Два пути открываются пред каждым рожденным в мир человеческим существом: жизнь и смерть предложил Господь Бог Своему творению – благословение и проклятие. Дав полную свободу самоопределения, Он вместе с тем повелел: Избери жизнь. Выбор всегда остается за нами – оказать послушание своему Творцу или подпасть под проклятие,низринувшись в бездну вечной погибели. На чем же основан благословенный путь жизни? Господь разъясняет и это: необходимо, чтобы человек постоянно обращался за помощью к Богу,слушал глас Его и прилеплялся к Нему, иначе говоря, всегда пребывал бы в молитвенной связи со своим Творцом – ибо в этом жизнь твоя.

Это знание, данное ветхозаветному человечеству, во всей глубине раскрывается воплощенным Спасителем: Я есмь путь и истина и жизнь. Сам став путем, ведущим в жизнь, Христос преподает Свое учение: никто не приходит к Отцу, в Его Небесное Царство, как только через Меня, ибо Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется. Это Мною и через Меня означает не что иное, как путь крестный и в то же время путь молитвы Его святым именем.

Христиане – те, что избрали жизнь,– едва вступив в нее из крещальной купели, уже поставляются перед новым выбором, вынужденные на каждом шагу различать добро и зло. Так до конца земного странствия будет испытываться человек, постоянно оказываясь на распутье, перед двоящимися стезями. Дар Святого Духа, таинственно полученный нами в крещении, усвояется, как сказано прп. Григорием Синаитом, «двумя способами», оба возводят к единственной высшей цели – спасению души в вечном Царстве Отца, но очень многое будет зависеть от того, какому из способов отдадим мы свое предпочтение. Первый есть «исполнение заповедей с помощью великого и долговременного труда», когда по мере совершенствования во внешних добродетелях уподобляется человек своему Спасителю. Второй – есть «познание и непрерывное призывание Господа Иисуса, то есть память о Боге», стяжаемая во внутреннем подвиге умно-сердечной молитвы Иисусовой.

Николай Новиков - Путь умного делания - 5 - о молитве Иисусовой - аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского

Первое издание:

МОСКВА «ОТЧИЙ ДОМ» 2011

ISBN 5-85280-221-2

Второе издание:

М.: Издательский проект «Путь умного делания», 2016. - 240 с.

ISBN 978-5-9906640-5-0

Николай Новиков - Путь умного делания - 5 - о молитве Иисусовой - аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского - Содержание

ЧАСТЬ I Предуведомление от составителя

Исихазм как образ жизни

Опыт воссоздания утраченного текста

Предостережение

ЧАСТЬ II О молитве Иисусовой АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

Предисловие

Молитва Иисусова

Главное оружие

Суть делания

Матерь добродетелей

Словесная молитва

Обретение навыка

Внешняя жизнь

Спасительный прибыток

Умная молитва

Деятельная степень

Воспитание благодатью

Со старцем и без него

Сердечная молитва

Деятельная степень

В пределах сил человеческих

В тайнике сердца

Высшие степени молитвы

Молитва самодвижная

Молитва чистая

Молитва зрительная

ЧАСТЬ III Комментарии составителя

• 1. Правило: подходы и методы

• 2. Аскеза: воздержание от всего

• 3. Намерение: залог посмертного дара

• 4. Псевдомолитва: игры воображения

• 5. Три периода: восхождение к обожению

• 6. Внимание: гортань и губы

• 7. Целомудрие: ум, рассудок и сердце

• 8. Искушения:идеже не бе страх

• 9. Место сердечное: общение в Духе

• 10. Прелесть: молитва в ней неповинна

• 11. Причастие: ценность не в частоте

• 12. Трезвение: очищение сердца

• 13. Правило: количество и скорость

P.S. Во избежание «приближения вражеского»



ЧАСТЬ IV Биографические сведения об авторе келейных записок

Из воспоминаний о пастыре

ЧАСТЬ V О книжной серии «Путь умного делания»

Приближение к таинству

Как можем знать путь?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Библиография

Список сокращений

Сведения об изданиях серии «Путь умного делания»

Путь умного делания - 5 - О молитве Иисусовой аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского - Николай Новиков

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты. Две выраженные здесь мысли – «Господи, помилуй мя» и «Буди, Господи, воля Твоя святая» – составляют сущность молитвы Иисусовой. Прежде всего, нужно знать, что молитва Иисусова есть действенная суть покаяния, указанная Христом Господом. Она научает делателя отсекать желания своей воли, любить Бога более твари, искренне смиряться,истинно познавать себя, никак на себя не надеяться, приписывать все доброе не себе, а Богу и за все воздавать Ему славу.



Молитва Иисусова приближает к Богу, а примирение с Богом порождает истинную любовь к ближнему. Молитва соединяет душу с женихом ее – Господом и становится беседой между Господом и душой. Великое дело Иисусовой молитвы начинается со словесного труда в деятельный период и простирается до периода созерцательного,возводя человека к истинно духовной целомудренной жизни, а достойнейшие,те, которые не осквернились с женами, достигшие устроения истинного духовного девства, сподобляются наивысшей добродетели – молитвы зрительной.



Молитва, по мере действия в ней слова, ума,сердца и Духа Божия, имеет соответствующие наименования. Она бывает словесной, умной-деятельной,умно-сердечной деятельной.Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его в волю Божию. Последующие два вида молитвы обретаются подвижником лишь по очищении сердца от страстей и греха и именуются умно-сердечной самодвижной, движимой Духом Святым, и умно-сердечной чистой,или непарительной. Последняя есть истинно созерцательная молитва, доводящая все добродетели, будучи всем им матерью, до совершенства духовного целомудрия.Самые достойные через эту молитву приводятся к соединению души с Небесным Женихом в единый дух. Человек тогда обретает высший дар – молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом, он зрит, уразумевая, великие тайны Божии и премудрость Его, прославляет всем своим духовным существом Святую Троицу, стяжав в сердце Бога.



На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным оружием ума, так как брань ведется с духами тьмы, действующими через страсти, с самими страстями, с плотью и миром, которые, принадлежа земле, к земле и влекут. Молитва – меч духовный – все эти полчища зла посекает, приводя в полное бездействие, обнажает бессилие злобы перед могуществом Божиим, дает уразуметь немощь человеческую в борьбе со злом и изменяет само естество человеческое. Молитва неуязвимо ведет очищающийся ум, немощный сам по себе, но подкрепляемый Богом, и душу сквозь все смертоносные искушения, славя Бога – Всемогущего Творца.

От сердца бо исходят помышления злая – так прорекли уста сладчайшего Господа Иисуса, Подвигоположника, Начальника и Учредителя делания истинного покаяния. После падения, после того, как человек возлюбил свою злую несовершенную волю более всесовершенной воли Божией,злоба вошла в его сердце. Своеволие отдалило душу от Господа, и человек остался лишь со своими ничтожными силами. Ему надлежало противостоять злу, что без помощи Божией невозможно, а ум и душа человеческие, возлюбив своеволие, утратили свою светлость, а с ней способность различения добра и зла, утратили рассуждение, обнажающее козни диавола. Неведение – чадо помраченного ума,возлюбившего свою волю, – объяло ум и душу. Неведение породило сомнение, а отсюда произошло смущение, которое есть и мать, и дщерь всех страстных волн, вздымающихся в сердце человека. Так корабль ума и души непрестанно погружается в море смущения, потопляемый своеволием.



Все это произошло с человеком по причине помрачения ума. Сердце наполнилось неестественными привычками – страстями, а последние, укоренившись в сердце, срослись с естеством человеческим и против желаний ума и сердца вовлекают человека в неподобающую ему страстную жизнь. Сатана, будучи виновником и начальником тьмы,не замедлил явиться, властно действуя через помраченный ум на страстное сердце. Так божественная обитель сердечная оказалась нечистой от страстной скверны. Человек пребывает в падении,ум и душа отклонились от естества, перешли в состояние нижеестественное.