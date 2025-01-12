Нувен - Дорога в Эммаус

Мы превратились в тревожных, многозаботливых людей, трясущихся над скудным нажитым добром и сплетничающих друг с другом на тему политических, общественных и церковных скандалов. Тяжелее всего признать и труднее всего исповедовать главную поте­рю — потерю духа.

Однако за всеми этими вещами стоит потеря веры — уверенности, что наша жизнь имеет смысл. В течение какого-то времени мы имели силы нести наши потери и даже переживать их стойко и терпеливо, потому что мы воспринимали их как потери, которые ведут нас к Богу. Боль и страдание жизни были выносимы, потому что мы проживали их как испытание нашей силы воли, как средство углубить нашу веру. Но, становясь старше, мы обнаруживаем, что все, что поддерживало нас столь долгие годы: молитва, богослужение, таинства, жизнь общины и ясное сознание Божьей направляющей люб­ви, —утратило свою власть над нами. Идеи, которые мы так долго разделяли, практика, которой мы так долго придерживались, давние традиции так или иначе отме­чать жизненные события, больше не согревают наши сердца, и мы перестаем понимать, как и почему мы строили на этом свою жизнь. Мы помним время, когда Иисус Христос был так реален для нас, что не возника­ло вопроса о Его присутствии в нашей жизни. Он был нашим самым близким другом, наставником и провод­ником. Он давал нам утешение, мужество и уверенность. Мы могли почувствовать Его даже вкусом и осязанием. А теперь? Мы перестали подолгу думать о Нем, мы ут­ратили желание проводить долгие часы в Его присут­ствии. У нас больше нет глубокого чувства к Нему. Мы даже начали сомневаться в том, что Он больше, чем историческая личность или литературный герой. Ок­ружающие нас люди смеются над Ним, издеваются над Его Именем или попросту не замечают Его. Постепен­но мы пришли к пониманию, что и для нас тоже Он стал чужим, — как и когда, но мы Его потеряли.

Я не пытаюсь убедить, что все эти потери непремен­но затронут жизнь каждого из нас. Но, идя вместе по дороге и выслушивая друг друга, мы вскоре обнаружи­ваем, что многие, если не большинство, из этих потерь составляют часть пути — нашего собственного или на­ших спутников.

Генри Нувен - Дорога в Эммаус - Размышления о евхаристической жизни

With Burning Hearts: A Meditation on the Eucharistic Life

Пер. с англ. Татьяна Прохорова

Серия «Современная апологетика»

М.: Библейско-богословский ин­ститут св. апостола Андрея, 2005. — 84 с.

ISBN 5-89647-111-4

Генри Нувен - Дорога в Эммаус - Размышления о евхаристической жизни - Содержание

КУДА ВЕДЕТ ЭТА ДОРОГА?

Предисловие для российского читателя

ВСТУПЛЕНИЕ

I ОПЛАКИВАЯ НАШИ ПОТЕРИ

«Господи, помилуй»

II РАСПОЗНАВАЯ ПРИСУТСТВИЕ

«Вот слово Божье»

III ПРИГЛАШАЯ СТРАННИКА В ДОМ

«Верую»

IV ВСТУПАЯ В ОБЩЕНИЕ

«Приимите, ядите»

V ВЫХОДЯ НА МИССИЮ

«Пойдите и возвестите»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ