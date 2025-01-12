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Нувен - В радость обрати мой плач

Генри Нувен - В радость обрати мой плач
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

После смерти Генри Ноуэна в 1996 году интерес к его произведениям только увеличился, и я уверен, что основная причина этого - вовсе не в его подчас искусных оборотах речи или поразительных суждениях. Неугасающий интерес к творчеству Ноуэна, на мой взгляд, коренится, прежде всего, в его личности: в сердце, сокрушенном пред Богом и открытом для друзей и читателей.

Генри был натурой сложной и несовершенной; прекрасно осознавая это, он не притворялся кем-то другим. Но, тем не менее, он знал, что есть служение, которое ему надо совершить. Страдальцы, о которых надо позаботиться. И надежда, которую надо принести в темные уголки чьей-то жизни.

Генри Ноуэн – В радость обрати мой плач – Через трудные времена – с надеждой

Киев: Ефетов А.В. (Издательская группа «Нард»), 2013. — 132 с.
ISBN: 978-966-8795-16-9

Генри Ноуэн – В радость обрати мой плач – Через трудные времена – с надеждой – Содержание

Благодарности
Предисловие
Введение: Надежда в нашем страждущем мире

Пять шагов сквозь трудные времена

  1. От маленьких себя к большому миру

  2. От мертвой хватки до разжатых пальцев

  3. От фатализма к надежде

  4. От манипуляции к любви

  5. От страха смерти к радости жизни

Примечания
Благодарности

Views 288
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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