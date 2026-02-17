Ньюфилд - И труба вострубит

Книга Джона Д. Ньюфилда «И труба вострубит» — это глубокое исследование библейских пророчеств о последнем времени, написанное в духе евангельского пробуждения. Автор фокусируется на событиях, предшествующих Второму пришествию Христа, используя метафору трубного зова как сигнала к немедленной подготовке и духовному бодрствованию. Ньюфилд систематизирует эсхатологические тексты Писания, чтобы помочь читателю увидеть в современных мировых процессах исполнение древних предсказаний, при этом избегая излишней спекулятивности и сохраняя строго библейский подход.

Основная часть труда посвящена анализу Книги Откровение и малого апокалипсиса Иисуса Христа в Евангелиях. Автор подробно останавливается на значении «последней трубы», связывая её с моментом Восхищения Церкви и окончательного суда над миром. Он подчеркивает, что знамения времени даны Богом не для удовлетворения любопытства, а для того, чтобы верующие осознали ответственность за спасение окружающих и очистили свою жизнь. Ньюфилд призывает церковь выйти из состояния пассивного ожидания и стать активным «голосом трубы», возвещающим истину в преддверии великих перемен.

Книга отличается ясностью изложения и сильным призывом к личному покаянию. Автор напоминает, что для одних звук трубы станет вестью о вечном спасении и воссоединении с Господом, а для других — сигналом начала судов. «И труба вострубит» служит ценным пособием для изучения эсхатологии, вдохновляя читателя на путь святости и непоколебимой веры в торжество Божьего Царства.

Перевод с немецкого. – Второе издание, 1994. – Издано семьей Джона Д. Ньюфилда

Джон Д. Ньюфилд родился в 1881 году недалеко от Ставрополя. В 1905 году он эмигрировал в Канаду, где получил профессию школьного учителя. Спутницей его жизни стала Анна Веб, еще ребенком приехавшая из Германии на канадскую землю вместе со своими родителями. Работу в школе Джон Д. Ньюфилд совмещал с активной миссионерской деятельностью. В благодарной памяти знавших его он остался как пламенный проповедник Евангелия. В 1967 году после долгих и плодотворных трудов Джон Д.Ньюфилд отошел в вечность. Его книга «И труба вострубит» в русском переводе впервые была издана в тридцатых годах, в Варшаве, под названием «Се, грядет Жених!»

