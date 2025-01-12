Нувен - Прошение о милости
Суть этой книги в атмосфере молитвы, в том, что между строк, в паузах и живом опыте внутреннего обращения к Богу. Она дает понимание того, что делать с нежеланием молиться, сложными чувствами и двойственностью на христианском пути.
Книга учит принимать себя целиком. Принимать жизнь во всех ее проявлениях. Говорить с собой и Богом прямо из реальности нашей повседневной жизни со всеми ее противоречиями. Вступить в глубокий, честный и живой опыт встречи, опираясь на молитвенные размышления автора.
Книга помогает жить осознанно. И проживая настоящий момент, творить молитву. Молитву, которая полна жизни, молитву, в которой слова не так важны, как атмосфера присутствия любви, что крепче смерти.
Я хочу выразить огромную благодарность Марине Лукиной, без ее помощи в редакции перевода выход книги был бы невозможен. А также всем добрым людям, которые поддержали мое желание напечатать книгу и пожертвовали средства на ее публикацию.
Спасибо издательству «Мирт» за помощь в реализации этого замысла.
Алексей Клименко, старший пастор евангельской церкви «Христианская жизнь», г. Москва
Генри Нувен - Прошение о милости - Молитвы из монастыря в Дженеси
СПб.: Мирт, 2017. — 179 с.
ISBN 978-5-88869-316-2
A cry for mercy by Nouwen, Henri J.M.
Книга издана при поддержке Евангельской церкви «Христианская Жизнь» г. Москва
Информационный партнер проекта «Радио Теос», http://s.teos.fm
Генри Нувен - Прошение о милости - Молитвы из монастыря в Дженеси - Содержание
Предисловие
Пролог
Февраль — Март: Боящееся сердце
Март — Апрель: Плач о милости
Апрель — Май: Лучи надежды
Май — Июнь: Сила духа
Июнь — Июль: Нужды мира
Июль — Август: Благодарное сердце
Эпилог
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