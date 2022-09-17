Эрих Нойманн - Человек и миф

Во время очередного доклада Эраноса у меня возникает вопрос, что заставляет меня выходить за рамки моей работы и ступать на территории, именуемые сегодня нелестным словом «спекуляции». Снова и снова мне попадается на глаза утверждение моего уважаемого друга и учителя К. Г. Юнга, что он является эмпириком и желает быть воспринимаемым только в этой роли, и в случае проверки собственной позиции, я спрашиваю себя: «Что это, следую я лишь моей натуре, когда я «теоретизирую», - уже этого было бы достаточно, - или же предпосылки некоторой теории, нового мировоззрения, являются подлинными задачами современного человека?»

То, что я, отчасти невольно, снова и снова благодаря Эраносу, но не принуждаемый им, следую стремлению и постоянно пытаюсь дать хотя бы предпосылки теории, доказывает, что я верю, в первую очередь как эмпирик, благодаря работе над запутанной психической ситуацией человека нашего времени, что нам необходимо постараться как можно наиболее целостно рассмотреть производимое на нас впечатление реальности, чтоб не подвергнуться опасности погружения в хаос из-за потери ориентира. При этом мой квази-систематизированный способ изложения скрывает тот факт, что в действительности речь идет о том, чтоб извлечь эссенцию, и что основу этого алхемически-теоретического опыта составляют одиночные факты и переживания ежедневной работы с другими людьми и над нами самими.

Понятие единой реальности является противоположным понятию известной нам поляризированной действительности нашего эго-сознания, которое постоянно находится в движении из-за разделения субъекта и объекта, человека и природы или человека и вселенной. Но эта поляризированная реальность нашего нормального сознания является, как мы сегодня знаем, некой специфичной, присущей только этому эго-сознанию реальностью. Как наше сознание является только частью психе, а эго является всего лишь некой частной инстанцией среди множества психических инстанций, так же и поляризированный мир нашего сознания является фрагментарным миром. Изменение уровней реальности в их взаимосвязи с психе, которым мы здесь уже интересовались, будет сопровождать нас и в этот раз. Только теперь акцент будет сделан не на познающем человеке, а на познаваемом мире. Но как раз этого «или-или» фактически и не существует, так как всегда, когда мы говорим о мире, мы, сознательно или бессознательно, захватываем и определенную психическую констелляцию человека, и всегда, когда мы говорим о человеке, к нему прилагается принадлежащая ему реальность.

Сложность, с которой нам придется в этот раз иметь дело, состоит в том, что понятие единой реальности является для нашего сознания пограничным термином. Теперь мы должны, как эго и наделенные неким сознанием, которое по своей природе распознает в сравнении и живет в мире, разделенном на внутреннее и внешнее, сказать нечто о реальности, которая вообще не попадает в область и не приспособлена к слабости нашего сознательного восприятия. Но эта сложность не является выдуманной или преднамеренно искомой, так как мы находимся в ней с тех пор, как сознание считает необходимым высказаться о бессознательном, эго - о «не-эго».

Эрих Нойманн - Человек и миф. Том І

М.: Клуб Касталия. 2015. - 278 с.

Эрих Нойманн - Человек и миф. Том І - Содержание

«Эранос» 1949. Человек мистический

«Эранос» 1950. Луна и матриархальное сознание

«Эранос» 1950. О психологическом значении ритуала

«Эранос» 1951. Искусство и время

«Эранос» 1953. Значение архетипа земли для нового времени

«Эранос» 1954. Творческий человек и трансформация

Эрих Нойманн - Человек и миф. Том ІІ

М.: Клуб Касталия. 2015. - 238 с.

Эрих Нойманн - Человек и миф. Том ІІ - Содержание

«Эранос» 1955. Опыт единой реальности и симпатии вещей

«Эранос» 1956. Творческий человек и «великий опыт»

«Эранос» 1957. Проблема толкования и индивид

«Эранос» 1958. Мир как символ жизни

«Эранос» 1959. Портрет человека в кризисе и обновлении

Приложение. Психологические стадии женского развития