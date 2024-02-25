Джон Норвич - Краткая история Франции

Французскую армию, как и английскую, составили народы самой разной крови: лигуры, иберы, финикийцы, кельты и еще около пяти сотен различных племен древней Галлии. Однако доисторические времена лучше оставим специалистам. Наверное, стоит отметить, что примерно в 600 г. до н. э. отважные греки из города Фокея, что на Эгейском побережье Малой Азии, основали Марсель, но от них, увы, не сохранилось никаких памятников, да и вообще следов греческой культуры на французской земле дошло до нас совсем не много. История по-настоящему начинается ближе к концу II в. до н. э., когда римляне завоевали юговосточную часть современной территории Франции. Они создали там свою первую провинцию (отсюда и название, которое до сих пор носит регион, — Прованс), заложив в качестве столицы новый городок — Аквы Секстиевы, современный Экс-ан-Прованс. За столицей последовали другие прекрасные города, в первую очередь Ним, Арль и Оранж. Плиний Старший считал, что эта земля «больше похожа на Италию, чем на провинцию». Должно быть, в те дни она была прекрасным местом для жизни.

Если попросить человека назвать первого знаменитого вождя во французской истории, немногие за пределами Франции углубятся в века дальше времени правления Карла Великого. Однако сами французы считают своим первым национальным героем Верцингеторикса. Его имя в переводе с галльского означает либо «повелитель — великий воин», либо «повелитель великих воинов». Особенно впечатляет, что все письменные свидетельства о Верцингеториксе исходят от римлян, то есть от тех, кто больше всех выигрывал от умаления его славы. Юг Франции был первой и наиболее прибыльной провинцией Римской империи — на самом деле настолько доходной, что хозяева страстно желали ее расширить. Увидев, что приграничная Галлия, как говорил об этом Цезарь, «разделена на три части», коварные римляне решили воспользоваться бесконечными распрями между тремя враждующими племенами. Гай Юлий Цезарь всегда заявлял, что вторгся в Галлию в 58 г. до н. э. прежде всего для того, чтобы превентивным ударом защитить от нападений земли Рима.

Римская провинция подвергалась постоянным набегам (порой весьма жестоким) галльских племен на севере, и он решил предотвратить проблемы, которые могли возникнуть в будущем. Наверное, в какой-то степени это правда, и Галльская война, безусловно, позволила Риму установить естественную границу по Рейну. Однако Цезарь, как известно, был честолюбив. Римская республика быстро превращалась в диктатуру, власть постепенно концентрировалась в руках все меньшего количества людей. Чтобы в итоге получить всю полноту власти, Цезарю требовалось иметь в своем распоряжении армию, и крупная военная кампания в Галлии обеспечивала ему такую возможность.

Джон Норвич - Краткая история Франции

пер. с англ. О. В. Строгановой

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019, 480 с. : ил.

ISBN 978-5-389-14975-5

Джон Норвич - Краткая история Франции - Содержание

Пролог

Карты

1. Очень темные времена. 58 до н. э. — 843 н. э.

2. Их саморазрушение неизбежно. 843–1151

3. Экскалибур в подарок. 1151–1223

4. Роковая башня. 1223–1326

5. Плененный король. 1326–1380

6. Закономерный итог. 1380–1453

7. Всемогущий паук. 1453–1483

8. Теплая солнечная земля. 1483–1515

9. С обычным для него великолепием. 1515–1547

10. «Стоит мессы». 1547–1643

11. «Государство — это я». 1643–1715

12. Письмена на стене. 1715–1789

13. «Я действительно ваш король». 1789–1793

14. «Никакой слабости!». 1793–1795

15. Благословение или проклятие? 1795–1815

16. Наилучший компромисс. 1815–1848

17. «Символ национального величия». 1848–1852

18. Сфинкс без загадки. 1852–1870

19. Последняя манифестация. 1870–1873

20. «Я обвиняю!» 1873–1935

21. Лотарингский крест. 1935–1945

Эпилог. Аромат Франции

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