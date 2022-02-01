Фандрайзинг - задача, которая невероятно важна для многих людей, часто им непонятна и крайне для них сложна. Когда вы прочтете прекрасную брошюру Генри Нувена «Духовность фандрайзинга» и, используя эту рабочую тетрадь, глубже поймете, как Генри видит фандрайзинг, то вы сможете принять фандрайзинг целостно, как позитивную, животворную, глубоко человечную и духовную задачу. Независимо от того, опытный ли вы фандрайзер или каков ваш религиозный опыт, видение Генри зарядит вас энергией и мотивирует. Генри поможет вам получить внутренние ресурсы и уверенность, которые вам нужны, чтобы сказать «да!» задачам фандрайзинга.

Каждая книга Генри помогает нам исследовать разные грани нашей внутренней жизни и путь нашего сердца. Главная мысль всех книг Генри: мы, как люди и духовные существа, должны избавиться от иллюзии, что мы - это наши поступки, наши финансовые возможности, наша способность жертвовать или мнение других о нас. Генри говорил, что жить духовной жизнью - значит утверждать и восстанавливать истину: мы всегда любимы; внутренний голос любви должен быть компасом, который направляет наши мысли, слова и действия.

Просим ли мы или отдаем, нужно принять «призыв быть глубоко, глубоко связанным с Безусловной Любовью, с [нашей] собственной хрупкой человечностью, а также с братьями и сестрами, где бы они ни были» - это основа нашей человечности и дела нашей жизни. Но какова связь между тем, что мы любимы Богом, и фандрайзингом ? Фандрайзинг - это (первое и самое главное!) «дело сердца», и эта мысль - большой подарок от Генри для нас. Фандрайзинг строится на отношениях между людьми. Фандрайзинг, с точки зрения Евангелия, - это наше отношение к себе и наши отношения с Богом, ближними и окружающим миром. Генри утверждает: мы не сможем беспрепятственно привлекать средства до тех пор, пока не научимся переживать Божью любовь в нашей земной жизни. Книга «Духовность фандрайзинга» способствует духовному формированию не только тех, кто привлекает средства, но и тех, кто их жертвует.

Генри Дж. М. Нувен, Натан Болл - Духовность фандрайзинга

Киев, 2021. 180 с.

ISBN 978-617-7374-51-9

Учебное пособие

Генри Дж. М. Нувен, Натан Болл - Духовность фандрайзинга - Содержание

Благодарности

Вступление

Как пользоваться этим учебным пособием

«Духовность фандрайзинга» Генри Дж. М. Нувена

Неделя первая: Фандрайзинг как служение

День первый: Любовь

День второй: Быть любимыми

День третий: Призыв обратиться

День четвертый: Благословение

День пятый: Подводим итоги

Неделя вторая: Основа нашей безопасности

День первый: Давайте поймем, как мы относимся к деньгам

День второй: Деньги и власть

День третий: Быть настоящими

День четвертый: И богатые, и бедные имеют право быть любимыми

День пятый: Подводим итоги ПО

Неделя третья: Просим денег

День первый: Страх просить

День второй: Ясное и привлекательное видение

День третий: Никаких неожиданностей

День четвертый: Просим денег

День пятый: Подводим итоги

Неделя четвертая: Создаем новое сообщество

День первый: Глубокая нужда

День второй: Дар сообщества

День третий: Дисциплина молитвы

День четвертый: Учимся благодарить

День пятый: Подводим итоги

Заключение

Приложение 1: Создаем дневник фандрайзера

Приложение 2: Шаблон семинара

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