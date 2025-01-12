Нувен - Постижение
Многие великие святые оставили нам описание собственного религиозного опыта, другие святые осмыслили его, разделив на стадии, этапы и уровни. Вся эта систематика может оказаться полезной тем, кто пишет книги или наставляет других, но когда речь идет о жизни Духа, то нужно забыть обо всех измерениях и оценках. Приведу свои размышления:
Нувен Генри – Постижение - Три ступени духовной жизни
Москва: Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012г. - 154 с.
ISBN 978-5-89647-284-1
Нувен Генри – Постижение - Три ступени духовной жизни - Содержание
Благодарности
Предисловие
Введение
Навстречу глубинам собственного сердца. Движение души от одиночества к уединению
Глава 1. Гнетущее одиночество
Глава 2. Чуткое уединение
Глава 3. Ответ из глубины
Навстречу своим собратьям. Движение души от враждебности к гостеприимству
Глава 4. Свободное пространство для странников
Глава 5. Гостеприимность в отношениях
Глава 6. Радушный хозяин
Навстречу Богу. Движение души от иллюзий к молитве
Глава 7. Молитва и бренность бытия
Глава 8. Молитва сердца
Глава 9. Молитва и община веры
Заключение
Примечания
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