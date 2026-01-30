Это второе, пересмотренное и исправленное издание New Bible Commentary, впервые опубликованного в 1953 году. Как редакторы, мы пользуемся привилегией стоять у самого истока славной традиции. Мы глубоко чтим память Франсиса Дэйвидсона, Эрнеста Кевэна, Аллана Стиббса и Доналда Гатри (Francis Davidson, Ernest Kevan, Alan Stibbs, Donald Guthrie), истинных знатоков Слова Божьего, которые ныне вкушают блаженство на небе. Мы с благодарностью вспоминаем о сотрудничестве и консультациях Доналда Вайсмана (Donald Wiseman) в период выхода в свет New Bible Commentary Revised. Наше уважение к этим людям и к их дарованным Богом талантам разделяют во всем мире миллионы благодарных читателей. В этом издании New Bible Commentary ничего не осталось от издания 1953 года и почти ничего — от издания 1970 года. Мы перешли от Revised Standard Version к New International Version как к основной английской Библии, и Бог призвал к работе новый международный коллектив авторов. Даже в том случае, когда автор статьи тот же, что и в 1970 году, статья либо переписана заново, либо полностью пересмотрена и исправлена.

Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 2 - Ветхий Завет - Псалтирь - Книга Пророка Малахии

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 571 с. — (Энцикл. христианства).

ISBN 5-88869-099-6.

Перевод с английского

Переводчики: Л. Л. Баев, Т. Г. Батухтина, Ю. И. Переверзева-Орлова, А. П. Платунова

Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 2 - Ветхий Завет - Псалтирь - Книга Пророка Малахии - Содержание

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