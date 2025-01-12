Нувен - Духовная жизнь в секулярном мире

Прежде чем это дойдет до нашего сознания, мы успели сказать себе: «Это слишком для меня. У меня нет иного выбора, кроме как разозлиться и проявить свой гнев. Жизнь несправедлива, и я не собираюсь делать вид, будто это не так».

Однако всегда звучит голос, снова и снова подсказывающий, что мы ослеплены своими собственными представлениями и затягиваем себя и друг друга в яму. Это голос, называющий нас «несмысленными», голос, предлагающий взглянуть совершенно по-новомуна нашу жизнь, взглянуть не снизу, где мы занимаемся подсчитыванием наших потерь, а сверху, с точки зрения Бога, который предлагает нам Свою славу.

Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире

Пер. с англ. - М.: Издательство ББИ, 2014. - vi + 142 с.

ISBN 978-5-89647-236-0

Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире - Содержание

Жизнь Возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире

Перевод Юлии Мельниковой

Пролог. Рождение дружбы

Быть Возлюбленным

Стать Возлюбленным. Воплощение истины

Взят

Благословен

Надломлен

Отдан

Жить, как Возлюбленный

Эпилог. Дружба становится глубже

Дорога в Эммаус. Размышления о евхаристической жизни

Перевод Татьяны Прохоровой

Куда ведет эта дорога? Предисловие для российского читателя

Благодарности

Вступление

I. Оплакивая наши потери

«Господи, помилуй»

II. Распознавая присутствие

«Вот Слово Божье»

III. Приглашая странника в дом

«Верую»

IV. Вступая в общение

«Приимите, ядите»

V. Выходя на миссию

«Пойдите и возвестите»

Заключение