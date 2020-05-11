Дары, которые получает Церковь от Святого Духа, различны и многообразны, так что все её члены несут разные служения. Это ясно видно на примере лидеров Евангелического возрождения. Каждый занимал в этом движении особое место, и у каждого был свой дар от Бога.

Ньютон был наделён даром находить подход к человеческой душе, а потому в Евангелическом движении он стал великим духовным руководителем. В письме к одному из своих корреспондентов Ньютон пишет, что Бог побуждает Своих служителей, в соответствии с разнообразием полученных от Него даров, заниматься различными сторонами Божественной истины, и добавляет: «Насколько я могу судить, моё излюбленное направление - анатомия; я имею в виду изучение человеческого сердца со всеми его движениями и противоречиями, с различными реакциями в естественном состоянии и в состоянии благодати, в разные времена жизни - в благополучии, в несчастьях, в покаянии, в искушениях, в болезнях и в смертный час».

Джон Ньютон - Письма Джона Ньютона

Одесса: Тюльпан; 2019 - 338 c.

ISBN 978-966-2110-33-3

Джон Ньютон - Письма Джона Ньютона - Содержание

Предисловие

Джон Ньютон и его письма

1. А; или росток благодати

2. Б; или колос благодати

3. В; или полное зерно в колосе

4. Общение с Богом

5. Духовная слепота

6. Правильное употребление закона

7. О ловушках и трудностях на пути проповеди Евангелия

8. Признаки призвания к служению

9. Практические советы о проповедничестве

10. Недостатки характера некоторых христиан

11. Любовь к братьям

12. Доктрины избрания и стойкости святых

13. Божественное руководство

14. Практическое воздействие веры

15. Поклонение Богу в семье

16. Искушение

17. Спор

18. Падший человек (1)

19. Падший человек (2)

20. Причины, природа и признаки умаления благодати

21. Различие между приобретённым и опытным знанием

22. Немощь верующего по причине остающегося греха

23. Зло, живущее в сердце верующего

24. Блага, проистекающие из остающегося греха

25. Чего может достичь верующий в этой жизни

26. Величие Божие

27. Господь - Пастырь людей Своих

28. Блаженство верующего

29. Характер христианина

30. Вопросы совести

31. Как противостоять нападкам сатаны

32. Как сохранять близость к Господу

33. О пользе скорбей

34. Противоположные начала в душе верующего

35. Вседостаточность Христа

36. Блаженны плачущие

37. Внутренняя борьба как упражнение в добродетелях

38. Повиновение воле Господней

39. Тщета мира

40. О душевных состояниях верующего

41. О необходимости сознавать греховность и порочность наших сердец

42. О том, как извлекать уроки из наших скорбей

43. Слово утешения изнемогающему

44. Сами по себе мы ни на что не годны

45. Благоразумная ревность

46. Когда вас не понимают

47. О стремлении приблизиться к Богу

48. Все ожидания человеческие - суета в очах Господа

49. Непогрешимый Кормчий у руля

50. Мы ни в чём не будем нуждаться

51. Когда мы окажемся дома, в безопасности

52. Я не таков, каким должен и хотел бы быть

53. Час наслаждения светом лица Божьего

54. Взирая на Иисуса

55. Потоки мерзости

56. Будем учиться на примере духовного падения других верующих

57. Как прилежно люди служат сатане

58. Склонность к завету дел

59. Когда Он со мной, все мне в радость

60. Средства благодати и бдительность

61. О ненадёжности утешений, доставляемых тварным миром

62. Христос - Бог

63. Только Бог в силах сделать человека христианином

64. Христос освятил нищету, страдание, бесчестье, искушение и смерть

65. Всё, чем мы утешаемся на земле, дано нам взаймы

66. Что бы ни случилось, Господь печётся о нас

67. Холодность к молитве

68. О том, как Христос действует в сердцах Своих людей

69. Об опасности благоденствия

Джон Ньютон - Письма Джона Ньютона - Введение

Вне всякого сомнения, жизнь, которую вёл Ньютон в молодые годы, как нельзя лучше подготовила его к служению такого рода. Он родился в Лондоне в 1725 году. Ему ещё не было и семи лет, когда он лишился матери, а с ней и всякого благочестивого влияния. Проучившись в школе всего два года, в одиннадцать лет он отправился в первое плавание вместе с отцом, капитаном корабля. С этого времени Ньютон испытал на себе все тяготы моряцкой жизни, пока в тридцать лет его здоровье не подорвал инсульт. Превратности, которые ему довелось претерпеть за долгие годы морской службы, хорошо известны.

Всякий, кто читал биографию Ньютона, знает, что его насильно отправили служить в королевский военный флот; что он дезертировал с военного корабля, был пойман и подвергнут порке; что от самоубийства его спасла только любовь к юной Мэри Кэтлетт; что после военной службы он стал заниматься работорговлей, переправляя живой товар через Атлантику; что едва не погиб на побережье Гвинеи от голода и болезней, но был спасён другом отца. За этими прискорбными событиями скрывался Божественный замысел. И хотя Ньютон забыл Спасителя, о Котором так часто с благоговением говорила ему в детстве мать, хотя он стал, как в древности другой юноша, «хулителем и обидчиком», всё вело его к тому дню, когда он произнёс:

«Согбен под тяжестью грехов,

Измучен сатаной,

Истерзан страхом и тоской,

В Тебе ищу покой»

(примечание переводчика: строфа из гимна Джона Ньютона «Approach, Му Soul, the Mercy Seat», перевод мой)