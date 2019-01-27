Туринская плащаница - Джованни Новелли

Аспект личности Иисуса как главного действующего лица важнейшего момента истории человечества, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией. Объект, который современная наука несмотря на некоторые противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым Евангелием».

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым

Издательство Францисканцев, М., 2000. - 72 с.

ISBN 5-89208-026-9

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Содержание

ИСТОРИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ИИСУСА

ОПИСАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ

ПЕРИПЕТИИ В ИСТОРИИ ПЛАЩАНИЦЫИ УПОМИНАНИЕ О НЕЙ В ЕВАНГЕЛИЯХ

ВКЛАД АРХЕОЛОГИИ

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ

Патологоанатомическое описание

Первые попытки датирования

Результаты микроскопического, физического и химического анализа, а также специальной фотографии и математического анализа, проведенныхучеными группы ПИТС (Проект Изучения Туринского Савана)

РАЗРАБОТКИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Различные исследования

Исторические и научные возражения

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫРАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ

Решение использовать радиоуглеродный метод

Результаты определения даты: исследование не закончено

Замечания относительно датирования Плащаницы при помощи метода радиоактивного углерода на основе некоторых последних исследований

Эксперименты с предметами, имеющими следы пожара

Влияние микрофлоры окружающей среды

Биофракционирование изотопов углерода клетками растения

Перспективы новых химических исследований

Гипотеза из области атомной физики

Международный научный симпозиум в Париже по вопросуТуринской Плащаницы (сентябрь 1989 г.)

V Конгресс синдонологов в Кальяри, посвященный возрастуПлащаницы (29-30 апреля 1990 г.)

Выставка в Британском музее

III Международный конгресс по изучению Плащаницы(Турин, 6-7 июня 1998 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Историчность личности Иисуса



Исторические представления о личности Иисуса могут быть изложены в двух аспектах: первый раскрывается через смерть и воскресение и ведет нас к познанию Иисуса посредством веры; так Его почитали уже со времен первых общин, Им Самим вдохновленных; второй касается научного изучения исторического периода, предшествовавшего смерти Иисуса, человека, жившего среди людей, главного героя своего времени.



Учитываются ли в Евангелиях оба эти аспекта? Можно ли считать Евангелия подлинными и правдивыми документами эпохи, сообщающими факты, положенные в основу возникшей впоследствии религии, или же они являются только свидетельствами веры относительно воплощения Бога и спасения мира?



Оригинальную трактовку различных версий одного и того же события у евангелистов, являющуюся ответом на этот вопрос, предложил иезуит Армандо Джуидетти в книге «Исторические сведения об Иисусе из Назарета» (1981). Он напоминает, что Закон (Второзаконие 19, 15) предписывает: чтобы удостовериться в истинности факта — если так можно выразиться, заверить его нотариально — следует основываться на показаниях нескольких свидетелей. Итак, Евангелия должны были стать подлинными свидетельствами, подтверждающими истинность событий, главным действующим лицом которых был Иисус, а также истинность Его учения. Они должны были стать историческими свидетельствами, использовавшимися впоследствии для поучения христиан.



Этот аспект личности Иисуса как главного действующего лица важнейшего момента истории человечества, в котором заключено оправдание самого существования прошлых и будущих поколений, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией.



Объект, который современная наука несмотря на некоторые противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым Евангелием».