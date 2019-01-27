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Новелли - Туринская плащаница

Туринская плащаница - Джованни Новелли
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Category ESXATOS BOOKS, History
Аспект личности Иисуса как главного действующего лица  важнейшего момента истории человечества, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией. Объект, который современная наука несмотря на некоторые  противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля  последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую  Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым  Евангелием».

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым

Издательство Францисканцев, М., 2000. - 72 с.
ISBN 5-89208-026-9

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Содержание

ИСТОРИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ИИСУСА
ОПИСАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ
 ПЕРИПЕТИИ В ИСТОРИИ ПЛАЩАНИЦЫИ УПОМИНАНИЕ О НЕЙ В ЕВАНГЕЛИЯХ
ВКЛАД АРХЕОЛОГИИ
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ
  • Патологоанатомическое описание
  • Первые попытки датирования
  •  Результаты микроскопического, физического и химического анализа, а также специальной фотографии и математического анализа, проведенныхучеными группы ПИТС (Проект Изучения Туринского Савана)
РАЗРАБОТКИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
  • Различные исследования
  • Исторические и научные возражения
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫРАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
  • Решение использовать радиоуглеродный метод
  • Результаты определения даты: исследование не закончено
  • Замечания относительно датирования Плащаницы при помощи метода радиоактивного углерода на основе некоторых последних исследований
  • Эксперименты с предметами, имеющими следы пожара
  • Влияние микрофлоры окружающей среды
  • Биофракционирование изотопов углерода клетками растения
  • Перспективы новых химических исследований
  • Гипотеза из области атомной физики
  •  Международный научный симпозиум в Париже по вопросуТуринской Плащаницы (сентябрь 1989 г.)
  •  V Конгресс синдонологов в Кальяри, посвященный возрастуПлащаницы (29-30 апреля 1990 г.)
  • Выставка в Британском музее
  • III Международный конгресс по изучению Плащаницы(Турин, 6-7 июня 1998 г.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Историчность личности Иисуса


Исторические представления о личности Иисуса могут быть изложены в двух аспектах: первый раскрывается через смерть и воскресение и ведет нас к познанию Иисуса посредством веры; так Его почитали уже со времен первых общин, Им Самим вдохновленных; второй касается научного изучения исторического периода, предшествовавшего смерти Иисуса, человека, жившего среди людей, главного героя своего времени.

Учитываются ли в Евангелиях оба эти аспекта? Можно ли считать Евангелия подлинными и правдивыми документами эпохи, сообщающими факты, положенные в основу возникшей впоследствии религии, или же они являются только свидетельствами веры относительно воплощения Бога и спасения мира?

Оригинальную трактовку различных версий одного и того же события у евангелистов, являющуюся ответом на этот вопрос, предложил иезуит Армандо Джуидетти в книге «Исторические сведения об Иисусе из Назарета» (1981). Он напоминает, что Закон (Второзаконие 19, 15) предписывает: чтобы удостовериться в истинности факта — если так можно выразиться, заверить его нотариально — следует основываться на показаниях нескольких свидетелей. Итак, Евангелия должны были стать подлинными свидетельствами, подтверждающими истинность событий, главным действующим лицом которых был Иисус, а также истинность Его учения. Они должны были стать историческими свидетельствами, использовавшимися впоследствии для поучения христиан.

Этот аспект личности Иисуса как главного действующего лица важнейшего момента истории человечества, в котором заключено оправдание самого существования прошлых и будущих поколений, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией.

Объект, который современная наука несмотря на некоторые противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым Евангелием».
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Rating 4.8 / 5
Added 27.01.2019
Author esxatos
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4.8/5 (6)

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