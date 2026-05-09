Новоторцева - Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения митрополита Иоанна (Вендланда)

Монография Анны Михайловны Новоторцевой «Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения представителя Русской Православной Церкви при Антиохийском Патриархате митрополита Иоанна (Вендланда) в середине XX века» (2025) представляет собой первое специализированное исследование, посвященное уникальному периоду внешнецерковной деятельности Московского Патриархата в 1958–1960 годах. В центре внимания автора — личность выдающегося иерарха Иоанна (Вендланда), который в разгар холодной войны стал первым официальным представителем Русской Церкви в Дамаске. Книга вводит в научный оборот пласт ранее неопубликованных документов из государственных архивов и частного собрания Э. Л. Меженной, раскрывающих механизмы «религиозной дипломатии» в условиях противостояния СССР и США.
Исследование охватывает не только Сирию и Ливан, но и Ирак, Иорданию, Египет и Северную Африку. Новоторцева анализирует сложные процессы внутри Антиохийской Православной Церкви, включая выборы Патриарха Феодосия VI, а также влияние внешнеполитических факторов на межцерковные связи. Особое значение в работе уделяется источникам личного происхождения, таким как ежедневники и письма епископа Иоанна, которые позволяют воссоздать живой историко-биографический портрет церковного дипломата и «тайного монаха».
Новоторцева А. М. - Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения митрополита Иоанна (Вендланда) в середине XX века
М.: МПГУ, 2025. — 420 с.: ил.
ISBN 978-5-4263-1515-0
Новоторцева А. М. Церковная дипломатия на Ближнем Востоке и в Египте в период служения митрополита Иоанна (Вендланда) в середине XX века - Содержание
Глава I (13–66): История становления связей между Россией и Антиохией. Процесс утверждения кандидатуры архимандрита Иоанна и ситуация в Антиохийском Патриархате в период межпатриаршества (1956–1958).
Глава II (67–148): Служение владыки в Сирии и Ливане. Интронизация Патриарха Феодосия VI, епископская хиротония Иоанна (Вендланда) и его письма духовному отцу.
Глава III (149–263): Источниковедческий анализ. Описание визита Антиохийской делегации в СССР в 1959 году и анализ ежедневника Иоанна (Вендланда). Отражение визитов Константинопольского Патриарха Афинагора I в Дамаск.
Глава IV (264–346): Итоги дипломатической миссии. Роль церковных представительств в усилении влияния СССР на Ближнем Востоке и греческий фактор во взаимоотношениях Церквей.
Глава V (347–397): Память о митрополите. Иоанн (Вендланд) как ученый и тайный монах, его связь с духовным наставником митрополитом Гурием (Егоровым) и современное почитание на Ярославской земле.
