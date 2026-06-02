Первая стадия как женского, так и мужского развития — это состояние психического единства, символом которого является уроборос - змея, замыкающаяся в круг и кусающая собственный хвост. Мы предпочитаем этот образ понятию «бессозна-тельное», потому что в нём наглядно выражены жизненность и внутренняя динамика психических процессов.

В исходной психической ситуации господствует слитность, точнее нераздельность, эго и бессознательного. Перед нами доэго-стадия психики, которая и в филогенетическом, и в онтогенетическом смысле стоит у истоков развития каждого индивидуального сознания. На этом этапе эго девочки, как и эго мальчика, относится к бессознательному как к матери, чье превосходство настолько велико, что о разделении между матерью и ребёнком, между бессознательным и эго, говорить ещё рано.

В определенном смысле ребёнок ещё остаётся «нерождённым», пребывая внутри материнского уробороса. На индивидуальном уровне это выражается в его неразделённости с матерью; на коллективном уровне это означает, что человека оберегает и направляет общая, «материнская» сила семьи или рода, которая во многом предопределяет его поступки и пределы его поведения.

В самом начале бессознательное переживается как добрая, заботливая мать. Первичная связь ребёнка с ней носит положительный характер: зависимое, еще младенческое эго ощущает защиту и получает питание из материнской глубины бессознательного.

Эрих Нойманн - Страх перед Женственным и другие эссе по женской психологии

«Inter Book», Минск, 2026. - 248 с.

Эрих Нойманн - Страх перед Женственным и другие эссе по женской психологии - Содержание

Содержание

Предисловие автора

І. Психологические стадии развития женщины

ІІ. Луна и матриархальное сознание

ІIІ. О «Волшебной флейте» Моцарта.

ІV. Значение архетипа Земли для современности..

V. Страх перед Женственным

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