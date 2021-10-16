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Новиков - Молитва Иисусова - Том 4 - Книга 1 - ПУД

Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Четвертый, заключительный том проекта «Иисусова молитва: Опыт двух тысячелетий» издается нами в двух книгах. Тематически он также делится на две самостоятельные части. Первая из них, раздел «Самопознание», посвящен основам святоотеческой антропологии, краткий обзор знакомит с аскетическим учением, укорененном в традиции исихазма. Здесь мы рассматриваем закономерности и особенности различных молитвенных состояний сознания.
Начало второго раздела «Чин и метод» находится в первой книге четвертого тома, а его продолжение и завершение составит вторую книгу. Этот раздел, начиная с главы «Первый фронт», знакомит с самыми разными аспектами практической стороны умного делания. Здесь представлен детальный анализ опыта стяжания умносердечной молитвы, обсуждается традиционный в исихазме метод художественной молитвы, исследуются психофизические приемы, способствующие соединению ума и сердца, подробно рассматриваются их назначение и практика применения.
Важная тема второго раздела — это создание правильных условий для занятий умной молитвой, от чего во многом зависит успех во внутреннем подвиге. Здесь же обсуждается все, что касается искусства владения своим душевно-телесным организмом, включая способы контроля над телом и основы трезвения — техники ведения мысленной брани. Понимание взаимосвязей внешнего и внутреннего позволяет, владея организмом физическим, управлять началом психическим и в результате совершать делание духовное.

Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1

М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2021. — 752 с.
ISBN 978-5-6046221-9-3

Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1 - Содержание

  • От автора
САМОПОЗНАНИЕ
  • Устроение души
  • Бессилие логики
  • Аскетический язык
  • Энергосистема
  • Дыхание жизни
  • Дух и дух
  • Бесплотные органы
  • Престол благодати
  • Два сознания
  • Ум и рассудок
  • Око души
  • Ум падший
  • Разумная часть души
  • Зашифрованное учение
  • Высшая сила
  • Низшие способности
  • Грани сознания
  • Духовный организм
  • Падение и восстание
  • Ум и сердце
  • Анамнез падения
  • Сон смертный
  • Духовная реанимация
  • Ум и дух
  • Тройственное поклонение
  • Состояния сознания
  • Ум и аскеза
  • Энергетический баланс
  • Словесный уровень
  • Умный уровень
  • Сердечный уровень
  • Ум и молитва
  • Плоды подвига
  • Созерцательный уровень
ЧИН И МЕТОД
  • Священный метод
  • Предпутие
  • Путь исихаста
  • Стратегия пути
  • Три фронта
  • Священнобезмолвие
  • Психофизический метод
  • Умное художество
  • Главный прием
  • Прелесть
  • Сокровенное знание
  • Наставник незаблудный
  • Первоисточники
  • Тайное научение
  • Первый фронт
  • Сердечное место
  • Ноздренный путь
  • Перси
  • Прямое вхождение
  • Затвор
  • В поиске исихии
  • Пауза
  • Глубокая молитва
  • Умное вхождение
  • Суть метода
  • Опыт художества
  • Детали метода
  • Тонкое дуновение
  • Дышите Христом
  • По биению пульса
  • Внутренние ритмы
  • Метроном
  • Темп и темперамент
  • Забыть обо всем
  • Оружие благодати
  • Не лишше глаголите
  • Мысль и слово
  • Расширение сердца
  • Умное безмолвие
Библиография
Список сокращений
Сведения о проекте «Путь умного делания»
Views 1 615
Rating 4.8 / 5
Added 16.10.2021
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
4.8/5 (4)

Comments (3 comments)

D
Denys 2 years ago
Спасибо!
P
Protiv 4 years ago

Благодарю, давно ожидал этот том!
L
lester69 4 years ago

Спаси Господи!

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