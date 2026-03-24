Новичкова - Русский демонологический словарь

«Бога люби, а черта не дразни» — руководствуясь этим принципом, строили свою жизнь десятки поколений людей; культ злых сил развился и окреп рядом с почитанием единого христианского Бога. Имя черта всячески унижалось церковью, что немало укрепляло веру в его всесильность. Грешного на земле больше, чем святого, в царстве животных, растительности, среди людей — везде рассеяно злое дьявольское семя, требовавшее к себе самого осторожного и уважительного отношения.

Настоящая книга является опытом систематизации русских верований, связанных с домом, лесом, водой, земным, подземным и воздушным пространством. Она названа «Словарем» — отчасти в подражание старинной традиции именовать «словарями» и «лексиконами» обзоры народных поверий, изложенных в алфавитном порядке, отчасти — вследствие установки книги на непредвзятое отношение к фактам, на информативность, не скованную каким-либо методом, теорией или научной школой.

В основу содержания словарных статей положены мифологические рассказы (былички — повествования о столкновениях с нечистой силой самого рассказчика и бывальщины — воспоминания о контактах с нею кого-нибудь другого) и описания обрядов, обычаев, с помощью которых координировались взаимоотношения человека с населенным всевозможными сверхъестественными существами миром. Все эти материалы датируются, в основном, XIX — началом XX столетия, они извлечены из мало доступных широкому читателю источников: архивных рукописей, давно не переиздававшихся книг, старых газет и журналов.

Не претендуя на окончательную полноту информации, касающейся нечистого и колдовского мира, «Словарь» представляет веру в демонов в ее наиболее типичных проявлениях, как они были зафиксированы этнографами и собирателями фольклора в живой народной традиции XIX —- начала XX века. Древнерусские книжные источники привлекаются только для сравнения. Ограниченно используется волшебная сказка: несмотря на обилие в ней всевозможных чудовищ, духов и оборотней, установка этого фольклорного жанра на вымысел («сказка — складка») затрудняет поиск истинных верований в ее текстах.

Т. А. Новичкова - Русский демонологический словарь

СПб.: Петербургский писатель, 1995. — 640 с.

ISBN 5-265-02803-Х

Предисловие

А - Я

Список сокращений

Указатель