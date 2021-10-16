Четвертый, заключительный том проекта «Иисусова молитва: Опыт двух тысячелетий» издается нами в двух книгах. Тематически он также делится на две самостоятельные части. Первая из них, раздел «Самопознание», посвящен основам святоотеческой антропологии, краткий обзор знакомит с аскетическим учением, укорененном в традиции исихазма. Здесь мы рассматриваем закономерности и особенности различных молитвенных состояний сознания.

Начало второго раздела «Чин и метод» находится в первой книге четвертого тома, а его продолжение и завершение составит вторую книгу. Этот раздел, начиная с главы «Первый фронт», знакомит с самыми разными аспектами практической стороны умного делания. Здесь представлен детальный анализ опыта стяжания умносердечной молитвы, обсуждается традиционный в исихазме метод художественной молитвы, исследуются психофизические приемы, способствующие соединению ума и сердца, подробно рассматриваются их назначение и практика применения.

Важная тема второго раздела — это создание правильных условий для занятий умной молитвой, от чего во многом зависит успех во внутреннем подвиге. Здесь же обсуждается все, что касается искусства владения своим душевно-телесным организмом, включая способы контроля над телом и основы трезвения — техники ведения мысленной брани. Понимание взаимосвязей внешнего и внутреннего позволяет, владея организмом физическим, управлять началом психическим и в результате совершать делание духовное.

Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1

М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2021. — 752 с.

ISBN 978-5-6046221-9-3

Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1 - Содержание

От автора

САМОПОЗНАНИЕ

Устроение души

Бессилие логики

Аскетический язык

Энергосистема

Дыхание жизни

Дух и дух

Бесплотные органы

Престол благодати

Два сознания

Ум и рассудок

Око души

Ум падший

Разумная часть души

Зашифрованное учение

Высшая сила

Низшие способности

Грани сознания

Духовный организм

Падение и восстание

Ум и сердце

Анамнез падения

Сон смертный

Духовная реанимация

Ум и дух

Тройственное поклонение

Состояния сознания

Ум и аскеза

Энергетический баланс

Словесный уровень

Умный уровень

Сердечный уровень

Ум и молитва

Плоды подвига

Созерцательный уровень

ЧИН И МЕТОД

Священный метод

Предпутие

Путь исихаста

Стратегия пути

Три фронта

Священнобезмолвие

Психофизический метод

Умное художество

Главный прием

Прелесть

Сокровенное знание

Наставник незаблудный

Первоисточники

Тайное научение

Первый фронт

Сердечное место

Ноздренный путь

Перси

Прямое вхождение

Затвор

В поиске исихии

Пауза

Глубокая молитва

Умное вхождение

Суть метода

Опыт художества

Детали метода

Тонкое дуновение

Дышите Христом

По биению пульса

Внутренние ритмы

Метроном

Темп и темперамент

Забыть обо всем

Оружие благодати

Не лишше глаголите

Мысль и слово

Расширение сердца

Умное безмолвие

Библиография

Список сокращений

Сведения о проекте «Путь умного делания»