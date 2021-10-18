Новицкий Игорь Анатольевич - Filioque в свете Пятидесятницы

В работе, посвященной богословской проблеме Filioque, анализируется роль предлогов в формулировании учения об исхождении Святого Духа, а также само это учение в свете данных Божественного Откровения. В Ин 15:26 использован греческий предлог παρά - «от» («от Отца исходит»), означающий движение Ипостаси Святого Духа от Ипостаси Отца, как Лица от Лица. Однако II Вселенский Собор, по аналогии с предлогом, употребленным в никейском Символе веры применительно к рождению Сына, ввел в 8-ой член Символа предлог έκ - «из» («из Отца исходящего»), указывающий на движение изнутри. Предлог έκ, акцентирующий єдиносущне Лиц, служил также цели достижения вероучительного компромисса с пневматомахами и сомневающимися в ипостасности Святого Духа православными, которые смогли бы оставаться в единстве с Церковью, истолковывая формулировку греческого Символа в энергийном смысле, т.е. что Святой Дух это исходящая из Отца Божественная энергия - Божие действие, сила или дар.

Сами же отцы собора считали Святой Дух Божественной Ипостасью, предвечно исходящей от Отца. Западная Церковь, первоначально с целью достижения вероучительного компромисса с ариами-вестготами в Церкви Испании, приняла новый Символ веры - латинский. В этом Символе в латинский текст перевода греческого никео-цареградского Символа вводилась прибавка «filioque» («и от Сына»); при переводе греческого έκ был использован равнозначный ему латинский предлог ех - «из» (ex Patre Filioque - «из Отца и Сына»). Принципиальная разница между двумя Символами, не отмеченная в их текстах, но выводимая путем богословского анализа, состояла в том, что греческий Символ учил о предвечном исхождении, латинский Символ - об исхождении икономическом. К прибавке filioque латиняне впоследствии присоединили догматическое учение об исхождении Святого Духа и от Сына как предвечном. Важнейшую роль сыграл здесь предлог ех: он подчеркивал единство сущности Отца и Сына, которое стало главным доводом, обосновывающим римо-католическое учение о двойном предвечном исхождении.

В то же время, поскольку в Божественном Откровении не сказано, является ли двойное исхождение не только икономическим, но и предвечным, римо-католическое учение о предвечном filioque следует считать богословским мифом, который, однако, не может быть квалифицирован как ересь. Более того, проблема предвечного filioque в принципе неразрешима и не подлежит разрешению, поскольку она затрагивает предвечные отношения внутри Божества - то, что для человеческого разума недоступно и запретно. В действительности filioque в латинском Символе означает шествие (procedit) Святого Духа от Отца и Сына (a Patre Filioque) в мир со дня новозаветной Пятидесятницы (икономическое исхождение). Латинский Символ в своем подлинном значении догматически безукоризнен, как и греческий Символ; поэтому употребление латинского Символа в римо-католическом богослужении, равно как и греческого в богослужении православном, не может служить препятствием к восстановлению церковного единства Запада и Востока. Христианская Церковь должна быть единой с двумя равноправными Символами - греческим и латинским.

Новицкий Игорь Анатольевич - Filioque в свете Пятидесятницы

М.: Тровант, 2021. 176 с.

ISBN 978-5-89513-497-9

Новицкий Игорь Анатольевич - Filioque в свете Пятидесятницы - Оглавление

Резюме

1. Евангельский предлог παρά

1.1. Исхождение Святого Духа по Ин 15:26

1.2. Восшествие Иисуса ко Отцу

1.3. Filioque в свете Пятидесятницы

2. Предлог έκ никео-цареградского Символа

2.1. «Господь истинный и Животворящий»

2.2. Замена предлога παρά на предлог έκ: предпосылки; богословское обоснование и цели

3. Латинский предлог ех и filioque

3.1. Filioque в составе Символа веры

3.2. Богословский миф

Примечания

Литература