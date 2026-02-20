Новикова - Его огненные маяки

Автобиографическая повесть «Его огненные маяки» Веры Георгиевны Новиковой — это пронзительное свидетельство жизни в вере, охватывающее десятилетия советской истории. Книга написана в жанре воспоминаний и повествует о том, как автор, будучи частью семьи евангельских христиан, проходила через трудности, лишения и радости служения Богу. «Огненные маяки» в названии — это метафора Божьих обетований и тех людей-ориентиров, которые освещали путь верующим в самые темные периоды государственных атеистических гонений.

Повесть детально описывает быт и духовную атмосферу верующих общин. Вера Георгиевна рассказывает о своем детстве, о родителях, которые заложили фундамент её веры, и о том, как эта вера проверялась на прочность в школьные и студенческие годы. Автор делает акцент на «малых чудесах» — своевременной помощи, укреплении в молитве и удивительных встречах, которые подтверждали присутствие Творца в её судьбе. Это история не о громких подвигах, а о тихой, стойкой верности, которая передается из поколения в поколение.

Произведение ценно своей документальностью и искренним, «домашним» стилем изложения. Оно помогает современному читателю понять, какой ценой сохранялось духовное наследие в условиях идеологического давления. Книга Веры Новиковой служит напоминанием о том, что даже в штормовом море жизни Божьи «маяки» продолжают гореть для тех, кто ищет к ним путь.

Б.в.д. - 202 с.

Редакция представляет читателям. Веру Георгиевну Новикову, члена церкви ХВЕ г. Кишенева, учителя по образованию, пенсионерку. Она не писатель, но побуждение писать свои воспоминания пришло к ней явно от Господа. Удивительно правдивая, захватывающая, документальная повесть из жизни верующей семьи полна не только драматизма, но и примеров молитвы спасающей веры. Но, что она приобрела в жизни с Господом — это переплавленное золото веры.

* * *

Прежде всего, хочу пояснить причину написания моего повествования. Уже несколько лет Бог побуждал мое сердце взяться за этот труд. Цель моего повествования — описать непостижимую умом человеческим милость и силу Божию, которую Он дает человеку в ответ на молитву, исходящую из глубины его сердца.

Воистину, Очи Его над всеми живущими на земле. Он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит (см. Мф. 12:20). Как мне понятны и ясны эти слова Божии!

Прежде, чем начать основную часть своего труда, я должна кратко коснуться истории жизни моих родителей, которые теперь оба в обители Блаженной Вечности нашего Спасителя Иисуса Христа. Родители мои оба выходцы из православия. Отец, Георгий, как и все, считался православным верующим, жил в грехах без раскаяния. Мама, Анна, искренне поклонялась в церкви иконам, строго соблюдала все обряды, очень боялась Бога. В таком состоянии они поженились, когда им было по 18 лет.

Через год родился сын. Родители моих родителей тоже были православными. О Евангельской вере никто ни в родстве, ни в окружающих селах даже не слышал.