Нортон - Ключ алхимии

Вдохновленный этим примером и будучи преисполнен не меньшим почтением, чем любой перс, имея более добродетельную Принцессу и более великое правительство, я стремлюсь поприветствовать Ваше Величество и со смирением преподношу Вам самое драгоценное сокровище, что у меня есть. Не сомневаюсь, что те же самые причины, что побудили персидского царя Артаксеркса с благодарностью принять горсть воды, принесенную из реки Кир, заставят и Вас столь же благосклонно принять эту «горсть воды» от меня. Во-первых, потому что мое намерение аналогично намерению Артаксеркса, а также потому, что моя «вода» добыта из столь же благородного источника, как и вода реки Кир; неспроста Артаксеркс велел поместить ее в золотой сосуд. Мой труд исходит из самого благородного источника знаний — великой Тайны Эликсира древних мудрецов, теперь же эта тайна преподносится Вашему Величеству, и Вам надлежит сохранить ее внутри.

Вторая причина, по которой мой труд может быть принят столь же благосклонно, как и подношение персов, состоит в тех усилиях, которые я вложил в него. Персу, чтобы сделать подношение, достаточно было лишь заметить приближение царя и быстро сбежать к реке Кир, которая была совсем рядом. Для меня же было бы куда проще, как Ганнибалу, прорубить новый путь через Альпы, чем извлечь мудрость из загадок, сокрытых смыслов и притч, которыми наши писатели облекли это знание, затмив его иносказаниями и символами, так что оно доступно лишь тем, кого они сочли достойными учениками и наследниками, между которыми это знание передавалось из уст в уста.

Неудивительно, что его искали многие, но находили лишь единицы. Родагирус даже сравнивает наши труды с подвигами Геркулеса: для нас столь же трудно подчинить себе Меркурия, как для Геркулеса поймать быстроногое животное в девственном лесу, куда, как утверждают поэты, оно убегало. Нам так же трудно очистить и усовершенствовать наш Камень, как для Геркулеса было непросто очистить Авгиевы конюшни. Подобно этому, пролить кровь нашего Зеленого Льва — столь же сложный подвиг, как и для Геркулеса — одолеть льва Немейского; и добиться успеха в науке для нас столь же непросто, как для Геркулеса — покорить Атланта и овладеть его искусствами. Подобные примеры философы-поэты аллегорически использовали, чтобы скрыть истинное искусство. Впрочем, овладеть этим искусством, как гласит пословица, столь же просто, как вырвать палицу из рук самого Геркулеса.

Нортон С. - Ключ алхимии

Пер. с англ, и прим. В. Е. Бородина, ред. и послесл. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 192 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-286-8

Нортон С. - Ключ алхимии – Содержание

Сэмуэль Нортон. Ключ Алхимии

Королеве Англии, Франции и Ирландии, заступнице верующих

Преамбула

Первый трактат, и сперва о Растительном Камне

Второй трактат, касающийся Минерального Камня

Третий трактат, посвященный Животному Камню

Четвертый трактат: О ферментации

Пятый трактат, посвященный Смешанному Камню

Шестой трактат, посвященный Прозрачному Камню

Седьмой трактат, посвященный Эликсиру Жизни и его применению

Восьмой трактат, содержащий правила мультипликации и проекции

Послесловие издателя (Б. К. Двинянинов)

Библиография

Словарь (В. Е. Бородин)