Туринская плащаница - Джованни Новелли

Новелли - Туринская плащаница
Аспект личности Иисуса как главного действующего лица важнейшего момента истории человечества, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией. Объект, который современная наука несмотря на некоторые противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым Евангелием».
Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым
Издательство Францисканцев, М., 2000. - 72 с.
ISBN 5-89208-026-9
Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Содержание
ИСТОРИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ИИСУСА
ОПИСАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ
ПЕРИПЕТИИ В ИСТОРИИ ПЛАЩАНИЦЫИ УПОМИНАНИЕ О НЕЙ В ЕВАНГЕЛИЯХ
ВКЛАД АРХЕОЛОГИИ
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ
- Патологоанатомическое описание
- Первые попытки датирования
- Результаты микроскопического, физического и химического анализа, а также специальной фотографии и математического анализа, проведенныхучеными группы ПИТС (Проект Изучения Туринского Савана)
РАЗРАБОТКИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
- Различные исследования
- Исторические и научные возражения
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫРАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
- Решение использовать радиоуглеродный метод
- Результаты определения даты: исследование не закончено
- Замечания относительно датирования Плащаницы при помощи метода радиоактивного углерода на основе некоторых последних исследований
- Эксперименты с предметами, имеющими следы пожара
- Влияние микрофлоры окружающей среды
- Биофракционирование изотопов углерода клетками растения
- Перспективы новых химических исследований
- Гипотеза из области атомной физики
- Международный научный симпозиум в Париже по вопросуТуринской Плащаницы (сентябрь 1989 г.)
- V Конгресс синдонологов в Кальяри, посвященный возрастуПлащаницы (29-30 апреля 1990 г.)
- Выставка в Британском музее
- III Международный конгресс по изучению Плащаницы(Турин, 6-7 июня 1998 г.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Джованни Новелли - Туринская плащаница: вопрос остается открытым - Историчность личности Иисуса
Исторические представления о личности Иисуса могут быть изложены в двух аспектах: первый раскрывается через смерть и воскресение и ведет нас к познанию Иисуса посредством веры; так Его почитали уже со времен первых общин, Им Самим вдохновленных; второй касается научного изучения исторического периода, предшествовавшего смерти Иисуса, человека, жившего среди людей, главного героя своего времени.
Учитываются ли в Евангелиях оба эти аспекта? Можно ли считать Евангелия подлинными и правдивыми документами эпохи, сообщающими факты, положенные в основу возникшей впоследствии религии, или же они являются только свидетельствами веры относительно воплощения Бога и спасения мира?
Оригинальную трактовку различных версий одного и того же события у евангелистов, являющуюся ответом на этот вопрос, предложил иезуит Армандо Джуидетти в книге «Исторические сведения об Иисусе из Назарета» (1981). Он напоминает, что Закон (Второзаконие 19, 15) предписывает: чтобы удостовериться в истинности факта — если так можно выразиться, заверить его нотариально — следует основываться на показаниях нескольких свидетелей. Итак, Евангелия должны были стать подлинными свидетельствами, подтверждающими истинность событий, главным действующим лицом которых был Иисус, а также истинность Его учения. Они должны были стать историческими свидетельствами, использовавшимися впоследствии для поучения христиан.
Этот аспект личности Иисуса как главного действующего лица важнейшего момента истории человечества, в котором заключено оправдание самого существования прошлых и будущих поколений, определяет интерес общественного мнения к самой драгоценной археологической находке, сохраненной христианской традицией.
Объект, который современная наука несмотря на некоторые противоречия пытается определить сегодня как немого свидетеля последнего акта земной жизни Иисуса — а именно, Туринскую Плащаницу, — некоторые без колебаний называют «Пятым Евангелием».
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