Эта книга может полностью изменить ваше восприятие и понимание процесса обучения. Вы узнаете о самых простых, самых эффективных и самых действенных методиках обучения, известных ученым. И вы с удовольствием ими овладеете. Удивительно, как много людей пользуется неэффективными и бесполезными стратегиями при получении знаний. Например, в нашей лаборатории мы провели опрос среди студентов о том, каким образом они усваивают материал. Оказалось, что чаще всего используется метод повторного чтения — простого многократного перечитывания книг или лекций. Мы наряду с другими исследователями выяснили, что этот пассивный и поверхностный способ часто приносит мало пользы, — и называем его «бесполезным трудом»: студенты занимаются в поте лица, но эти усилия ни к чему не приводят.

Мы прибегаем к пассивному перечитыванию не потому, что глупы или ленивы, а потому, что становимся пленниками когнитивной иллю- зии. Когда мы снова и снова читаем один и тот же материал, он становится знакомым и лучше воспринимается, а это значит, что мозгу легче его обрабатывать. И нам кажется, что эта легкость восприятия и есть знак того, что мы тщательно выучили материал, хотя на самом деле это не так. Книга расскажет об иллюзиях усвоения, а также о том, как не стать жертвой своих ложных представлений. Она вооружит вас новыми действенными приемами, такими как методика вспоминания, и в результате ваши немалые усилия по заучиванию материала принесут более весомые плоды. Эта прикладная и одновременно вдохновляющая книга покажет, почему одни способы действеннее других. Мы стоим на пороге открытий, которые позволят нам лучше усваивать материал. В этом новом мире откровений книга «Думай как математик» — ваш незаменимый проводник и спутник.

Оакли Барбара - Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и эффективнее

Пер. с англ.

4-е изд.

М. : Альпина Паблишер, 2021. 284 с.

ISBN 978-5-9614-6624-9

Оакли Барбара - Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и эффективнее - Содержание

Предисловие

Путеводитель по миру знаний

Практичная и вдохновляющая книга

Обращение к читателю

1. Откройте дверь

2. Легкость — лучший подход, Почему излишняя старательность может быть вредна

3. Учиться — значит творить, Уроки из сковороды Томаса Эдисона

4. Порции информации и иллюзия компетентности, Как стать «укротителем уравнений»

5. Как не поддаться прокрастинации, Сделайте привычки (зомби) своими помощниками

6. Зомби вокруг нас, Углубимся в причины прокрастинации

7. Порции информации или ступор, Как повысить свой уровень знаний и снизить беспокойство

8. Способы, советы и хитрости

9. Зомби-прокрастинации, окончание

10. Совершенствование памяти

11. Еще несколько советов по запоминанию

12. Учимся ценить свой талант

13. Формируем мозг

14. Развитие внутреннего зрения через уравнения-стихи

15. Мы в ответе за собственные знания

16. Как избежать излишней уверенности, Достоинства работы в команде

17. Экзамены и тесты

18. Раскройте свой потенциал

Послесловие

Примечания

Литература

Благодарности

Иллюстрации