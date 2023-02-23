Роберта Чалдини не нужно специально представлять отечественным читателям. Переводы таких его книг, как «Психология влияния» и «Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех», пользуются в России заслуженным успехом у самой широкой читательской аудитории.

Подготовленный издательством «Питер» перевод учебника «Social Psychology. Goals in Interaction», написанного Дугласом Кенриком, Стивеном Нейбергом и Робертом Чалдини, станет, без сомнения, хорошим пополнением корпуса работ Чалдини, доступных русскоязычным читателям. Этот учебник пользуется популярностью в американских университетах и у студентов, и у преподавателей. Чем объясняется его востребованность? И что отличает его от многих других учебников по социальной психологии?

Дуглас Кенрик, Стивен Нейберг, Роберт Чалдини - Социальная психология

5-е изд.

(Серия «Мастера психологии»)

СПб.: Питер, 2016. — 848 с.: ил.

ISBN 978-5-496-01143-3

Дуглас Кенрик, Стивен Нейберг, Роберт Чалдини - Социальная психология - Содержание

Предисловие научного редактора

Глава 1. Введение в социальную психологию

Глава 2. Индивид и ситуация

Глава 3. Социальное познание: понимание себя и других

Глава 4. Самопрезентация: представление себя другим людям

Глава 5. Установки и убеждение

Глава 6. Социальное влияние: конформность, уступка и подчинение

Глава 7. Аффилиация и дружба

Глава 8. Любовь и романтические отношения

Глава 9. Просоциальное поведение

Глава 10. Агрессия

Глава 11. Предубеждения, стереотипы и дискриминация

Глава 12. Группы

Глава 13. Социальные дилеммы: сотрудничество в противовес конфликту

Глава 14. Интегрирующая социальная психология

Глоссарий

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