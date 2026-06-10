Ньюфелд - Тримайтеся за своїх дітей

Ми з Гордоном Ньюфелдом написали «Тримайтеся за своїх дітей» з радикальною метою: заново пробудити у читачів природні батьківські інстинкти. Ми не розповідаємо про те, що потрібно робити батькам. Ми говоримо, ким вони повинні стати для своїх дітей. У цій книзі пропонується зрозуміти свою дитину, розібратися в тому, як відбувається її розвиток, а також виявити перешкоди, які сьогодні постають на шляху до здорового розвитку дітей. Із цього розуміння і щирої зацікавленості батьків у вихованні народжується природна і сповнена співчуття мудрість — джерело успішного батьківства.

У центрі книги перебуває концепція «орієнтації на однолітків» — явища, за якого діти дедалі більше орієнтуються на своїх ровесників замість батьків та інших дорослих. Автори стверджують, що саме втрата глибокої прив’язаності між поколіннями стала однією з головних причин труднощів сучасного виховання, емоційної незрілості, агресивності та дезорієнтації молоді. Книга не лише аналізує причини цієї кризи, але й пропонує практичний шлях відновлення природного зв’язку між батьками й дітьми.

Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Чому батьки мають бути важливішими за однолітків

Пер. з англ. Галина Луценко. – 2-ге вид., випр. – Дніпро: Видавництво «Смакі», 2020. – 365 с.

ISBN 978-617-95072-0-5 (укр.)

Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Зміст