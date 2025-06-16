Нуйкина — Архивно-следственные дела по обвинению духовенства Русской православной церкви (1917–1930-е гг.)

Целью представленного в монографии исследования является раскрытие информативности документов архивно-следственных дел по обвинению духовенства Русской православной церкви как исторического источника для изучения реализации религиозной политики Советского государства и реконструкции биографий репрессированных священнослужителей в период 1917–1930-е гг. Актуальность поставленной проблемы обусловлена возможностью использовать следственные документы в качестве косвенных источников информации для изучения социально-политических процессов, происходивших в Советской России после 1917 г. Именно в документах следствия зафиксирована реализация на микроуровне религиозной политики Советского государства, в том числе правоприменительная практика ведения следствия в отношении духовенства.

Перед автором не раз на протяжении всего исследования вставали проблемы терминологического и хронологического характера. Каким термином обозначить политику Советского государства в отношении религии: религиозная или антирелигиозная? Официально нигде термин «антирелигиозная политика» при определении деятельности (экономическая, административно-правовая и др.) государственных органов в отношении религиозных организаций, духовенства и верующих не употребляется, а вот термин «религиозная политика» впервые упомянут В. И. Лениным в черновом наброске проекта программы РКП(б); этот же термин вернулся в предметное поле исторических исследований к середине 1990-х гг., получив обоснование в трудах М. В. Шкаровского.

Вторая терминологическая неопределенность связана с предметом исследования. В настоящее время наряду с термином «архивно-следственные» используется термин «судебно-следственные» дела. Но поскольку термин «архивно-следственные» применялся в судебно-следственных органах после того, как дело направлялось в архивное подразделение органов безопасности и приобретало статус «архивное», и сегодня исследователь работает именно с этими делами, в монографии предметом исследования являются архивно-следственные дела по обвинению священнослужителей Русской православной церкви.

Следующее затруднение связано с проблемой интерпретации архивно-следственных дел. В современной историографии, несмотря на значительное количество исследований, посвященных репрессиям и гонениям на Русскую православную церковь, недостаточно внимания уделяется теоретико-методологическим аспектам источниковедческого анализа документов следствия. Между тем, без определения места архивно-следственных дел в источниковедческой классификации невозможно выработать объективные критерии их анализа.

Таким образом, предмет исследования можно определить как систему документов, содержащихся в архивно-следственных делах, в их отношении к конкретным историческим обстоятельствам, биографиям обвиняемых, ходу следствия и правоприменительной практике, в том числе выявление типологии документов, динамики их появления, трансформации формуляров и степени достоверности.

Е. Ю. Нуйкина — Архивно-следственные дела по обвинению духовенства Русской православной церкви (1917–1930-е гг.)

Источниковедческое исследование

Москва: Институт славяноведения РАН; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2024. — 232 с.

ISBN 978-5-4469-2323-6

Е. Ю. Нуйкина — Архивно-следственные дела — Содержание