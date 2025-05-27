Название этой книги родилось из семейной шутки. Не помню, в какой момент это стало традицией, но каждый раз, когда наш сын (который сейчас уже взрослый) выходил из дома, я давал ему напутствие: — Сынок, не забудь захватить с собой мозг! Или просто спрашивал его: — Алексис, ты захватил с собой мозг?

Время прошло, сын вырос, и я перестал говорить ему эти слова, но еще долго старая семейная шутка напоминала нашим детям следующее: когда они вдали от дома и рядом нет родителей, которые могут дать своевременный совет, тогда они могут рассчитывать только на свою способность размышлять, на принципы и понятия, усвоенные ранее. Не использовать их — все равно что оставить свой мозг дома, и в этом случае все усвоенное бесполезно. Рене Декарт (1596-1650) полагал, что от природы здравомыслие и разум у всех людей одинаковы. Оскар Уайльд (1854-1900) был гораздо менее оптимистичен. Описывая одного из своих персонажей, он называет здравый смысл редчайшим качеством. Действительно, поражает, как люди, обладающие интеллектом выше среднего, совершают абсурдные поступки, в которых раскаиваются потом до конца жизни.

Необходимо научиться думать. Предполагается, что в учебных заведениях всех уровней должны учить этому важному умению, но многие преподаватели довольствуются тем, что ученики способны хотя бы повторить что-то по памяти. Я придерживаюсь другой позиции: «Истинное воспитание и предполагает развитие у человека... способности думать, а не просто отражать мысли других». Запомнить что-то — не значит думать. Это просто действие, которое указывает на то, что человек имеет минимальную способность к обучению. Однако мышление — понятие, включающее в себя нечто большее.

Нуньес Мигель Анхель - Не оставляй свой мозг дома!

пер. с исп. Н. Худовой

Заокский: Источник жизни, 2020, 128 с.

ISBN 978-5-00126-121-6

Нуньес Мигель Анхель - Не оставляй свой мозг дома! - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

ГЛАВА 2. ВЕЛИКОЕ ЗЛО НАШЕГО ВЕКА

ГЛАВА 3. МЫШЛЕНИЕ - НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ГЛАВА 4. ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

ГЛАВА 5. ИСТИННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ГЛАВА 6. МУДРОСТЬ И САМОНАДЕЯННОСТЬ

ГЛАВА 7. ВЕРА И РАЗУМ

ГЛАВА 8. ЦЕНИ В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ

ГЛАВА 9. ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ

ГЛАВА 10. ВЫСЛУШАЕМ СУЩНОСТЬ ВСЕГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ