Нувен - Здесь и сейчас - жить в духе
Но неужели воображение действительно может раскрыть нам истину жизни? Да, и ещё как! Беда в том, что мы куда чаще прислушиваемся к своему прошлому, которое с каждым годом становится все длиннее и непрестанно уверяет нас: «Да ты и так уже всё знаешь; ты уже всё повидал. Надо смотреть на жизнь трезво. В будущем ничего нового не будет; в нём лишь повторится то, что уже было. Надо просто постараться пережить его с минимальными потерями». Словно какие-то юркие и хитрые лисицы и лисята1 то и дело запрыгивают к нам на плечо, шепча в ухо одну и ту же лживую-прелживую ложь: «Нет ничего нового под солнцем... Так что ни в коем случае не ведись на этот обман!»
Когда мы начинаем верить этим вкрадчивым лисьим голосам, вскоре обнаруживается, что они правы, и каждый новый год, каждый новый день, каждый новый час кажется нам нудным, тупым и скучным, не приносящим с собой ничего нового.
Генри Нувен - Здесь и сейчас: жить в духе
СПб.: Мирт, 2022.- 160 с.
ISBN 978-5-88869-327-8
Генри Нувен - Здесь и сейчас: жить в духе - Содержание
Глава I. Жить в настоящем
Глава II. Радость
Глава III. Страдание
Глава IV. Обращение
Глава V. Дисциплинированная жизнь
Глава VI. Духовная жизнь
Глава VII. Молитва
Глава VIII. Сострадание
Глава IX. Семья
Глава Х. Взаимоотношения
Глава XI. Кто мы такие
Послесловие
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