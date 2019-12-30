Террористическая атака на Америку стала поворотным моментом в президентстве Джорджа Буша-младшего и, что еще важнее, преобразила мир. 11 сентября 2001 года сделало Америку безоговорочным лидером глобального масштаба. Военная машина Соединенных Штатов поразила мир демонстрацией своей мощи, которая значительно повысилась, особенно в части высокоточных систем доставки боезарядов, даже по сравнению с операцией «Буря в пустыне», осуществленной за десять лет до того. Да что там говорить: возможности американской армии приумножились, даже если сравнивать с войной в Косово, после которой прошло лишь два года! И это смущает и настораживает народы по всему миру.

Норман Галли - Троянский конь сатаны

Пер. с англ. - Заокский: Источник жизни, 2009. - 288 с.

ISBN 978-5-86847-660-0

Норман Галли - Троянский конь сатаны - Содержание

ЦЕЛИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН Глава 1 ТЕРРОРИЗМ В ПРЕЗИДЕНТСКОА РЕЗИДЕНЦИИ ВСЕЛЕННОЙ Глава 2 НАПАДЕНИЕ НА ТВОРЦА Глава 3 СИЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ Глава 4 ЖАРКИЕ СПОРЫ Глава 5 ВЕЛИЧАВШЕЕ ВРЕМЯ СКОРБИ Глава 6 БОЖЬЯ ВОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ Глава 7 КУДА ВЫ СМОТРИТЕ'?

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИГЕ ДАНИИЛА Глава 8 ТРОЯНСКИЙ КОНЬ САТАНЫ Глава 9 СИСТЕМА ЛЖЕПОКЛОНЕНИЯ Глава 10 РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА Глава 11 СХВАТКА МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И МУСУЛЬМАНАМИ Глава 12 КОСМИЧЕСКИА ТЕРРОРИЗМ В КОНЦЕ ВРЕМЕН Глава 13 ГЛОБАЛЬНЫА ТЕРРОР Глава 14 ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА Глава 15 ДРУГОЕ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ Глава 16 СНОВА В ПРЕЗИДЕНТСКОА РЕЗИДЕНЦИИ ВСЕЛЕННОЙ



Норман Галли - Троянский конь сатаны - Введение

В японской газете Файненшал Таймс, в номере за 8 декабря 2001 года, появилась статья Стивена Фидлера, корреспондента в Вашингтоне, где приводятся слова Пола Кеннеди, историка из Йельского университета, который отмечает, что доля Америки в общемировых расходах на вооружения достигает 36 процентов. Ни одна другая армия не идет с американской ни в какое сравнение.

Российские военные, которым довелось вести в Афганистане затяжную войну с местными повстанцами, предсказывали Америке провал в этой неуступчивой стране, но стремительное отступление талибанских формирований под опустошительными воздушными ударами американских ВВС потрясло русских до глубины души. Они дивятся техническому совершенству американской военной машины. Америка настолько впереди всех прочих стран, что даже в альянсе против мирового терроризма она вынуждена нести основное бремя борьбы на фоне их безнадежного отставания. Кеннеди отмечает, что «В этих объединенных усилиях доля США составляет 98 процентов, Великобритании - 2 процента, а о Японии и говорить нечего».