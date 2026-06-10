Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ньюфелд - Тримайтеся за своїх дітей

Ньюфелд - Тримайтеся за своїх дітей
Download
Огляд книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational, Sociology Political Science, Health

Ми з Гордоном Ньюфелдом написали «Тримайтеся за своїх дітей» з радикальною метою: заново пробудити у читачів природні батьківські інстинкти. Ми не розповідаємо про те, що потрібно робити батькам. Ми говоримо, ким вони повинні стати для своїх дітей. У цій книзі пропонується зрозуміти свою дитину, розібратися в тому, як відбувається її розвиток, а також виявити перешкоди, які сьогодні постають на шляху до здорового розвитку дітей. Із цього розуміння і щирої зацікавленості батьків у вихованні народжується природна і сповнена співчуття мудрість — джерело успішного батьківства.

У центрі книги перебуває концепція «орієнтації на однолітків» — явища, за якого діти дедалі більше орієнтуються на своїх ровесників замість батьків та інших дорослих. Автори стверджують, що саме втрата глибокої прив’язаності між поколіннями стала однією з головних причин труднощів сучасного виховання, емоційної незрілості, агресивності та дезорієнтації молоді. Книга не лише аналізує причини цієї кризи, але й пропонує практичний шлях відновлення природного зв’язку між батьками й дітьми.

Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Чому батьки мають бути важливішими за однолітків

Пер. з англ. Галина Луценко. – 2-ге вид., випр. – Дніпро: Видавництво «Смакі», 2020. – 365 с.

ISBN 978-617-95072-0-5 (укр.)

Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Зміст

  1. До читача

  2. Подяки

  3. Передмова до європейських видань

  4. Перша частина. Феномен орієнтації на однолітків

    1. Чому батьки зараз мають більше значення, ніж будь-коли?

    2. Зміщені прив’язаності, спотворені інстинкти

    3. Як ми дійшли до такого життя

  5. Друга частина. Саботаж: як орієнтація на однолітків підриває батьківство

    1. Ми втрачаємо силу батьківства

    2. Від допомоги до перешкод: коли прив’язаність працює проти нас

    3. Супротив: чому діти стають неслухняними

  6. Третя частина. Ті, що застрягли в незрілості: чому орієнтація на однолітків заважає здоровому розвитку

    1. Небезпечна втеча від почуттів

    2. Ті, що застрягли в незрілості

    3. Спадщина агресії

    4. Звідки беруться кривдники і жертви

    5. Зміни в сексуальності

    6. «Нездібні» учні

  7. Четверта частина. Як триматися за своїх дітей (або як повернути їх)

    1. Заволодійте своїми дітьми

    2. Оберігайте зв’язки, які наділяють батьківською силою

    3. Дисципліна, яка не розділяє

  8. П’ята частина. Як запобігти орієнтації на однолітків

    1. Не загравайте з конкурентами

    2. Відтворюємо коло прив’язаності

  9. Шоста частина. Постскриптум для епохи цифрових технологій

    1. Цифрова революція, яка вийшла з берегів

    2. Всьому свій час

  10. Глосарій

  11. Примітки

  12. Про авторів

  13. Відгуки про книгу «Тримайтеся за своїх дітей»

Views 49
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books