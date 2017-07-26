Новиков Николай - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Том 2

Церковное Предание, или традиция, по определению В. Н. Лосского, есть то, что дает человеку единственную возможность воспринимать Истину: «Мы можем дать точное определение Предания, сказав, что оно есть жизнь Духа Святого в Церкви, жизнь, сообщающая каждому члену Тела Христова способность слышать, принимать, познавать Истину в присущем ей свете, а не в естественном свете человеческого разума».

Предание определяется как совокупность двух различаемых, но неразделимых понятий, из которых первое есть способность Церкви познавать Истину в Духе Святом, а второе — «догматическое предание», или «учение отцов», то есть правила веры, которые устанавливаются и сохраняются Церковью, это «те узкие врата, которые ведут к познанию Истины».

Отсюда очевидно, сколь велика ответственность тех, от кого зависит сохранение священных церковных традиций. Но хранить догматическое предание — не означает «быть привязанным к формулам доктрины». Пребывать в Предании — это значит «хранить живую Истину в свете Духа Святого», а еще точнее — быть самому «сохраненным в Истине животворной силой Предания».

По слову свт. Филарета Московского, «истинное и святое Предание — есть не только видимая и словесная передача учений, правил, постановлений, обрядов, но также и невидимое и действенное сообщение благодати и освящения».

Новиков Николай - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Обзор аскетической литературы в 4 томах - Том 2

М.: Отчий дом, 2006. — 816 с. — (Серия «Путь умного делания»).

ISBN 5-87301-151-6

Новиков Николай - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Обзор аскетической литературы в 4 томах - Том 2 - Содержание

Предисловие ТРАДИЦИЯ Верность Преданию

Верность уставу

Проза подвига

Противление злу

Дух воина

Строгость и милость НАСЛЕДИЕ Близость древности

Drang nach Osten

Свое и чужое

Россия и Европа ПОСЛУШАНИЕ Се, Аз с вами

Лишь бы не по-нашему

Учение отцов

Жатвы много РУКОВОДСТВО Сокровенность

Водительство отцов

Бисеры драги

Единственный руководитель

Добротолюбцы Именной указатель Библиография Список сокращений

Новиков Николай - Молитва Иисусова - Опыт двух тысячелетий - Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней - Обзор аскетической литературы в 4 томах - Том 2 - Предисловие

Второй том нашей книги продолжает изложение святоотеческого учения о внутреннем делании. Значительное внимание мы уделяем таким насущным темам, как верность церковному Преданию, восстановление и сохранение традиционных духовных ценностей. Полнокровная молитвенная жизнь едва ли возможна вне реально переживаемой преемственности — без восприятия традиции предков и укорененности в ней. Еще одна причина, по которой возникает потребность расширить тематический круг за пределы аскетической литературы, — это намерение воссоздать более целостную картину той сложной интеллектуально-эмоциональной среды, в которой протекает жизнь современного человека. Не только мирянин, но и уединившийся инок не может избежать зависимости от общих исторических процессов и вынужден испытывать на себе внешнее и внутреннее влияние той временной реальности, в которую он помещен Промыслом.

Сказанное побуждает нас обращаться к трудам не только аскетов, но и историков, писателей и ученых — ревнителей веры и благочестия, поборников чистоты православного самосознания. Чтобы утвердиться на пути внутреннего делания, человеку нужно войти в правильные отношения с внешним миром, иначе духовный путь его может исказиться. Вот почему наш интерес не ограничен узкоспециальной тематикой, молитва не может быть неким побочным занятием в жизни человека — она есть определенное состояние души при определенном образе жизни или, еще точнее, являет собой саму внутреннюю жизнь человека.