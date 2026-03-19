Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений
Хрестоматия «Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений» представляет собой сборник произведений, предназначенный как приложение к учебному пособию «Регентское мастерство». В издание включены образцы богослужебных песнопений и духовной хоровой музыки, используемые в православной церковной традиции.
Сборник содержит произведения различных композиторов и традиционные церковные распевы, которые помогают изучать основы богослужебного пения, особенности хорового исполнения и принципы регентского руководства хором.
Хрестоматия предназначена для студентов духовных учебных заведений, регентов церковных хоров, певчих и всех, кто изучает церковную музыку и практику богослужебного пения.
сост. Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 184 с.
сост. Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 184 с.
ISBN 978-5-7429-0317-8
Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений: Хрестоматия: прил к уч. пособ. «Регентское мастерство» - Содержание
От составителей
Раздел I. Знаменный роспев
Гласовые песнопения - Внегласовые песнопения
Раздел II. Путевой роспев
Раздел III. Демественный роспев
Раздел IV. Безлинейное многоголосие
Раздел V. «Киевские» напевы
Одноголосные песнопения - Обиходное многоголосие
Раздел VI. «Греческие» напевы
Одноголосные песнопения - Обиходное многоголосие
Раздел VII. Ранние гармонизации традиционных роспевов
Знаменный роспев - Греческий роспев - Киевский роспев
Раздел VIII. «Московский» обиход
Раздел IX. Авторские гармонизации традиционных роспевов
Раздел X. Византийские церковные песнопения
Греческие песнопения - Болгарские песнопения
Раздел XI. Грузинские церковные песнопения
Раздел XII. Обиход Киево-Печерской лавры
Раздел XIII. Монастырские певческие традиции
Обиход Валаамского монастыря - Обиход Соловецкого монастыря
