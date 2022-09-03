Подъезжая к старинному русскому городу Переславлю-Залесскому, еще издалека можно увидеть купола Троицкого Данилова монастыря, одного из самых древних в городе. До наших дней в замечательной сохранности дошли его храмы и кельи, возводившиеся с XVI по начало XVIII века. Белокаменный Троицкий собор украшен уникальной фресковой росписью работы прославленной артели костромского иконописца Гурия Никитина, настоящим шедевром живописи того времени.

Монастырь был основан в 1508 году преподобным Даниилом на месте «скудельниц» - братских могил для умерших без церковного покаяния безродных бедняков и бродяг. Как рассказывает Житие Ланиила Переславского, будучи игуменом Горицкого монастыря, этот сердобольный человек ходил по окрестностям города и, помогая калекам и нишим, отпевал «нечаянно умерших».

Здесь, на кладбище, которое располагалось на невысоком холме, в месте, тогда еше довольно отдаленном от города, Даниил хотел основать новый монастырь, чтобы поминать покоящихся здесь во время литургии, ибо «от многих лет многи скудельницы полны человеческих мощей изсыпаны». Местным церковным властям эта идея совсем не нравилась.

Ростислав Новиков, Ариадна Черкасова - Троицкий собор Данилова монастыря. Переславль-Залесский

«Воскресный день», «Белый город», 2016. - 200 с.

ISBN 978-5-7793-4853-9