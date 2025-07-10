Шма может многое рассказать нам о напряженной связи между духовностью и законом - самом сердце еврейской религии. «Духовностью» я называю здесь кавану - мысленную установку, намерение, с которым мы исполняем религиозные действия, направляя свою душу и сознание на трансцендентное. Это внимание широкого спектра - от простого сознания, что мы сейчас делаем, говорим, по контрасту с автоматическим исполнением - до разработайной мистической медитации, направленной к Истоку всего существующего, который даровал нам Тору. А, говоря о «законе», я имею в виду галаху, свод еврейского закона, который, исходя из Устной Традиции с Синая, постепенно записывали в Мишне и Гемаре (Талмуде) и окончательно сформулировали в течение веков авторитетные раввины.

Контраст этих двух начал, духа и закона, очевиден. Одухотворенность субъективна - сам факт, что она внутри, уже подразумевает некоторую степень анархии, она раскована, направлена сама на себя, импульсивна и спонтанна. Закон объективен, требует дисциплины, структуры, послушания, порядка. И оба необходимы. Чистая духовность порождает противоречия и хаос, а закон без духа - искусственен и нечувствителен. Без тела закона, одухотворение - привидение. А без трепещущей души тело закона становится трупом. Но как могут сосуществовать эти противоположности в одной личности, не приводя к шизофренической развоенности?

Это давняя полемика. Раннее христианство и последующие направления до наших дней объявляли иудаизм, сформулированный и преподаваемый великими учителями - фарисеями, бессердечным законничеством.

Норман Лэм - Шма - Дух и закон в иудаизме

Иерусалим 2005, 160 с.

Перевел на русский язык Гедалия Спинадель

The SHMA. Spirituality and Law in Judaism

Norman Lamm

Нью-Йорк 1998

Норман Лэм - Шма - Дух и закон в иудаизме - Содержание

1. Дух, Закон и Шма

2. Слушай: слушать и слушаться

3. Израиль: народ или человек?

4. Г-сподь наш Бог - Имена указывают на различия

5. Г-сподь - Один: эсхатологическая интерпретация

6. Бог - Один: Он Всё и Он Единственный

7. Бог - Один: кабалистические интерпретации

8. Один и современная наука

9. Благословенно Имя Его славного царства вовеки

Часть II Вторая фраза

10.Рамбам о «Люби»

11.Махарал о «Люби»

12.Р. Шнеур Залман о «Люби»

13.Р. Цадок Акоэн из Люблина о «Люби»

14.Р. Шмуэль Давид Луццато о «Люби»

15.Нужна ли Богу наша любовь?

Часть III Фразы 3-6

16.Всем твоим сердцем и всей душой, изо всех сил

17.Тора, сердце и образование

18.Краткий галахический анализ Шма

19.Для заметок

Норман Лэм - Шма - Дух и закон в иудаизме - Дух, Закон и Шма

Шма в еврейской жизни. На протяжении еврейской истории, свидетельство Шма: «Слушай, Израиль - Г-сподь - наш Б-г, Г-сподь Один» (Пятикнижие Моисея, Дварим 6:4), и следующие за ними слова (Дварим 6:5-9) - евреи произносили перед смертью. По примеру раби Акивы: когда за то, что он обучал евреев Торе, римляне во время публичной казни сдирали с него железными гребнями кожу и мясо, а он произносил Шма на последнем дыхании уст. И толковал слова Шма, в которых нам заповедано любить Всевышнего «всей душой», как: «даже отдавая Б-гу душу».

Ибо, как учат, о готовности пожертвовать собой ради Всевышнего, мы должны думать, произнося эти слова. Не только в древности - и в наши дни, евреи, особенно дети, сознавали духовное значение Шма. Так в детском госпитале Варшавы говорили между собой еврейские сироты, родителей которых убили нацисты: Ну, когда моя сестра умерла, и мама ее вынесла, у нее не было силы идти и просить. Она просто легла там и немножко плакала. И у меня не было сил выходить, и мама тоже скоро умерла. А я так сильно захотел жить, что стал молиться, как папа когда-то, пока его не убили. Он сказал Шма, Исраэль - и я тоже начал говорить. Потом они пришли забирать трупы, увидели, что я жив, и принесли меня сюда, и я собираюсь жить. Может быть, мы тоже скажем: Шма, Исраэль? Взрослый, который был при этом, добавил: «Больше я ничего не слышал - сменил тему, и дети замолчали». Но из этих драматических свидетельств не следует делать вывод, что Шма связано именно со смертью. Наоборот, провозглашать единство Б-га и любовь к Нему - это утверждение жизни. Делая это, мы подчиняем Ему суть нашего духовного бытия, чтобы жить в относительной независимости от смерти.

Шма занимает центральное место в еврейском самосознании, поэтому оно стало сигналом к началу восстания еврейских заключенных в Освенциме, которое завершилось гибелью всех участников. Готовясь к этому, к сожа- лению, мало известному событию, узники передавали друг другу из руки в руку медальон с выгравированными начальными словами Шма - символом еврейского мужества, надежды и общего договора. Историк уничтожения европейского еврейства в период Второй мировой войны, Яффа Элиах приводит еще один случай: После освобождения, американский еврей Либерман ходил в Европе из монастыря в монастырь, из одного сиротского приюта в другой, разыскивая спрятанных еврейских детей. Чтобы найти их, он входил туда и начинал кричать: Шма, Исраэль - тогда дети подавали свои голоса, и он старался вывести их оттуда и спасти.