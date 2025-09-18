Новара - Я не буду твоей копией
В 1919 г. в возрасте около 36 лет Франц Кафка написал «Письмо отцу» — сильное и горькое послание, которое хранилось у него в ящике и так никогда и не было отправлено. Еще один посмертный шедевр великого писателя родом из Богемии.
Его отец занимал видное место в еврейской общине Праги. Прибыльным торговым бизнесом и своим многочисленным семейством он управлял с одинаково кипучей авторитарной энергией. В тексте письма Кафка признает полное превосходство этого сильного человека, всегда подавлявшего его и не оставлявшего ему возможности для самореализации. Вспоминая о своих взаимоотношениях с отцом и его воспитательных методах, он рассказывает:
Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я — такой, каков я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), — я результат Твоего воспитания и моей покорности...
Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и — как ни странно — самооплакивание. Я не помню, чтобы Ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств...
Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, не знал этого)... Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты действительно оказывался в известном смысле правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в очень большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.
Даниэле Новара - Я не буду твоей копией - Как жить, опираясь на свой выбор, а не на семейные сценарии
Пер. с итал. — М. : Альпина Паблишер, 2025. - 244 с.
ISBN 978-3-9667-9614-5
Даниэле Новара - Я не буду твоей копией - Содержание
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Предисловие
- ОТКРЫТЫЙ МИР
- Репрессивное воспитание
- Мы все родом из детства
- Сомнительность понятия «черная педагогика»
- Новое и вместе с тем старое исследование
- Метод исследования
- Перевоспитание взрослого
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Глава 1. Я РАССКАЖУ ТЕБЕ О СВОЕМ ВОСПИТАНИИ
- Как воспитать нацистского преступника
- Когда жизнь обретает собственную силу
- А если остаться сиротой?
- Я стану исполнением твоего желания
- Я никогда не называл тебя мамой
- Освобождение от патриархата
- Запутанный лабиринт полученного воспитания
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Глава 2. КАК НАС ВОСПИТАЛИ
- Какое воспитание стоит за фотографией?
- Истерика в супермаркете
- Не только активное воспитание
- Эксплицитное и имплицитное воспитание
- Роман моего воспитания
- Продолжение собственной истории
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Глава 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
- Ткань и платье
- Эрик Берн и его теория сценариев
- Воспитательный сценарий
- Как это работает?
- Триггер и воспитательный сценарий
- Даем название воспитательному сценарию
- Фото, которое многое раскрывает
- «Rangiat»
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Глава 4. ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ
- Музыка по отцовскому повелению
- Воспитательный сценарий как культурная традиция
- Известные примеры
- Желание или требование?
- «Я не буду твоей копией!»
- Верблюд, лев и дракон
- «Дорогие родители, я пишу вам...»
- Дик Фосбери: делайте как он
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Глава 5. ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ, НЕ ПОВТОРЯЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ
- Из детей — в родители
- Когда ты еще подросток
- Переосмысление родительских сценариев
- Уникальная возможность
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Глава 6. СВОБОДА ВЫБИРАТЬ, ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
- Всегда можно начать сначала
- В 13 лет трудно выбрать правильную школу!
- Место, где учатся взрослые
- Учиться отбрасывать, а не накапливать
- Позитивный прецедент
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Приложение А. КОГДА-ТО ДЕТЕЙ ТУГО ПЕЛЕНАЛИ
- Скажи мне, как ты воспитываешь детей, и я скажу тебе, кто ты
- Патриархальная власть над детьми
- Постепенный отказ от насилия над детьми
- Кормилицы: изощренная жестокость
- Прощайте, ходунки!
- Пеленание
- Манеж
- Ходунки
- «Вожжи»
- Кормление по расписанию
- Материнская монополия на детей
- Воспитательные методы как зеркало общества
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КНИГА В КОМИКСАХ
- Предисловие. Открытый мир
- Глава 1. Я расскажу тебе о своем воспитании
- Глава 2. Как нас воспитали
- Глава 3. Воспитательный сценарий
- Глава 4. Правильное использование воспитательного сценария
- Глава 5. Воспитывать детей, не повторяя воспитательные сценарии
- Глава 6. Вы свободны выбирать, чему учиться
- Приложение. Было время, когда детей туго пеленали
- БЛАГОДАРНОСТИ
Сердечно благодарю
Большое спасибо!