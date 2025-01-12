Нувен - Духовная жизнь в секулярном мире
Прежде чем это дойдет до нашего сознания, мы успели сказать себе: «Это слишком для меня. У меня нет иного выбора, кроме как разозлиться и проявить свой гнев. Жизнь несправедлива, и я не собираюсь делать вид, будто это не так».
Однако всегда звучит голос, снова и снова подсказывающий, что мы ослеплены своими собственными представлениями и затягиваем себя и друг друга в яму. Это голос, называющий нас «несмысленными», голос, предлагающий взглянуть совершенно по-новомуна нашу жизнь, взглянуть не снизу, где мы занимаемся подсчитыванием наших потерь, а сверху, с точки зрения Бога, который предлагает нам Свою славу.
Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире
Пер. с англ. - М.: Издательство ББИ, 2014. - vi + 142 с.
ISBN 978-5-89647-236-0
Нувен Генри - Духовная жизнь в секулярном мире - Содержание
Жизнь Возлюбленного. Духовная жизнь в секулярном мире
Перевод Юлии Мельниковой
Пролог. Рождение дружбы
Быть Возлюбленным
Стать Возлюбленным. Воплощение истины
Взят
Благословен
Надломлен
Отдан
Жить, как Возлюбленный
Эпилог. Дружба становится глубже
Дорога в Эммаус. Размышления о евхаристической жизни
Перевод Татьяны Прохоровой
Куда ведет эта дорога? Предисловие для российского читателя
Благодарности
Вступление
I. Оплакивая наши потери
«Господи, помилуй»
II. Распознавая присутствие
«Вот Слово Божье»
III. Приглашая странника в дом
«Верую»
IV. Вступая в общение
«Приимите, ядите»
V. Выходя на миссию
«Пойдите и возвестите»
Заключение
No comments yet. Be the first!