Предлагаемая читателю книга была составлена из отдельных выпусков «Религиозно-философской библиотеки», изданных автором - М. А. Новоселовым с 1902 по 1917 год.

Данный сборник трудов посвящен проблемам различного понимания нашего спасения и искупления Господом нашим - Иисусом Христом, которое существует у православных, у католических и у протестантских верующих. Новоселов, опираясь на Предание и догматы Православной Церкви, объясняет суть этих разногласий и раскрывает заблуждение Церквей Запада в вопросах догматики. Автором также освещены и ключевые аспекты Восточного и Западного христианского мистицизма, оказавшие большое влияние на различное понимание святости и спасения в Православии, Католичестве и Протестантстве.

Михаил Новоселов - Догмат и мистика в Православии Католичестве и Протестантстве

Издательство «Лепта-Пресс», 2004. —384 с.

ISBN 5-94000-050-9

Михаил Новоселов - Догмат и мистика в Православии Католичестве и Протестантстве - Содержание

Книга 1. Догмат, этика и мистика в составе христианского вероучения

Книга 2. Спасение и вера по православному учению

Книга 3. Спасение и вера поучению католическому и протестантскому Предисловие к изданию 1913 г

Книга 4. Мистика Церкви и мистика западных верований

Часть I. Истинная и ложная мистика

Часть II. Характерные черты из жизни и учения католических святых

Приложение

«О подражании Иисусу Христу» Фомы Кемпийского

Примечания

Михаил Новоселов - Догмат и мистика в Православии Католичестве и Протестантстве - Связь догмата, этики и мистики

Идет спор о христианстве. Одни утверждают, что христианство адогматично; другие — что оно мистично; третьи — что в нем существенно нравоучение; четвёртые — что оно догматично и мистично, но вовсе не этично (безразлично к добру и злу, аморально), пятые — что оно прежде всего догматично, а затем этично.

Это выделение лишь некоторых черт из целостного образа истины порождает странные недоразумения.

Так, например, усиленное подчеркивание в христианстве этического элемента одними со стороны других вызывает протест как ригоризм, как Доплат и мистика| Доплат, этика и мистика... «толстовщина», плоды которой достаточно, дескать, известны. Но ведь только однобокое выдвигание этики может подать повод к смешению этики христианской с моралью графа Толстого.

Отстаивание догмата вызывает упреки в сухости и мертвенности; упоминание о мистике часто не удостаивается даже серьезного возражения, как речь о чем-то фантастическом, нереальном.

В чем же та целостная истина, о которой только что было упомянуто? Ответ на этот вопрос таков: «Христианство и догматично, и этично, и мистично». Эти три элемента так крепко, так, можно сказать, органически связаны между собой, что нельзя тронуть одного, чтобы не задеть двух других. Пренебречь или исказить, сознательно или бессознательно, один из этих элементов христианского учения — это значит неизбежно исказить два других.

Так учил Господь Иисус, так учит и хранительница Господня учения Святая Церковь.