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Новиков - Крах новой хронологии

Андрей Новиков Крах новой хронологии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Однажды приятель спросил меня:
- О чем ты сейчас пишешь?
Я ответил:
- Про «новую хронологию».
Он посмотрел на меня недоуменно.
- А что это такое «новая хронология»?
Вкратце я обрисовал ему наиболее общие сведения об этом «научном проекте», суть которого наиболее емко отражена в новохронологическом слогане: «Античность - это Средневековье».
Приятель признался:
- Кажется я что-то об этом слышал.
Конечно, многие слышали о «достижениях» ново­хронологической «науки». Плохо - если услышали субъ­ективную информацию. Еще хуже - если восприняли ее некритически.

Андрей Новиков - Крах новой хронологии

СПб.: Super Издательство, 2016. - 380 с.
ISBN 978-5-00071-991-6

Андрей Новиков - Крах новой хронологии - Содержание

  • Глава 1. Откуда пошла «новая хронология»?
  • Г лава 2. К вопросу о датировке бересты с изо­бражением святой Варвары
  • Глава 3. Миф Ордынской Руси
  • Глава 4. Монголы, которых «не было»
  • Глава 5. Как четвертовали Ивана Грозного
  • Глава 6. Статистическая схоластика «новой хро­нологии»
  • Глава 7. Апокалипсис: откровение или горо­скоп?
  • Глава 8. Тупики «сверхновой хронологии»
  • Глава 9. Гороскоп Эбенезера Сибли
  • Глава 10. Абсурд «новой географии»
  • Глава 11. Демагогия как один из методов «новой хронологии»
  • Глава 12. Книги с критикой «новой хронологии»
  • Глава 13. Как А.Т. Фоменко и Г. В. Носовский отвечают на критику
  • Глава 14. Проект «Антифоменко»
  • Вместо послесловия

Андрей Новиков - Крах новой хронологии - Откуда пошла «новая хронология»?

Как мы уже знаем, для критики традиционной хро­нологии А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский используют ма­лосодержательный ярлык «скалигеровская хронология». Но для нас более важным является не то, как авторы кни­ги представляют себе хронологию, а какой она являет­ся на современном этапе. Объясню почему.
Например, Фоменко и Носовский указывают на раз­личия точек зрения среди египтологов на хронологию Древнего Египта, используя это как повод сомневаться в традиционной хронологии в целом. Однако вполне оче­видно, что хронология Древнего Египта и хронология во­обще - это не тождественные понятия. Возможная ошибка в той или иной древнеегипетской дате не ведет к ошибке абсолютных дат, на которые опирается традиционная хро­нология.
Неправы Фоменко с Носовским и относительно того, какие именно абсолютные даты положены в основу тра­диционной хронологии. В частности, у них много пишется о библейских событиях, с явной попыткой внушить чита­телю, что будто бы к их датам привязана вся хронология как таковая. В действительности все как раз наоборот, библейские даты определяются в рамках уже существую­щей хронологии.
Views 474
Rating 5.0 / 5
Added 27.06.2019
Author brat Vasil
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5.0/5 (6)

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