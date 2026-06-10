Ньюфелд - Тримайтеся за своїх дітей
Ми з Гордоном Ньюфелдом написали «Тримайтеся за своїх дітей» з радикальною метою: заново пробудити у читачів природні батьківські інстинкти. Ми не розповідаємо про те, що потрібно робити батькам. Ми говоримо, ким вони повинні стати для своїх дітей. У цій книзі пропонується зрозуміти свою дитину, розібратися в тому, як відбувається її розвиток, а також виявити перешкоди, які сьогодні постають на шляху до здорового розвитку дітей. Із цього розуміння і щирої зацікавленості батьків у вихованні народжується природна і сповнена співчуття мудрість — джерело успішного батьківства.
У центрі книги перебуває концепція «орієнтації на однолітків» — явища, за якого діти дедалі більше орієнтуються на своїх ровесників замість батьків та інших дорослих. Автори стверджують, що саме втрата глибокої прив’язаності між поколіннями стала однією з головних причин труднощів сучасного виховання, емоційної незрілості, агресивності та дезорієнтації молоді. Книга не лише аналізує причини цієї кризи, але й пропонує практичний шлях відновлення природного зв’язку між батьками й дітьми.
Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Чому батьки мають бути важливішими за однолітків
Пер. з англ. Галина Луценко. – 2-ге вид., випр. – Дніпро: Видавництво «Смакі», 2020. – 365 с.
ISBN 978-617-95072-0-5 (укр.)
Ньюфелд Гордон, Мате Габор – Тримайтеся за своїх дітей – Зміст
До читача
Подяки
Передмова до європейських видань
Перша частина. Феномен орієнтації на однолітків
Чому батьки зараз мають більше значення, ніж будь-коли?
Зміщені прив’язаності, спотворені інстинкти
Як ми дійшли до такого життя
Друга частина. Саботаж: як орієнтація на однолітків підриває батьківство
Ми втрачаємо силу батьківства
Від допомоги до перешкод: коли прив’язаність працює проти нас
Супротив: чому діти стають неслухняними
Третя частина. Ті, що застрягли в незрілості: чому орієнтація на однолітків заважає здоровому розвитку
Небезпечна втеча від почуттів
Ті, що застрягли в незрілості
Спадщина агресії
Звідки беруться кривдники і жертви
Зміни в сексуальності
«Нездібні» учні
Четверта частина. Як триматися за своїх дітей (або як повернути їх)
Заволодійте своїми дітьми
Оберігайте зв’язки, які наділяють батьківською силою
Дисципліна, яка не розділяє
П’ята частина. Як запобігти орієнтації на однолітків
Не загравайте з конкурентами
Відтворюємо коло прив’язаності
Шоста частина. Постскриптум для епохи цифрових технологій
Цифрова революція, яка вийшла з берегів
Всьому свій час
Глосарій
Примітки
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