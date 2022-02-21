Оакли - Думай как математик
Эта книга может полностью изменить ваше восприятие и понимание процесса обучения. Вы узнаете о самых простых, самых эффективных и самых действенных методиках обучения, известных ученым. И вы с удовольствием ими овладеете. Удивительно, как много людей пользуется неэффективными и бесполезными стратегиями при получении знаний. Например, в нашей лаборатории мы провели опрос среди студентов о том, каким образом они усваивают материал. Оказалось, что чаще всего используется метод повторного чтения — простого многократного перечитывания книг или лекций. Мы наряду с другими исследователями выяснили, что этот пассивный и поверхностный способ часто приносит мало пользы, — и называем его «бесполезным трудом»: студенты занимаются в поте лица, но эти усилия ни к чему не приводят.
Мы прибегаем к пассивному перечитыванию не потому, что глупы или ленивы, а потому, что становимся пленниками когнитивной иллю- зии. Когда мы снова и снова читаем один и тот же материал, он становится знакомым и лучше воспринимается, а это значит, что мозгу легче его обрабатывать. И нам кажется, что эта легкость восприятия и есть знак того, что мы тщательно выучили материал, хотя на самом деле это не так. Книга расскажет об иллюзиях усвоения, а также о том, как не стать жертвой своих ложных представлений. Она вооружит вас новыми действенными приемами, такими как методика вспоминания, и в результате ваши немалые усилия по заучиванию материала принесут более весомые плоды. Эта прикладная и одновременно вдохновляющая книга покажет, почему одни способы действеннее других. Мы стоим на пороге открытий, которые позволят нам лучше усваивать материал. В этом новом мире откровений книга «Думай как математик» — ваш незаменимый проводник и спутник.
Оакли Барбара - Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и эффективнее
Пер. с англ.
4-е изд.
М. : Альпина Паблишер, 2021. 284 с.
ISBN 978-5-9614-6624-9
Оакли Барбара - Думай как математик: Как решать любые задачи быстрее и эффективнее - Содержание
Предисловие
Путеводитель по миру знаний
Практичная и вдохновляющая книга
Обращение к читателю
- 1. Откройте дверь
- 2. Легкость — лучший подход, Почему излишняя старательность может быть вредна
- 3. Учиться — значит творить, Уроки из сковороды Томаса Эдисона
- 4. Порции информации и иллюзия компетентности, Как стать «укротителем уравнений»
- 5. Как не поддаться прокрастинации, Сделайте привычки (зомби) своими помощниками
- 6. Зомби вокруг нас, Углубимся в причины прокрастинации
- 7. Порции информации или ступор, Как повысить свой уровень знаний и снизить беспокойство
- 8. Способы, советы и хитрости
- 9. Зомби-прокрастинации, окончание
- 10. Совершенствование памяти
- 11. Еще несколько советов по запоминанию
- 12. Учимся ценить свой талант
- 13. Формируем мозг
- 14. Развитие внутреннего зрения через уравнения-стихи
- 15. Мы в ответе за собственные знания
- 16. Как избежать излишней уверенности, Достоинства работы в команде
- 17. Экзамены и тесты
- 18. Раскройте свой потенциал
Послесловие
Примечания
Литература
Благодарности
Иллюстрации
Спасибо, очень полезная книга.