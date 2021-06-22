Новозаветные образы в культуре русского модернизма

Книга «Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма» является четвертым выпуском издательской серии «“Вечные” сюжеты и образы». Ранее в рамках данной серии вышли тематические выпуски «Вечные сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма» (М.: Индрик, 2015; отв. ред. А.Л. Топорков), «Мифологические образы в литературе и искусстве» (М.: Индрик, 2015; отв. ред. М.Ф. Надьярных, Е.В. Глухова), «Утопия и эсхатология в культуре русского модернизма» (М.: Индрик, 2016; отв. ред. О.А. Богданова, А.Г. Гачева). Серия инициирована в рамках научного проекта Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН «“Вечные” сюжеты и образы в литературе и искусстве русского модернизма», поддержанного грантом Российского научного фонда №14-18-02709 и ставящего своей целью исследование русской культуры Серебряного века и первых послереволюционных десятилетий с точки зрения рецепции и трансформации мифологических, литературных, религиозных сюжетов и образов, сохраняющихся в культурной памяти поколений и по-своему осмысляемых каждой новой эпохой.

Основу книги составили статьи, подготовленные по итогам Международной научной конференции «Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма», которая состоялась в ИМЛИ РАН 21-23 ноября 2017 г. В научном форуме приняли участие более 100 исследователей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья: филологи, историки философии, искусствоведы, музыковеды. Проблематика форума была широкой. Помимо новозаветных и некоторых ветхозаветных образов и сюжетов, воплощавшихся в литературных текстах, музыкальных произведениях, живописи, графике, фреске, архитектуре и театральных постановках, рассматривались особенности трактовки Нового Завета в русском богоискательстве начала XX в., поднимался вопрос о роли апокрифов как источнике литературных и художественных сюжетов русской культуры, о влиянии народной религиозности и русского сектантства с их вольной перелицовкой христианских сюжетов и смыслов на русскую культуру 1900-х — 1920-х гг. Затрагивались вопросы, требующие сотрудничества специалистов из смежных областей научного знания, церковных историков и теологов: исследования и трактовки Нового Завета в русском богословии первой трети XX в., влияние католической и протестантской экзегетических традиций на восприятие Священной истории писателями, философами, художниками, проблема церковного обновления в общественном сознании начала XX в. и др.

Авторы данной книги сосредоточились прежде всего на тех новозаветных элементах, которые по своему статусу входят в число «вечных» образов и сюжетов или близки к ним. Это ключевые события евангельской истории (Благовещение, Рождество Христово, Крещение Господне, искушения в пустыне, призвание учеников, Нагорная проповедь, чудеса Иисуса, беседа с Никодимом о рождении свыше, разговор с самарянкой, встреча с кающейся грешницей, воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Тайная вечеря, Гефсиманское моление Спасителя, Голгофа и Воскресение) и ее лица (Богоматерь, Иосиф Обручник, Иоанн Предтеча, апостолы, сотник Лонгин, Мария Магдалина, Иуда Искариот, Каиафа, Ирод, Понтий Пилат, благоразумный разбойник и др.). Рассматриваются «авторские версии» евангельской истории в культуре Серебряного века, когда события Четвероевангелия превращаются в художественный материал, достраиваются и переосмысляются, а их участники становятся литературными персонажами. Особое внимание уделяется интерпретации образа Иисуса Христа в художественных и философских текстах эпохи.

Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма

(Серия «“Вечные” сюжеты и образы». Вып. 4.)

М.: Индрик, 2018. — 720 с., илл.

ISBN 978-5-91674-504-7

Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма - Содержание

От редколлегии

Евангельские образы и сюжеты в литературе Серебряного века

Образы Нового Завета глазами русских мыслителей и писателей

Новозаветные образы и сюжеты и их трансформация в революционную и постреволюционную эпоху

Евангельские образы и сюжеты в русской музыке, живописи, киноискусстве

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