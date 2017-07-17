Новиков - О Молитве Иисусовой - ПУД
Николай Новиков - Путь умного делания - 5 - о молитве Иисусовой - аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского
ISBN 5-85280-221-2
Николай Новиков - Путь умного делания - 5 - о молитве Иисусовой - аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского - Содержание
ЧАСТЬ I Предуведомление от составителя
- Исихазм как образ жизни
- Опыт воссоздания утраченного текста
- Предостережение
ЧАСТЬ II О молитве Иисусовой АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ
Предисловие
Молитва Иисусова
- Главное оружие
- Суть делания
- Матерь добродетелей
Словесная молитва
- Обретение навыка
- Внешняя жизнь
- Спасительный прибыток
Умная молитва
- Деятельная степень
- Воспитание благодатью
- Со старцем и без него
Сердечная молитва
- Деятельная степень
- В пределах сил человеческих
- В тайнике сердца
Высшие степени молитвы
- Молитва самодвижная
- Молитва чистая
- Молитва зрительная
ЧАСТЬ III Комментарии составителя
• 1. Правило: подходы и методы
• 2. Аскеза: воздержание от всего
• 3. Намерение: залог посмертного дара
• 4. Псевдомолитва: игры воображения
• 5. Три периода: восхождение к обожению
• 6. Внимание: гортань и губы
• 7. Целомудрие: ум, рассудок и сердце
• 8. Искушения:идеже не бе страх
• 9. Место сердечное: общение в Духе
• 10. Прелесть: молитва в ней неповинна
• 11. Причастие: ценность не в частоте
• 12. Трезвение: очищение сердца
• 13. Правило: количество и скорость
P.S. Во избежание «приближения вражеского»
ЧАСТЬ IV Биографические сведения об авторе келейных записок
Из воспоминаний о пастыре
ЧАСТЬ V О книжной серии «Путь умного делания»
Приближение к таинству
Как можем знать путь?
ПРИЛОЖЕНИЕ
Библиография
Список сокращений
Сведения об изданиях серии «Путь умного делания»
Путь умного делания - 5 - О молитве Иисусовой аскетический трактат - составлен на основе келейных записей священника Антония Голынского - Николай Новиков
Молитва Иисусова приближает к Богу, а примирение с Богом порождает истинную любовь к ближнему. Молитва соединяет душу с женихом ее – Господом и становится беседой между Господом и душой. Великое дело Иисусовой молитвы начинается со словесного труда в деятельный период и простирается до периода созерцательного,возводя человека к истинно духовной целомудренной жизни, а достойнейшие,те, которые не осквернились с женами, достигшие устроения истинного духовного девства, сподобляются наивысшей добродетели – молитвы зрительной.
Молитва, по мере действия в ней слова, ума,сердца и Духа Божия, имеет соответствующие наименования. Она бывает словесной, умной-деятельной,умно-сердечной деятельной.Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его в волю Божию. Последующие два вида молитвы обретаются подвижником лишь по очищении сердца от страстей и греха и именуются умно-сердечной самодвижной, движимой Духом Святым, и умно-сердечной чистой,или непарительной. Последняя есть истинно созерцательная молитва, доводящая все добродетели, будучи всем им матерью, до совершенства духовного целомудрия.Самые достойные через эту молитву приводятся к соединению души с Небесным Женихом в единый дух. Человек тогда обретает высший дар – молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом, он зрит, уразумевая, великие тайны Божии и премудрость Его, прославляет всем своим духовным существом Святую Троицу, стяжав в сердце Бога.
На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным оружием ума, так как брань ведется с духами тьмы, действующими через страсти, с самими страстями, с плотью и миром, которые, принадлежа земле, к земле и влекут. Молитва – меч духовный – все эти полчища зла посекает, приводя в полное бездействие, обнажает бессилие злобы перед могуществом Божиим, дает уразуметь немощь человеческую в борьбе со злом и изменяет само естество человеческое. Молитва неуязвимо ведет очищающийся ум, немощный сам по себе, но подкрепляемый Богом, и душу сквозь все смертоносные искушения, славя Бога – Всемогущего Творца.
Все это произошло с человеком по причине помрачения ума. Сердце наполнилось неестественными привычками – страстями, а последние, укоренившись в сердце, срослись с естеством человеческим и против желаний ума и сердца вовлекают человека в неподобающую ему страстную жизнь. Сатана, будучи виновником и начальником тьмы,не замедлил явиться, властно действуя через помраченный ум на страстное сердце. Так божественная обитель сердечная оказалась нечистой от страстной скверны. Человек пребывает в падении,ум и душа отклонились от естества, перешли в состояние нижеестественное.
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