада. Они легко теряют эластичность из-за неправильного образа жизни человека. Они очень часто прекращают исполнять свои функции, если мы забываем о них и пренебрегаем ими.

Болезни капилляров лежат в основе практически каждой болезни в человеческом организме. Это непреложный вывод. Быть здоровым — значит заставлять капилляры сокращаться. Наше здоровье зависит от того, здорова ли каждая клетка организма. А здоровье клетки зависит от состояния капилляров, несущих ей питание, жизненные силы и очищающих клетку от продуктов распада.

Капилляры тонки, а потому очень хрупки и уязвимы. Они первыми начинают загрязняться, ломаться, отмирать, повреждаться. Когда капилляры повреждаются и перестают сокращаться, кровь не может дойти до каждой клетки тела. Клетки, лишенные питания, начинают отмирать. Отмирая, клетки создают болезни органов. Плохая работа капилляров приводит к застою крови, нарушению нормального ее передвижения по сосудам. Отходы и вредные вещества, которые неизбежно образуются в процессе жизнедеятельности каждого организма, перестают выводиться вовремя и начинают накапливаться в угрожающих количествах.

Полезные вещества не доставляются к органам и тканям в нужных объемах. Возникает дисбаланс разрушительных и созидательных сил. Органы начинают болеть от недостатка питания, от образования омертвевших клеток, от скоплений невыведенных шлаков. Организм начинает отравлять сам себя, превращаясь в нечто вроде свалки нечистот. От этого появляется множество заболеваний. Нечистоты поражают кожу, сосуды, нервную систему. От нечистот возникает уныние, угрюмость духа и меланхолия. От нечистот начинается ожирение и нарушения сна, запоры и болезни легких. Нет болезней, которые не были бы связаны с нарушением кровообращения и дисгармонией между вводимыми в организм и выводимыми из организма веществами.

Вот почему без нормальной работы капилляров жизнь клеток, тканей, органов, систем нашего организма невозможна. И исцелять себя надо начинать с оздоровления капилляров. Один из способов их оздоровления — движение.