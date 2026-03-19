Хрестоматия «Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений» представляет собой сборник произведений, предназначенный как приложение к учебному пособию «Регентское мастерство». В издание включены образцы богослужебных песнопений и духовной хоровой музыки, используемые в православной церковной традиции.

Сборник содержит произведения различных композиторов и традиционные церковные распевы, которые помогают изучать основы богослужебного пения, особенности хорового исполнения и принципы регентского руководства хором.

Хрестоматия предназначена для студентов духовных учебных заведений, регентов церковных хоров, певчих и всех, кто изучает церковную музыку и практику богослужебного пения.

сост. Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 184 с.

ISBN 978-5-7429-0317-8

Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений: Хрестоматия: прил к уч. пособ. «Регентское мастерство» - Содержание

От составителей

Раздел I. Знаменный роспев

Гласовые песнопения - Внегласовые песнопения

Раздел II. Путевой роспев

Раздел III. Демественный роспев

Раздел IV. Безлинейное многоголосие

Раздел V. «Киевские» напевы

Одноголосные песнопения - Обиходное многоголосие

Раздел VI. «Греческие» напевы

Одноголосные песнопения - Обиходное многоголосие

Раздел VII. Ранние гармонизации традиционных роспевов

Знаменный роспев - Греческий роспев - Киевский роспев

Раздел VIII. «Московский» обиход

Раздел IX. Авторские гармонизации традиционных роспевов

Раздел X. Византийские церковные песнопения

Греческие песнопения - Болгарские песнопения

Раздел XI. Грузинские церковные песнопения

Раздел XII. Обиход Киево-Печерской лавры

Раздел XIII. Монастырские певческие традиции