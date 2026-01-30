Новый Библейский комментарий - Часть 2 - Ветхий Завет - Псалтирь - Книга Пророка Малахии
Это второе, пересмотренное и исправленное издание New Bible Commentary, впервые опубликованного в 1953 году. Как редакторы, мы пользуемся привилегией стоять у самого истока славной традиции. Мы глубоко чтим память Франсиса Дэйвидсона, Эрнеста Кевэна, Аллана Стиббса и Доналда Гатри (Francis Davidson, Ernest Kevan, Alan Stibbs, Donald Guthrie), истинных знатоков Слова Божьего, которые ныне вкушают блаженство на небе. Мы с благодарностью вспоминаем о сотрудничестве и консультациях Доналда Вайсмана (Donald Wiseman) в период выхода в свет New Bible Commentary Revised. Наше уважение к этим людям и к их дарованным Богом талантам разделяют во всем мире миллионы благодарных читателей. В этом издании New Bible Commentary ничего не осталось от издания 1953 года и почти ничего — от издания 1970 года. Мы перешли от Revised Standard Version к New International Version как к основной английской Библии, и Бог призвал к работе новый международный коллектив авторов. Даже в том случае, когда автор статьи тот же, что и в 1970 году, статья либо переписана заново, либо полностью пересмотрена и исправлена.
Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 2 - Ветхий Завет - Псалтирь - Книга Пророка Малахии
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2000. — 571 с. — (Энцикл. христианства).
ISBN 5-88869-099-6.
Перевод с английского
Переводчики: Л. Л. Баев, Т. Г. Батухтина, Ю. И. Переверзева-Орлова, А. П. Платунова
Новый Библейский комментарий - В 3 частях - Часть 2 - Ветхий Завет - Псалтирь - Книга Пророка Малахии - Содержание
Предисловие
Пояснения
Авторы статей
Список сокращений
Транслитерация
ПОЭЗИЯ В БИБЛИИ
ПСАЛТИРЬ
КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ
КНИГА ЕККЛЕСИАСТА, ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА
КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА
ПРОРОКИ
КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ
КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА
КНИГА ПРОРОКА ОСИИ
КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ
КНИГА ПРОРОКА АМОСА
КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ
КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ
КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
КНИГА ПРОРОКА НАУМА
КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
АПОКРИФЫ И АПОКАЛИПТИКА
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