Новиков - Крах новой хронологии
Однажды приятель спросил меня:
- О чем ты сейчас пишешь?
Я ответил:
- Про «новую хронологию».
Он посмотрел на меня недоуменно.
- А что это такое «новая хронология»?
Вкратце я обрисовал ему наиболее общие сведения об этом «научном проекте», суть которого наиболее емко отражена в новохронологическом слогане: «Античность - это Средневековье».
Приятель признался:
- Кажется я что-то об этом слышал.
Конечно, многие слышали о «достижениях» новохронологической «науки». Плохо - если услышали субъективную информацию. Еще хуже - если восприняли ее некритически.
Андрей Новиков - Крах новой хронологии
СПб.: Super Издательство, 2016. - 380 с.
ISBN 978-5-00071-991-6
Андрей Новиков - Крах новой хронологии - Содержание
- Глава 1. Откуда пошла «новая хронология»?
- Г лава 2. К вопросу о датировке бересты с изображением святой Варвары
- Глава 3. Миф Ордынской Руси
- Глава 4. Монголы, которых «не было»
- Глава 5. Как четвертовали Ивана Грозного
- Глава 6. Статистическая схоластика «новой хронологии»
- Глава 7. Апокалипсис: откровение или гороскоп?
- Глава 8. Тупики «сверхновой хронологии»
- Глава 9. Гороскоп Эбенезера Сибли
- Глава 10. Абсурд «новой географии»
- Глава 11. Демагогия как один из методов «новой хронологии»
- Глава 12. Книги с критикой «новой хронологии»
- Глава 13. Как А.Т. Фоменко и Г. В. Носовский отвечают на критику
- Глава 14. Проект «Антифоменко»
- Вместо послесловия
Андрей Новиков - Крах новой хронологии - Откуда пошла «новая хронология»?
Как мы уже знаем, для критики традиционной хронологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский используют малосодержательный ярлык «скалигеровская хронология». Но для нас более важным является не то, как авторы книги представляют себе хронологию, а какой она является на современном этапе. Объясню почему.
Например, Фоменко и Носовский указывают на различия точек зрения среди египтологов на хронологию Древнего Египта, используя это как повод сомневаться в традиционной хронологии в целом. Однако вполне очевидно, что хронология Древнего Египта и хронология вообще - это не тождественные понятия. Возможная ошибка в той или иной древнеегипетской дате не ведет к ошибке абсолютных дат, на которые опирается традиционная хронология.
Неправы Фоменко с Носовским и относительно того, какие именно абсолютные даты положены в основу традиционной хронологии. В частности, у них много пишется о библейских событиях, с явной попыткой внушить читателю, что будто бы к их датам привязана вся хронология как таковая. В действительности все как раз наоборот, библейские даты определяются в рамках уже существующей хронологии.
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