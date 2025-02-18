Ноэ Альва - Всё переплетено

Жизнь и искусство переплетены. Цель настоящей книги — понять это простое утверждение и исследовать его удивительные и далекоидущие последствия*. Сказать, что жизнь и искусство переплетены, — значит предположить, что не только мы создаем искусство из жизни — жизнь, так сказать, поставляет ему сырье, — но и искусство перерабатывает и изменяет этот материал. Искусство обновляет жизнь. В мире искусства мы некоторым образом меняемся. И, что очень важно, наш мир всегда был миром искусства. Вывод один: искусство очень важно. Мы не поймем искусство и его место в нашей жизни, равно как не пой мем и самих себя, пока не воздадим должное его. генеративной, преобразующей и воистину освободи[1]тельной силе. Еще один вывод: поскольку человеческая природа является предметом искусства, говорить о ней как о природе в корне неверно. Мы вопросы, а не ответы, и в этом похожи на произведения искусства. Мы феномены эстетики. Чтобы понять и познать себя, мы должны эстетически исследовать ту незавершенную работу, которой являемся. В мои цели не входит сказать «нет» науке или даже науке о человеке. Моя цель, скорее, сказать «да» искусству и важности эстетической позиции, которую оно поддерживает. В этой книге я выступаю против наблюдаемой у мыслителей различных течений и в нашей популярной куль[1]туре тенденции к недооценке стиля и эстетики, ошибочной ассоциации их, с одной стороны, с модой, а с другой — с чем-то вроде естественного удовольствия (если таковое существует) или простого предпочтения. Если мы не найдем лучшего, более богатого, более правдоподобного понимания эстетического, то не сможем надеяться на развитие адекватного понимания человеческого бытия. Как в большом, так и в малом людей организуют привычки, обычаи, технологии и биология. Эта организация — то, что позволяет нам иметь какой-то мир и справляться с ним. Без нее человеческой жизни нет; возможно, нет жизни вообще. 7 Но она и ограничивает нас, держит в плену, определяет наше мировоззрение и задает рамки интуиции. Не существует способа раз и навсегда освободиться от несвободы, которая делает нас теми, кто мы есть. Даже наше тело, если рассматривать его как набор химических и нервных процессов, организовано для того, чтобы регулироваться и самоподдерживаться

Ноэ Альва - Всё переплетено

Как искусство и философия делают нас такими, какие мы есть / Альва Ноэ ; перевод с английско[1]го В. В. Федюшина]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 320 с. — (Слово современной философии).

ISBN 978-5-17-156547-3

Ноэ Альва - Всё переплетено - Содержание

1. Искусство в сознании

Жизнь в переплетении .

Примат искусства

Райский сад

2. Привычные переплетения

3. Танец .

Танцы и Танец: различие и проблема

Переплетение танца

Необходимость и экстаз танца и философии

Заметка Ньюмана и значение понятия «хореография»

Хореография: две разные концепции

4. Стили видения

Изображения в контексте

Негласные подмены

Художественная позиция

Концепция моментального снимка

Энактивный подход

Изображения как посредники

От изобразительности к аудиальности

Мировые стили

Стили жанра, а не виды рода

5. Писательская позиция

Письмо и речь: простой взгляд

Доктрина письма

Парадокс письма

Писательская позиция

Удивительное заключение: искусство — условие языка

II

6. Эстетические трудности

От восприятия до слепоты

Искусство и инсценировка неясности мира

Произведение искусства встает на пути

Достижение объекта

Игра в философию

7. Хрупкие тела

А вот и мы, в цветах команды!

Хрупкий, плотный межсубъектный клубок

Социальное значение тела

«Мечта об этически нейтральном воплощении»

8. Экзистенциальный стиль

И снова стиль

Идентичность — это стиль

Запоздалые мысли об искусственном интеллекте

9. К эстетике переплетения

Раскрытие вопросов

За пределы концепции триггера

Эстетический потенциал повседневной жизни

Эстетическая работа: продуктивная и хрупкая

Не по цене билета

Парадокс Вико/Дрейфуса

10. Переориентация себя

Гуссерлевское вынесение за скобки

Витгенштейн об искусстве и философии

III

11. Проблема просачивания

Динамический локус переплетения

Наука как технэ

Проблема просачивания

Дрейфус и сильный реализм

Homo philosophico-aestheticus.

Наука и иррациональность

12. Природа после искусства

Творения собственного творчества

Благодарности