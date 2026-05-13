Становление политики советского руководства в отношении Русской православной церкви, а затем и других религиозных объединений СССР, получившей в историографии наименование «нового курса», по-прежнему вызывает споры и вместе с тем повышенный интерес среди историков. Данный интерес неслучаен. «Новый курс» — это яркий пример перехода от курса на уничтожение религиозных сообществ — к курсу на их инструментализацию. Его изучение на конкретном историческом материале ставит ряд вопросов, ключевой из которых касается соотношения внутренних для советской политической системы и внешних по отношению к ней факторов, определивших данный переход. Иными словами, мы можем поставить вопрос: чем этот переход был обусловлен, был ли он следствие^ развития внутреннего потенциала советской политической системы, или он был вызван внешними по отношению к этой системе причинами? А также — был ли он неизбежным в условиях мировой войны и какова роль конкретных исторических фигур в этом переходе?

В зависимости от того, какими будут ответы на эти общие вопросы, мы сможем ответить на более частные, но не менее значимые вопросы. Например, о периодизации «нового курса». Среди исследователей до сих пор нет общего мнения относительно того, с какого момента следует вести отсчет этой политики. Большинство историков признает, что одним из ключевых событий в истории «нового курса» стала встреча в Кремле советских руководителей и высших иерархов Русской православной церкви 4 сентября 1943 г. По мнению одних авторов, эта встреча ознаменовала собой начало политики «нового курса», по мнению других, она стала важным этапом в развитии этой политики, тогда как ее начало следует отнести к 1941 или даже к 1939 г.

«Новый курс» государственной религиозной политики в СССР и положение христианских церквей в 1943-1948 годах: новые матриалы, гипотезы, оценки

Коллективная монография. — Москва

Свято-Филаретовский институт, 2026. — 328 с.

ISBN 978-5-89100-337-8

«Новый курс» государственной религиозной политики в СССР и положение христианских церквей в 1943-1948 годах: новые матриалы, гипотезы, оценки - Содеражание

Предисловие (К. П. Обозный)

РАЗДЕЛ 1

ПРЕДПОСЫЛКИ, РАЗВИТИЕ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ «НОВОГО КУРСА» РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА

1.1. Становление политики «нового курса» советского руководства в отношении Русской православной церкви в 1941-1943 гг.: предпосылки и характерные черты (на основе новых архивных документов) (А. Л. Беглов)

1.2. Московский архиерейский синод в условиях «нового курса» политики советской власти в отношении Русской православной церкви (свящ. Илья Соловьев)

1.3. Государственная политика по открытию православных молитвенных зданий в контексте «нового курса» государственно-церковных отношений (1943-1947 гг.) (И. А. Курляндский)

1.4. «Новый курс» и «идейная трансформация» православного сообщества: проблема интеграции клириков и прихожан Русской православной церкви в социалистическую реальность позднесталинского периода (А. В. Апанасёнок)

1.5. «Новый религиозный курс» И. В. Сталина и Католическая церковь в СССР (1944-1946 гг.) (Е. С. Токарева)

РАЗДЕЛ 2

«НОВЫЙ КУРС» НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

2.1. Оценка уровня народной религиозности в 1944-1946 гг. в отчетах уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви по Москве и Московской области (по материалам ГА РФ и ЦГАМО) (В. В. Никонов)

2.2. Слухи, надежды, реакции жителей ранее оккупированных, освобождаемых территорий РСФСР в 1943-1944 гг. на фоне изменения советской религиозной политики (И. В. Петров)

2.3. Православные храмы и клирики послевоенного Пскова: 1945-1948 гг. (К. П. Обозный)

РАЗДЕЛ 3

«НОВЫЙ КУРС» В БЕЛАРУСИ И ПРИБАЛТИКЕ

3.1. Белорусская митрополия в условиях немецкой оккупации и позиция ее епископата в отношении «нового курса» советской религиозной политики (1944 г.) (А. В. Слесарев)

3.2. Православное духовенство и прихожане Беларуси в 1944-1945 гг.: новая реальность и вызовы (С. В. Силова)

3.3. Государственная политика в отношении Римско-католической церкви в Беларуси: особенности, реализация, результаты (1944-1955 гг.) (Э. С. Ярмусик)

3.4. Влияние «нового курса» руководства Советского Союза на Православную церковь в Эстонии (С. Г. Мянник)

РАЗДЕЛ 4

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ «НОВОГО КУРСА» РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ГРАНИЦАМИ СССР

4.1. «Новый курс» коммунистического государства и Североамериканская митрополия (А. А. Кострюков)

4.2. «Финляндский вопрос» в церковной политике советского государства в послевоенные годы (Т. И. Шевченко)

Список сокращений

Список источников и литературы

Именной указатель

Сведения об авторах