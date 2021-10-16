Новиков - Молитва Иисусова - Том 4 - Книга 1 - ПУД
Четвертый, заключительный том проекта «Иисусова молитва: Опыт двух тысячелетий» издается нами в двух книгах. Тематически он также делится на две самостоятельные части. Первая из них, раздел «Самопознание», посвящен основам святоотеческой антропологии, краткий обзор знакомит с аскетическим учением, укорененном в традиции исихазма. Здесь мы рассматриваем закономерности и особенности различных молитвенных состояний сознания.
Начало второго раздела «Чин и метод» находится в первой книге четвертого тома, а его продолжение и завершение составит вторую книгу. Этот раздел, начиная с главы «Первый фронт», знакомит с самыми разными аспектами практической стороны умного делания. Здесь представлен детальный анализ опыта стяжания умносердечной молитвы, обсуждается традиционный в исихазме метод художественной молитвы, исследуются психофизические приемы, способствующие соединению ума и сердца, подробно рассматриваются их назначение и практика применения.
Важная тема второго раздела — это создание правильных условий для занятий умной молитвой, от чего во многом зависит успех во внутреннем подвиге. Здесь же обсуждается все, что касается искусства владения своим душевно-телесным организмом, включая способы контроля над телом и основы трезвения — техники ведения мысленной брани. Понимание взаимосвязей внешнего и внутреннего позволяет, владея организмом физическим, управлять началом психическим и в результате совершать делание духовное.
Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1
М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2021. — 752 с.
ISBN 978-5-6046221-9-3
Николай Михайлович Новиков - Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: Обзор аскетической литературы: в 4 томах. — Том 4. Книга 1 - Содержание
- От автора
САМОПОЗНАНИЕ
- Устроение души
- Бессилие логики
- Аскетический язык
- Энергосистема
- Дыхание жизни
- Дух и дух
- Бесплотные органы
- Престол благодати
- Два сознания
- Ум и рассудок
- Око души
- Ум падший
- Разумная часть души
- Зашифрованное учение
- Высшая сила
- Низшие способности
- Грани сознания
- Духовный организм
- Падение и восстание
- Ум и сердце
- Анамнез падения
- Сон смертный
- Духовная реанимация
- Ум и дух
- Тройственное поклонение
- Состояния сознания
- Ум и аскеза
- Энергетический баланс
- Словесный уровень
- Умный уровень
- Сердечный уровень
- Ум и молитва
- Плоды подвига
- Созерцательный уровень
ЧИН И МЕТОД
- Священный метод
- Предпутие
- Путь исихаста
- Стратегия пути
- Три фронта
- Священнобезмолвие
- Психофизический метод
- Умное художество
- Главный прием
- Прелесть
- Сокровенное знание
- Наставник незаблудный
- Первоисточники
- Тайное научение
- Первый фронт
- Сердечное место
- Ноздренный путь
- Перси
- Прямое вхождение
- Затвор
- В поиске исихии
- Пауза
- Глубокая молитва
- Умное вхождение
- Суть метода
- Опыт художества
- Детали метода
- Тонкое дуновение
- Дышите Христом
- По биению пульса
- Внутренние ритмы
- Метроном
- Темп и темперамент
- Забыть обо всем
- Оружие благодати
- Не лишше глаголите
- Мысль и слово
- Расширение сердца
- Умное безмолвие
Библиография
Список сокращений
Сведения о проекте «Путь умного делания»
Благодарю, давно ожидал этот том!
Спаси Господи!