Норден - Символы и их значения
Книга Рудольфа Ф. Нордена «Символы и их значения» представляет собой глубокое теологическое и искусствоведческое исследование христианской символики, используемой в церковной архитектуре, литургии и изобразительном искусстве. Автор ставит задачу раскрыть богатый язык визуальных образов, который на протяжении веков служил «Библией для неграмотных» и средством передачи догматических истин. Основная идея произведения заключается в том, что христианский символ — это не просто декоративный элемент, а динамическое окно в духовную реальность, позволяющее верующему соприкоснуться с невидимыми истинами веры через видимые формы, цвета и знаки.
Содержательная часть книги детально анализирует происхождение и значение сотен символов, начиная с раннехристианских катакомбных изображений рыбы (Ichthys), якоря и доброго пастыря. Норден последовательно разбирает символику Святой Троицы, христологические знаки (различные формы крестов, монограммы Христа), а также эмблемы святых и апостолов. Автор уделяет значительное внимание литургическим цветам, числам и природным объектам — животным, растениям и камням, — объясняя их аллегорический смысл в контексте Священного Писания. В книге глубоко исследуется роль символа как связующего звена между историческим откровением и современным богослужением, превращая церковное пространство в осмысленный текст, повествующий о спасении.
Текст написан в строгом, информативном и вместе с тем благоговейном стиле, доступном как для специалистов в области истории искусств, так и для рядовых прихожан. Рудольф Норден мастерски соединяет экзегетический анализ с историческими справками, превращая справочное пособие в увлекательный путеводитель по сакральной графике. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет научиться понимать «язык стен» древних и современных храмов, осознавая скрытую за ними глубину богословской мысли. Это чтение помогает осознать, что за каждым привычным церковным изображением стоит многовековая традиция свидетельства об Истине, облеченная в эстетически совершенные формы.
Рудольф Ф. Норден - Символы и их значения
1999, Фонд «Лютеранское Наследие»
Рудольф Ф. Норден - Символы и их значения - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
КРЕСТ
СИМВОЛ ХРИСТА
IHS, СИМВОЛ ИИСУСА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РОЗА
ЗВЕЗДА
МОРСКАЯ РАКОВИНА: КРЕЩЕНИЕ
БЛАГОВЕСТИЕ
МИРУ
МЕЧ ДУХОВНЫЙ
КРАТКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
ЯКОРЬ НАДЕЖДЫ
ДЕСНИЦА БОЖИЯ
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО БОЖИЕ
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ПЕЛИКАН
НИМБ С ТРЕМЯ ЛУЧАМИ
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ И ГВОЗДИ
ЧАША И КРЕСТ
ПОЮЩИЙ ПЕТУХ
ЖЕРТВЕННЫЙ АГНЕЦ
МОНОГРАММА INRI
ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ
ПАСХАЛЬНАЯ ЛИЛИЯ — ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПАВЛИН — ВОСКРЕСЕНИЕ
ФЕНИКС — ВОЗРОЖДЕННАЯ ЖИЗНЬ
ИИСУС — ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
БАБОЧКА — СИМВОЛ НОВОЙ ЖИЗНИ
ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ ВОЗНЕСШЕГОСЯ ГОСПОДА
РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ ГРАНАТ
ДУХ, СОШЕДШИЙ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
СВЯТАЯ ТРОИЦА
СЕМЬ ДАРОВ ДУХА
ДЕВЯТЬ ПЛОДОВ ДУХА
ХРИСТОС — ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
КРЫЛАТЫЙ ЧЕЛОВЕК — ЭМБЛЕМА МАТФЕЯ
КРЫЛАТЫЙ ЛЕВ — ЭМБЛЕМА МАРКА
КРЫЛАТЫЙ БЫК — ЭМБЛЕМА ЛУКИ
ОРЕЛ — ЭМБЛЕМА ИОАННА
МОЛИТВЕННЫЙ ФИМИАМ
ХРИСТОС — СКАЛА СПАСЕНИЯ
АРФА — МУЗЫКА И ПОКЛОНЕНИЕ
СВЕТИЛЬНИК ПОЗНАНИЯ
ЦЕРКОВЬ КАК НОЕВ КОВЧЕГ
ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ — НАДЕЖДА И МИР
РАСКРЫТАЯ БИБЛИЯ
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ И ВСЕ АНГЕЛЫ
КЛЮЧИ
ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ
ЭМБЛЕМА МАРТИНА ЛЮТЕРА
ВСЕ СВЯТЫЕ — БОЖИЙ УРОЖАЙ
ОБРЯД КОНФИРМАЦИИ
СИМВОЛ СВЯЩЕННОГО БРАКА
ИИСУС ХРИСТОС — АЛЬФА И ОМЕГА.
