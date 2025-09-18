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Новара - Я не буду твоей копией

Даниэле Новара - Я не буду твоей копией - Как жить, опираясь на свой выбор, а не на семейные сценарии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy

В 1919 г. в возрасте около 36 лет Франц Кафка написал «Письмо отцу» — сильное и горькое послание, которое хранилось у него в ящике и так никогда и не было отправлено. Еще один посмертный шедевр великого писателя родом из Богемии.

Его отец занимал видное место в еврейской общине Праги. Прибыльным торговым бизнесом и своим многочисленным семейством он управлял с одинаково кипучей авторитарной энергией. В тексте письма Кафка признает полное превосходство этого сильного человека, всегда подавлявшего его и не оставлявшего ему возможности для самореализации. Вспоминая о своих взаимоотношениях с отцом и его воспитательных методах, он рассказывает:

Но все Твои воспитательные меры точно достигли цели, мне ни на миг не удалось уклониться от Твоей хватки. И я — такой, каков я есть (отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни), — я результат Твоего воспитания и моей покорности...

Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были: брань, угрозы, ирония, злой смех и — как ни странно — самооплакивание. Я не помню, чтобы Ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности, у Тебя было столько других средств...

Ругань Ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда Ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует (ребенком я, правда, не знал этого)... Я терял уверенность в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который Ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности; постепенно Ты действительно оказывался в известном смысле правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за Тебя; Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в очень большой степени, потому что власть Твоя надо мною была очень велика и всю свою власть Ты пускал в ход.

Даниэле Новара - Я не буду твоей копией - Как жить, опираясь на свой выбор, а не на семейные сценарии

Пер. с итал. — М. : Альпина Паблишер, 2025. - 244 с.
ISBN 978-3-9667-9614-5

Даниэле Новара - Я не буду твоей копией - Содержание

  • Предисловие
    • ОТКРЫТЫЙ МИР
    • Репрессивное воспитание
    • Мы все родом из детства
    • Сомнительность понятия «черная педагогика»
    • Новое и вместе с тем старое исследование
    • Метод исследования
    • Перевоспитание взрослого
  • Глава 1. Я РАССКАЖУ ТЕБЕ О СВОЕМ ВОСПИТАНИИ
    • Как воспитать нацистского преступника
    • Когда жизнь обретает собственную силу
    • А если остаться сиротой?
    • Я стану исполнением твоего желания
    • Я никогда не называл тебя мамой
    • Освобождение от патриархата
    • Запутанный лабиринт полученного воспитания
  • Глава 2. КАК НАС ВОСПИТАЛИ
    • Какое воспитание стоит за фотографией?
    • Истерика в супермаркете
    • Не только активное воспитание
    • Эксплицитное и имплицитное воспитание
    • Роман моего воспитания
    • Продолжение собственной истории
  • Глава 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
    • Ткань и платье
    • Эрик Берн и его теория сценариев
    • Воспитательный сценарий
    • Как это работает?
    • Триггер и воспитательный сценарий
    • Даем название воспитательному сценарию
    • Фото, которое многое раскрывает
    • «Rangiat»
  • Глава 4. ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ
    • Музыка по отцовскому повелению
    • Воспитательный сценарий как культурная традиция
    • Известные примеры
    • Желание или требование?
    • «Я не буду твоей копией!»
    • Верблюд, лев и дракон
    • «Дорогие родители, я пишу вам...»
    • Дик Фосбери: делайте как он
  • Глава 5. ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ, НЕ ПОВТОРЯЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СЦЕНАРИЕВ
    • Из детей — в родители
    • Когда ты еще подросток
    • Переосмысление родительских сценариев
    • Уникальная возможность
  • Глава 6. СВОБОДА ВЫБИРАТЬ, ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
    • Всегда можно начать сначала
    • В 13 лет трудно выбрать правильную школу!
    • Место, где учатся взрослые
    • Учиться отбрасывать, а не накапливать
    • Позитивный прецедент
  • Приложение А. КОГДА-ТО ДЕТЕЙ ТУГО ПЕЛЕНАЛИ
    • Скажи мне, как ты воспитываешь детей, и я скажу тебе, кто ты
    • Патриархальная власть над детьми
    • Постепенный отказ от насилия над детьми
    • Кормилицы: изощренная жестокость
    • Прощайте, ходунки!
    • Пеленание
    • Манеж
    • Ходунки
    • «Вожжи»
    • Кормление по расписанию
    • Материнская монополия на детей
    • Воспитательные методы как зеркало общества
  • КНИГА В КОМИКСАХ
    • Предисловие. Открытый мир
    • Глава 1. Я расскажу тебе о своем воспитании
    • Глава 2. Как нас воспитали
    • Глава 3. Воспитательный сценарий
    • Глава 4. Правильное использование воспитательного сценария
    • Глава 5. Воспитывать детей, не повторяя воспитательные сценарии
    • Глава 6. Вы свободны выбирать, чему учиться
    • Приложение. Было время, когда детей туго пеленали
  • БЛАГОДАРНОСТИ
Views 172
Rating 5.0 / 5
Added 18.09.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

R
Rusart 8 months ago

Сердечно благодарю 
A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!

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