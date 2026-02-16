Вниманию читателей клуба представляется «Евангелия по Марку» в переводе Игоря Носова с древнегреческого языка. Это второе обновление перевода и 3-е издание. Перевод осуществлён с классического издания Nestle-Aland, Stuttgart.

Игорь Носов – Благая Весть по Марку

Издательство Издательские решения, 2019. – 18 с.

ISBN 978-5-44-935136-4

1) (I) Написано как в Исайе пророке – «вот прежде лика Твоего посылаю вестника Моего, который Тебе приготовит путь, глас зовущего в пустыне проложить путь Господу, прямыми сделать Его стези» – стал быть Иоанн, омывая в пустыне и возглашая о омовении раскаяния для прощения грехов, и выходила к нему вся Иудеи страна, и иерусалимляне все, и омывались им в Иордан-реке, исповедуя свои грехи, а одет был Иоанн в шерсть верблюжью и ремень кожаный на поясе своем, и ел саранчу и мед дикий, и возглашал: «За мной идет Кто – крепче меня, Ему я не достоин, преклонившись, развязать шнурок обуви Его. Я омыл вас водой, Он омоет вас в Духе Святом». И стало в те дни – из Назарета в Галилее пришел Иисус и был омыт Иоанном в Иордане, и тут когда выходил из воды, увидел расходящиеся небеса и Дух как голубь сходящий для Него, и был от Небес глас: «Ты – Мой дорогой Сын, в Тебе Я подал благоволение»; и тут Дух выводит Его в пустыню, и сорок дней был в пустыне, искушаясь сатаной, был со зверями, и вестники небесные служили Ему.