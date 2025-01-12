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Нувен - Здесь и сейчас - жить в духе

Нувен - Здесь и сейчас - жить в духе
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Но неужели воображение действительно может раскрыть нам истину жизни? Да, и ещё как! Беда в том, что мы куда чаще прислушиваемся к своему прошлому, которое с каждым годом становится все длиннее и непрестанно уверяет нас: «Да ты и так уже всё знаешь; ты уже всё повидал. Надо смотреть на жизнь трезво. В будущем ничего нового не будет; в нём лишь повторится то, что уже было. Надо просто постараться пережить его с минимальными потерями». Словно какие-то юркие и хитрые лисицы и лисята1 то и дело запрыгивают к нам на плечо, шепча в ухо одну и ту же лживую-прелживую ложь: «Нет ничего нового под солнцем... Так что ни в коем случае не ведись на этот обман!»

Когда мы начинаем верить этим вкрадчивым лисьим голосам, вскоре обнаруживается, что они правы, и каждый новый год, каждый новый день, каждый новый час кажется нам нудным, тупым и скучным, не приносящим с собой ничего нового.

Генри Нувен - Здесь и сейчас: жить в духе

СПб.: Мирт, 2022.- 160 с.
ISBN 978-5-88869-327-8

Генри Нувен - Здесь и сейчас: жить в духе - Содержание

  • Глава I. Жить в настоящем

  • Глава II. Радость

  • Глава III. Страдание

  • Глава IV. Обращение

  • Глава V. Дисциплинированная жизнь

  • Глава VI. Духовная жизнь

  • Глава VII. Молитва

  • Глава VIII. Сострадание

  • Глава IX. Семья

  • Глава Х. Взаимоотношения

  • Глава XI. Кто мы такие

  • Послесловие

Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 12.01.2025
Author brat christifid
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