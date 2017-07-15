Николай Новиков - Путь умного делания - 4 - Меч воина - Внутренний подвиг мирянина и инока

Эта книга, пополнившая серию «Путь умного делания», предлагается вниманию тех, кто искренне расположен к поиску верного, незаблудного пути к богопознанию, это напутствие взыскующим молитвенного дара – живого общения со своим Творцом.Будем надеяться, что знакомство с основными положениями, на которых зиждется аскетическое учение святых отцов Православной Церкви, послужит вдохновляющим началом для вступающих на стезю внутреннего делания, укажет главные ориентиры и предупредит от многих преткновений.

Напутствием же искателю истинной молитвы пусть станет завет великого русского исихаста, Саровского пустынника Серафима: «стяжи мирный дух».Что стоит за этими словами преподобного? То гармоничное, безмятежное и умиротворенное состояние духа, известное в аскетике как внутреннее безмолвие – умственная тишина и сердечный покой, что и вмещает в себя понятие исихия.

Это то «тихое и безмолвное житие», о котором мы молимся за каждым богослужением, то состояние, когда «молчит всякая плоть человеча» и уже «ничтоже земное в себе» не помышляет. Но такая мирность души надмiрна и неведома чадам мiра. Это отнюдь не самоуспокоенность в дремоте психического комфорта, это и не бегство от скорби, страдания и борьбы. Мы призваны стяжать молчание ума, свободного от ментального шума и дышащего молитвенным чувством.

Это тишина, в которой человек остается один на один с Богом. Исихия есть дар благодати, состояние священного безмолвия,при котором ум, в единении с сердцем, пребывает в Духе, созерцая горние миры, – состояние, в котором вершится обожение человека.

Однако мирный дух не рождается сам собой. Тишина обретается не в покое, а в шуме брани, «безмолвное житие» есть земля обетованная, которую еще надо завоевать. С незримым, неосязаемым врагом призван христианин сойтись в поединке, в полном отвержении самости – до положения живота, как тому учит нас литургическая молитва. Для этого добрый воин Иисуса Христа должен быть тщательно вооружен – он не в руки берет меч, но в сердце несет меч духовный, иже есть глагол Божий, – молниевидное острие молитвы.

Сколько же нужно искусства, усилий и тщания, дабы, пребывая во всеоружии, стать против козней диавольских!Но это необходимо. Обманут сами себя желающие уклониться: битвы этой никому нельзя избежать, а перемирия с бесплотным врагом быть не может – «если не прострешь на него меча, он тебя похитит, сотрет и убьет».

Николай Новиков - Путь умного делания - 4 - Меч воина - Внутренний подвиг мирянина и инока

«ОТЧИЙ ДОМ» МОСКВА 2013

ISBN 5-85280-172-0

Николай Новиков - Путь умного делания - 4 - Меч воина - Внутренний подвиг мирянина и инока - Содержание

От автора : Как можем знать путь?

Продай одежду – купи меч

Три дара

Преткновения путников

Внешнее и внутреннее

Обители того света

Обновление души

Развитие молитвы

Священный метод

Благая часть

Посмертное совершенство

Наедине с Богом

Предостережение

Стяжание Духа

Школа тайного поучения

Заключение



Приложение:О книжной серии «Путь умного делания»



Именной указатель

Библиография

Список сокращений

Издания серии «Путь умного делания»

Николай Новиков - Путь умного делания - 4 - Меч воина - Внутренний подвиг мирянина и инока - Продай одежду - купи меч

Любой здравомыслящий христианин понимает, что противостоять силе бесплотной,сражаться против духов злобы возможно только одним путем – духовным. Но дух наш слишком немощен, чтобы устоять и победить в этой брани своей собственной, человеческой силой. Путь один – единение со Христом, дабы нам стать сильными Его силой, Его Духом. «Никто,положительно никто не выйдет из этой брани победителем, если не будет со Христом, Который победил мир».

Однако подлинное единение достижимо не столь легко, как иногда кажется. Возводит к этому не только благочестивая жизнь и не только участие в таинствах Церкви. Нам надо так обратиться к Богу, чтобы молитвенный зов стал живым движением сердца. Но и этого мало. Недостаточно просто позвать на помощь,единение означает, что надо отдать Ему свое сердце и Его принять в свое сердце. А это настоящий внутренний подвиг. Совершается он силой Его благодати. Всякий может стяжать ее в таинствах, щедро даруется она верным, но никто не способен удержать в себе эту энергию без глубокой и строгой молитвенной жизни. К чему ни прикоснись, все в жизни и в смерти христианина обусловлено качеством его молитвы: на пути, возводящем от погибели к спасению и к совершенству, от молитвы зависит всё. Вот почему молитва должна быть молитвой истинной.

Третье тысячелетие враг рода человеческого в тщетном противоборстве Христу воскресшему восстает на Его верных чад. Неизменно поражаемый в главу,заведомо обреченный, он, тем не менее, с безумной настойчивостью изыскивает всё новые злоухищрения, дабы прельстить, если возможно, и избранных. Для людей думающих очевидно, насколько сложным оказывается положение человечества, вовлеченного в апостасийные процессы. Изыскиваются пути и разрабатываются различные проекты по спасению России. Однако истинный богозданный проект, освященный и благословленный свыше, давно существует, и ничего нового, самодеятельного изобретать не требуется. Бог ждет от нас не футурологических проектов, но покаянной обращенности к своим корням в попытке постижения предначертанного Им замысла. Проект для каждой вновь нарождающейся культурно-исторической общности изначально дан ей Богом. Постичь это и исполнить Божий замысел – истинная цель, стоящая перед каждой цивилизацией.



Если же уготованный Промыслом проект не реализуется, это неизбежно приводит любой народ к духовной деградации. Тогда «иссыхает самобытный родник народного духа», народ «лишается внутренней зиждительной силы» и становится «бесполезным, излишним самое его существование, ибо все, лишенное внутреннего содержания, составляет лишь исторический хлам, который собирают и во огнь вметают в день исторического суда». Народ, не исполнивший Божественного предназначения,отказавшийся от сотрудничества с Творцом, оказывается богоборцем. Бесплодный, он иссыхает, как проклятая смоковница, и вымирает: либо истребляется физически,либо, ассимилируясь с завоевателями, превращается в этнографический материал – в удобрение для процветания иных, более жизнеспособных цивилизаций.

Какой бы новый «русский проект» ни изобрели, каким бы именем ни окрестили, в действительности наше промыслительное задание остается тем, что было предначертано Творцом от начала, – это богозданный проект православной цивилизации. Как и проект византийский, он основан на идеологии исихазма – оба предполагают воплощение принципа синергийного общественного устройства. Сам принцип синергии есть олицетворение апостольской формулы:мы соработники у Бога, он есть осуществление богоданного установления: да будет воля Твоя– это проект «Бог-и-человек». Ради этой идеи Бог творил наш мир, в основание которого заложил именно этот принцип,и потому такой проект никогда не будет утопией. Это люди сами начинают утопать, как апостол Петр, когда отходят от Бога – когда охлаждается любовь и вера.