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Нувен - Духовная жизнь в секулярном мире

Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Прежде чем это дойдет до нашего сознания, мы успели сказать себе: «Это слишком для меня. У меня нет иного выбора, кроме как разозлиться и проявить свой гнев. Жизнь несправедлива, и я не собираюсь делать вид, будто это не так».

Однако всегда звучит голос, снова и снова подсказывающий, что мы ослеплены своими собственными представлениями и затягиваем себя и друг друга в яму. Это голос, называющий нас «несмысленными», голос, предлагающий взглянуть совершенно по-новомуна нашу жизнь, взглянуть не снизу, где мы занимаемся подсчитыванием наших потерь, а сверху, с точки зрения Бога, который предлагает нам Свою славу.

Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире

Пер. с англ. - М.: Издательство ББИ, 2014. - vi + 142 с.
ISBN 978-5-89647-236-0

Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире - Содержание

Жизнь Возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире

Перевод Юлии Мельниковой

  • Пролог. Рождение дружбы

  • Быть Возлюбленным

  • Стать Возлюбленным. Воплощение истины

  • Взят

  • Благословен

  • Надломлен

  • Отдан

  • Жить, как Возлюбленный

  • Эпилог. Дружба становится глубже

Дорога в Эммаус. Размышления о евхаристической жизни

Перевод Татьяны Прохоровой

  • Куда ведет эта дорога? Предисловие для российского читателя

  • Благодарности

  • Вступление

I. Оплакивая наши потери

  • «Господи, помилуй»

II. Распознавая присутствие

  • «Вот Слово Божье»

III. Приглашая странника в дом

  • «Верую»

IV. Вступая в общение

  • «Приимите, ядите»

V. Выходя на миссию

  • «Пойдите и возвестите»

Заключение

Views 279
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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