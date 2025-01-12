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Нувен - Постижение

Нувен - Постижение
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Многие великие святые оставили нам описание собственного религиозного опыта, другие святые осмыслили его, разделив на стадии, этапы и уровни. Вся эта систематика может оказаться полезной тем, кто пишет книги или наставляет других, но когда речь идет о жизни Духа, то нужно забыть обо всех измерениях и оценках. Приведу свои размышления:

Нувен Генри – Постижение - Три ступени духовной жизни

Москва: Издательство Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012г. - 154 с.
ISBN 978-5-89647-284-1

Нувен Генри – Постижение - Три ступени духовной жизни - Содержание

Благодарности

Предисловие

Введение

Навстречу глубинам собственного сердца. Движение души от одиночества к уединению

  • Глава 1. Гнетущее одиночество

  • Глава 2. Чуткое уединение

  • Глава 3. Ответ из глубины

Навстречу своим собратьям. Движение души от враждебности к гостеприимству

  • Глава 4. Свободное пространство для странников

  • Глава 5. Гостеприимность в отношениях

  • Глава 6. Радушный хозяин

Навстречу Богу. Движение души от иллюзий к молитве

  • Глава 7. Молитва и бренность бытия

  • Глава 8. Молитва сердца

  • Глава 9. Молитва и община веры

Заключение

Примечания

Views 287
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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