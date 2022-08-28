То, что в Новом Завете есть четыре Евангелия — не случайность. Меньшее число было бы не достаточно для того, чтобы представить нам как единую, так и вполне разностороннюю картину Личности и жизни Христа. Кроме четырех Евангелий, также нужны Деяния Апостолов, Послания и Книга Откровения. Лишь тогда мы получим то знание и откровение о Христе, которое хотел дать нам Бог. Но что же есть у нас в Ветхом Завете ? Там впервые непосредственно предсказаны пришествие, Личность и деяния Мессии Иисуса. Бог обещал послать нам Мессию. В действительности, Он обещает снова и снова, что Сам придёт, чтобы спасти Свой народ. В Ветхом Завете также есть бесчисленные прообразы Христа.

Таковыми, например, несомненно являются Моисей, Иисус Навин и Давид. Мессия также предсказан символически в некоторых событиях Ветхого Завета, например, в таких, как Исход, то есть освобождение народа Израиля от рабства в Египте, когда страдавшие от жажды израильтяне получили в пустыне воду из скалы, а также, когда они получали манну с небес во время странствия по пустыне. Эти и многие другие события предвещают пришествие Мессии. Жертвоприношения Ветхого Завета также являются предсказанием. Сотни тысяч жертвоприношений животных в Ветхом Завете обращают внимание на то, что для искупления грехов человека необходима жертва. Когда Иисус приходит, Он приносит окончательную жертву. После Его жертвоприношения больше не нужно никаких других жертв. Кроме того, в Новом Завете Христос применяет к Самому Себе такие качества и наименования, которые в Ветхом Завете относятся лишь к Самому Богу. Когда Бог в Ветхом Завете говорит о Себе как о Пастыре израильтян, Христос в Новом Завете говорит: «Я есмь Пастырь добрый».

Нуммела Лейф - Красная нить Библии

Cпб.: Гйоль, 2015

ISBN 978-5-904790-47-9

Нуммела Лейф - Красная нить Библии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ХОД ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С СОТВОРЕНИЯ

ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ ПРИ ГРЕХОПАДЕНИИ

ПЕРВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

АВРААМ — ОТЕЦ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ

БЕГСТВО ИЗ ЕГИПТА — СТРАНСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ

ЕВАНГЕЛИЕ В КНИГЕ ИОВА

К ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ: ОБЕТОВАНИЯ НАЧИНАЮТ ИСПОЛНЯТЬСЯ

ЭПОХА ЕДИНОГО ЦАРСТВА

ПСАЛТИРЬ — СБОРНИК ПЕСЕН О МЕССИИ

РАЗДЕЛЕННОЕ ЦАРСТВО — ВРЕМЯ ОТПАДЕНИЯ

ПРОРОКИ КАК МЕССИАНСКИЕ ВЕСТНИКИ

ВЕЛИКИЕ ПРОРОКИ — ВЕЛИКИЙ МЕССИЯ

ПЛЕНЕНИЕ — ВЕЛИЧАЙШИЙ КРИЗИС ИЗРАИЛЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНЕНИЯ — БОГ ПОМНИТ СВОИ ОБЕТОВАНИЯ

НОВЫЙ ЗАВЕТ — ОБЕТОВАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ

ВЕСТЬ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН В КНИГЕ ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ

ЗНАЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТКРЫВАЕТСЯ В ПОСЛАНИЯХ НОВОГО ЗАВЕТА

ИИСУС ХРИСТОС КАК ПОБЕДИТЕЛЬ В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ