Ноуфер - Греческий язык Нового Завета
Учебник Джеймса Ноуфера — это «быстрый старт» для тех, кто хочет читать Библию в оригинале. Если академические учебники напоминают глубокое погружение в океан, то книга Ноуфера — это удобный мостик, позволяющий перейти на другой берег. Она идеально подходит для воскресных школ, семинарий с коротким курсом языка или для самостоятельного изучения.
Первое издание - 1971
Второе переработанное издание - 1976
Третье переработанное издание - 1987
Четвертое издание - 1991
Пятое издание - 1992
Шестое издание - 1994
Седьмое издание - 1995
Данный материал был переведен на русский язык и размещен на сайте www.propovedi.ru с разрешения автора. Материал может беспрепятственно распространяться при условии, что текст не будет изменяться или использоваться для коммерческой выгоды.
Если у вас есть вопросы или предложения по поводу данного материала, вы можете связаться с программой «В помощь проповеднику» при церкви «Преображение» города Самары по электронной почте L2 -- propovedi.ru.
No comments yet. Be the first!