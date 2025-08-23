Об основах скромности

Заповедь женской скромности в одежде и поведении, как и любая другая заповедь, данная нам Всевышним, включает в себя большое число деталей и законов, которым посвящено много книг. Данная же книга содержит материалы, цитаты из источников, из ранних и поздних законоучителей, призванные продемонстрировать основные принципы, которые стоят за законами скромности.

Почему столь важно изучить основы этой заповеди, даже ещё до того, как приступить к изучению конкретных законов?

Задумаемся на минуту, почему в прошлых поколениях люди никогда не слышали о существовании книг, посвящённых именно законам скромности и, тем более, досконально разбирающих эти законы во всех подробностях? Почему не было ни одного раннего законоучителя, который написал бы для своих современников упорядоченное сочинение относительно одежды и поведения, подобающих еврейским женщинам дома и на людях?

Объясняется это очень просто. Принципы скромности были настолько ясны и понятны, что они являлись неотъемлемой частью самой сути еврейских девушек и женщин, были впитаны с молоком матери. Поэтому почти что не было никакой необходимости в книгах подобного рода, и законы были сами собой разумеющимися.

Доказательством тому могут служить сохранившиеся семейные фотоальбомы, в которых женщины поколения наших пра-прабабушек, не читавшие книг о законах скромности, выглядят гораздо скромнее, чем среднестатистическая женщина сегодня.

Согласно одному из сравнений, написание книг о скромности, разбирающих законы в мельчайших подробностях, подобно раздаче белых тростей слепым; для зрячего такие трости просто излишни.

Сегодня существует настоящая проблема: основы и принципы утратили ясность. То, что раньше было просто и понятно, теперь вдруг превратилось в предмет спора или даже попало в зависимость от новейших «обычаев», укоренившихся тут и там. В такой ситуации у нас есть две возможности: первая – это тщательным образом изучить все основы заново и вернуться к первоначальному состоянию, и вторая – взять в руки трости.

Эта книга предназначена для тех, кто предпочитает первую возможность.