Книга религиоведа Наталья Викторовна Козловская представляет собой учебную хрестоматию по истории религии, предназначенную для студентов и всех, кто интересуется религиоведением.

Издание включает подборку ключевых текстов, отражающих развитие различных религиозных традиций мира. В книге представлены фрагменты священных писаний, философских трактатов, богословских работ и исторических документов, которые помогают проследить формирование религиозных идей в разных культурах и эпохах.

Материалы хрестоматии охватывают широкий круг тем: древние религии, мировые религиозные традиции, религиозную философию и развитие духовных представлений в человеческой истории. Тексты сопровождаются комментариями и пояснениями, позволяющими лучше понять исторический и культурный контекст.

Книга служит учебным пособием и справочным источником, дающим возможность познакомиться с основными источниками и идеями, сформировавшими мировые религиозные традиции.

Н.В. Козловская – История религии – Хрестоматия

Учебное пособие. - Минск: Выш. шк., 2012. - 288 с.

ISBN 978-985-06-2086-6.

Н.В. Козловская – История религии – Содержание

Введение

РАННИЕ ФОРМЫ ВЕРОВАНИЙ И КУЛЬТА

АНИМИЗМ Э.Б. ТАЙЛ ОР. Первобытная культура. Глава VII. Анимизм Р.Ф. ИТС. Шепот земли и молчание Неба. Живой камень, плачущее дерево

ТОТЕМИЗМ Э.Б. ТАЙЛОР. Первобытная культура Глава XII. Анимизм Р.Ф. ИТС. Шепот Земли и молчание Неба. Человек приходит медведем

ФЕТИШИЗМ ШАРЛЬ ДЕ БРОСС. О фетишизме. О культе богов-фетишей или сравнение религии Египта с современной религией Нигритии Э.Б. ТАЙЛОР. Первобытная культура. Глава XI . Анимизм

МАГИЯ ДЖ .ДЖ. ФРЭЗЕР. Золотая ветвь: Исследование магии и религии Б. К. МАЛИНОВСКИЙ. Магия , наука и религия



НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИГИИ

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА Книга Мертвых. Глава 1. Глава 26. Глава 105. Глава 191. Глава 125. Первая оправдательная речь умершего ПЛУТАРХ Об Исиде и Осирисе

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ МЕСОПОТАМИИ «Когда вверху» - «Энума Элиш» Поэма о сотворении мира. Тебе - мольбы мои, владык владычица, богинь богиня! О все видавшем (Эпос о Гильгамеше)

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ. ИНДУИЗМ Ригведа. Мандалы. I, 1 . <К Агни>. I, 32. <К Индре>. I, 50. <К Сурье>. I, 90. <Ко Всем-Богам>. III, 59. <К Митре> Ригведа. Гимн Пуруше. Гимн о сотворении мира (Х, 1 29) Упанишады. III. Брахман, атман, Пуруша. IV. Материальный мир

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ГЕСИОД Теогония Гомеровские гимны К Афине. К Гере. К Гефесту. К Посейдону. К Зевсу ПАВСАНИЙ Описание Эллады Описание храма Зевса в Олимпии. Парфенон

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА ТИТ ЛИВИЙ История Рима от основания города Книга первая ДИОН ИСИЙ ГАЛИ КАРНАССКИЙ Римские древности Молитва земледельца богу Марсу ОВИДИЙ Фасты Книга первая. Книга четвертая. Книга шестая

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО Повесть временных лет ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ Й Война с готами АХМЕД ИБН ФАДЛАН Путешествие на Волгу А. Н. АФАНАСЬЕВ Мифы, поверья и суеверия славян III. Небо и земля. VIII. Ярило. XXVIII. Народные праздники А. Е. БОГДАН ОВИЧ Пережитки древнего миросозерцания у белорусов II. Пережитки анимизма. III. Пережитки олицетворений

РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ. ДАОСИЗМ Дао дэ цзин О природе дао Дао дэ цзин § 16. § 19. § 21. § 63. § 64 ЧЖУАН - ЦЗЫ Чжуан-цзы Из главы 2 –«О равенстве вещей». Из главы 3 – «Искусство жить». Из гл. 18 – «Высшая радость» Тайпин гуан цзи Жизнеописание небесной бессмертной девы Дун Шансянь.

КОНФУЦИАНСТВО Лунь юй Глава первая. Глава одиннадцатая. Глава пятнадцатая. Глава шестнадцатая Ли цзи Глава девятая. Действенность ритуала

СИНТОИЗМ Кодзики Глава 1. Глава 2, Глава 3. Глава 9. Глава 25. Глава 27 Синтоистский праздник испрашивания урожая (Норито)

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ИРАНА. ЗОРОАСТРИЗМ Авеста Гимн Солнцу (Яшт 6 , Хуршед-яшт) Ясна Глава XII. (Символ веры зороастризма) Бундахишн

ИУДАИЗМ Первая книга Моисея. Бытие Глава 6. Глава 7. Глава 8. Глава 9 Вторая книга Моисея. Исход Глава 19. Глава 20 Книга Екклесиаста, или Проповедника Глава 3 Агада Праотцы. Судьи. Цари. Пророки. Разрушение первого храма. Эпоха второго храма



МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

БУДДИЗМ Виная-питака I. 5. I. 6 Сутта-питака II. Закон зависимого возникновения Дхаммапада Милинда-паньха Вопросы царя Милинды

БУДДИЗМ В КИТАЕ И ЯПОНИИ. ЧАНЬ- И ДЗЭН-БУДДИЗМ Сутра Помоста Шестого патриарха Хуэйнэна (Люцзу Таньцзин) Глава 1. Поступки и качества. Глава 2. О высшей мудрости праджне. Глава 4. Самадхи и праджня. Глава 5. О сидении в созерцании (дхиана) 101 дзенская история 9. Нельзя украсть луну. 14 . Грязная дорога. 32. Мгновение дороже сокровища. 77. Не привязывайся к праху. 87. Три вида учеников Д. СУДЗУКИ Наука Дзен - Ум Дзен Часть вторая. Опыт просветления

БУДДИЗМ В ТИБЕТЕ ДАЛАЙ-ЛАМА XIV Буддизм Тибета Распространение буддизма в Тибете. Тантраяна (колесница тантры)

ХРИСТИАНСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ, КУЛЬТА, ОРГАНИЗАЦИИ Евангелие от Матфея Глава 5. Нагорная проповедь Евангелие от Иоанна Глава 1 Дидахе (Учение двенадцати апостолов) Первый Вселенский Собор, 325 г. Соборное изложение веры. Правила Никейского Собора Второй Вселенский Собор, 381 г. Символ веры, изложенный Константинопольским Собором Седьмой Вселенский собор, 787 г. Определение Святого Великого и Вселенского Собора, второго в Никее. Постановление Антиохийского Собора 34 1 г., Канон 25 ТЕРТУЛЛИАН Об отводе возражений еретиков (De praescriptione liaereticorum) Аппологетик (Apologeticus) ИОАНН ДАМАСКИН Точное изложение православной веры. Книга 4 Глава XII. О поклонении на восток. Глава XVI. Об иконах

КАТОЛИЦИЗМ Декрет о папских выборах 1059 г. Конституция о Священной Литургии Совместная декларация Римско-католической церкви и Константинопольской православной церкви по случаю снятия анафем ИОАНН ПАВЕЛ II Отворите двери Иисусу! Апостольское послание «Свет Востока» его Святейшества папы Иоанна Павла II к епископам, клиру и верующим по случаю столетия апостольского послания «Orientalium dignitas» папы Льва XIII Вторая часть. От познания ко встрече БЕНЕДИКТ XVI Spe salvi (Спасенные надеждой) Введение. Вера есть надежда. Понятие надежды, основанной на вере, в Новом Завете и в ранней Церкви. Трансформация христианской веры-надежды в Новое время. Истинный облик христианской надежды. «Пространство» постижения и осуществления надежды. Мария, Звезда надежды Т. КОНДРУСЕВИЧ Христианская нравственность и социальная ответственность Введение. I. Необходима открытость христиан в отношении социальных проблем. II. Позиция христиан по отношению к миру. III. Ответственность за мир в свете полноты христианского призвания. Заключение

ПРАВОСЛАВИЕ АЛЕКСИЙ II, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИ Й И ВСЕЯ РУСИ Торжество Православия. Трудный путь драматического века КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ Слово в неделю Торжества Православия ФИЛАРЕТ, МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ И СЛУЦКИЙ, ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ ВСЕЯ БЕЛАРУСИ Проблемы богословской антропологии Человек Иисус Христос. Церковь - Тело Христово и образ грядущего Царства Пресвятая Троица: богословие добрососедства П. ФЛОРЕНСКИЙ Иконостас

ПРОТЕСТАНТИЗМ М. ЛЮТЕР Диспут доктора М. Лютера о силе индульгенций, состоящий из 95 тезисов, или положение против торговца отпущениями Иоганна Титцеля , проповедника ордена, прибитых к воротам Виттенбергской церкви в День Всех Святых [31 октября] 1517 года Краткий катехизис Четвертый отдел. О таинстве Св. Крещения. Пятый отдел. О таинстве Св. Причастия О свободе христианина Ж. КАЛЬВИН О христианской жизни Глава I. О жизни христианина, и прежде всего о том, как наставляет о ней Священное Писание. Глава III. О терпеливом несении креста, что отчасти означает отрешиться от самих себя. Глава IV. О созерцании будущей жизни. Глава V. Как пользоваться земной жизнью и ее благами

ИСЛАМ Коран Сура 1. Открывающая книгу. Сура 2. Корова. Сура 112. Очищение (веры) ИБН ИСХАК Житие посланника божьего ИБН ХИШАМ Жизнеописание господина нашего Мухаммада, посланника Аллаха ИБН БАТТААЛ-УКБАРИ Истолкование и разъяснение основ Сунны и религии Аль-Джами ас-Сахих (Сунна пророка Мухаммада) Книга 1. Начало откровений (отрывки). 2. Книга веры (отрывки). 8. Книга молитвы (отрывки). 14. Книга о призыве н а молитву (отрывки)



Именной словарь

Основная литература