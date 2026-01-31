Оатс Шани - Повешенный Бог

Вместе с римской экспансией после покорения Ближнего Востока в Европу и Британию двинулась мощная сила, заключённая внутри безжалостного и нетерпимого восточного культа. Скандинавия же эпохи викингов находилась во власти смуты и хаоса. Тексты Эдд отражают эволюцию восприятия населением Скандинавии и Исландии собственного мира в русле жизненных изменений, выдвигающих новые требования к идеалам общества и божеству, связанному с их культурным наследием. Доктрина христианства, без сомнения весьма влиятельная, затрагивается в данной работе лишь поверхностно, только когда это необходимо.

Шани Оатс - Повешенный Бог: Один Гримнир

Часть I Трилогии «Один»

(Серия «Северное Иномирье»)

Inverted Tree, г. Харьков, 2022 г. — 269 с.

Шани Оатс - Повешенный Бог: Один Гримнир - Содержание

Введение

I. Культ «Речей Высокого»

II. Мёд поэзии: эликсир запретных чар

III. О курганах и ходячих мертвецах

IV. Иггдрасиль: ужасный конь проклятых

V. Верхом на виселице: колдовские заветы

Приложения

Библиография