Норд Камилла - Мозг знает, почему тебе плохо - Как перестать стрессовать и получить свои гормоны счастья

Я выходила замуж летом 2019 года , в 29 лет. Мы планировали церемонию в небольшом лесочке рядом с Кембриджем. Я вовремя успела: через год, когда мои ровесники бросились связывать себя брачными узами до того, как им стукнет тридцать, началась пандемия, и свадьбы повально отменяли, переносили или приглашали только свидетелей. Вечером накануне моей церемонии пошел дождь, и в два часа ночи разразилась настоящая библейская буря. В масштабе Вселенной небольшая трагедия. Однако я провела бессонную ночь, с ужасом представляя мокрые столы, стулья, тюки сена и диваны- канапе, а также наших родителей по колено в грязи, рассуждающих о том, как неразумно устраивать торжество на открытом воздухе в разгар британского лета.

На следующий день в лесу ничего уже не напоминало о дожде. Солнечный свет струился сквозь листву и падал на родственников, которых я и не чаяла увидеть на своей свадьбе. Я посмотрела на свою вторую половинку, и следующие десять часов наслаждалась абсолютным счастьем, пока не пошла спать (я заснула как убитая, и не слышала, шел ли дождь этой ночью).

Радость эфемерна и неизмерима. Она настигает нас редко и внезапно; это нечто исключительное, в разы превосходящее все, что можно вообразить в повседневной жизни. Радость не длится сутками напролет. В обычный день мы испытываем хорошее и плохое, ожидаемое и неожиданное, удивительный успех и непредвиденные потери. Эта книга о психическом самочувствии, которое создает мозг каждого из нас, прогнозируя разнообразную и переменчивую окружающую среду.

Удовольствие, в отличие от радости, можно измерить. Мы испытываем его по крайней мере раз в день. Некоторые исследователи полагают, что удовольствие — основа благополучия. По мнению Аристотеля (по крайней мере, авторство приписывают ему), благополучие зависит от двух условий: удовольствие от настоящего момента и удовольствие от жизни в целом. Первое условие Аристотель называл гедония — счастье, приятное чувство. Психологи стремятся измерить гедонию в своих исследованиях.

Норд Камилла - Мозг знает, почему тебе плохо - Как перестать стрессовать и получить свои гормоны счастья

пер. с англ. Е. Петровой; науч. ред. К. Бетц

Москва : МИФ, 2024, 272 c.

Почему-терапия

ISBN97 8-5-00214-443-3

Норд Камилла - Мозг знает, почему тебе плохо - Как перестать стрессовать и получить свои гормоны счастья - Оглавление

Предисловие

Часть I. Как мозг формирует ваше психическое здоровье

Глава 1. Эмоциональные пики: удовольствие, боль и мозг

Глава 2. Ось «тело — мозг»

Глава 3. Учимся ожидать благополучия

Глава 4. Мотивация, драйв и хотение

Часть II. Как улучшить психическое здоровье с помощью мозга

Глава 5. Плацебо и ноцебо

Глава 6. Как работают антидепрессанты?

Глава 7. Как психотерапия меняет мозг

Глава 8. Электричество и чувства

Глава 9. Существует ли психически здоровый образ жизни?

Глава 10. Изменчивая природа психического здоровья и психических расстройств

Благодарности

Примечания