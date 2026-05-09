Новоторцева - Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения митрополита Иоанна (Вендланда)

Монография Анны Михайловны Новоторцевой «Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения представителя Русской Православной Церкви при Антиохийском Патриархате митрополита Иоанна (Вендланда) в середине XX века» (2025) представляет собой первое специализированное исследование, посвященное уникальному периоду внешнецерковной деятельности Московского Патриархата в 1958–1960 годах. В центре внимания автора — личность выдающегося иерарха Иоанна (Вендланда), который в разгар холодной войны стал первым официальным представителем Русской Церкви в Дамаске. Книга вводит в научный оборот пласт ранее неопубликованных документов из государственных архивов и частного собрания Э. Л. Меженной, раскрывающих механизмы «религиозной дипломатии» в условиях противостояния СССР и США.

Исследование охватывает не только Сирию и Ливан, но и Ирак, Иорданию, Египет и Северную Африку. Новоторцева анализирует сложные процессы внутри Антиохийской Православной Церкви, включая выборы Патриарха Феодосия VI, а также влияние внешнеполитических факторов на межцерковные связи. Особое значение в работе уделяется источникам личного происхождения, таким как ежедневники и письма епископа Иоанна, которые позволяют воссоздать живой историко-биографический портрет церковного дипломата и «тайного монаха».

М.: МПГУ, 2025. — 420 с.: ил.

ISBN 978-5-4263-1515-0

